Кубок мира. Индивидуальная гонка. Брезаз-Буше стартует 1-й, Виттоцци – 11-й, Вирер – 14-й, Симон – 25-й, Ханна Оберг – 28-й

26 ноября на Кубке мира по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Индивидуальная гонка

Женщины

Начало – 13:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Дата проведения 26 ноября, 13.20

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