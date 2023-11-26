Кубок мира. Индивидуальная гонка. Брезаз-Буше стартует 1-й, Виттоцци – 11-й, Вирер – 14-й, Симон – 25-й, Ханна Оберг – 28-й
26 ноября на Кубке мира по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.
Кубок мира по биатлону-2023/24
1-й этап
Эстерсунд, Швеция
Индивидуальная гонка
Женщины
Начало – 13:20 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
- Дата проведения
- 26 ноября, 13.20
Если стрельба не пойдёт , то . . .🤨
Поболею в этом сезоне за финских сестрёнок и братьев )
Кто смотрел гонки на ОККО, как там комментарий? Лень рубль тратить на проверку )
Там составчик то к бабушке не ходи
🇸🇪 👈