Кубок мира. Индивидуальная гонка. Брезаз-Буше стартует 1-й, Виттоцци – 11-й, Вирер – 14-й, Симон – 25-й, Ханна Оберг – 28-й

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26 ноября на Кубке мира по биатлону пройдет женская индивидуальная гонка.

Кубок мира по биатлону-2023/24

1-й этап

Эстерсунд, Швеция

Индивидуальная гонка

Женщины

Начало – 13:20 по московскому времени, прямая трансляцияOkko.

 

Дата проведения
26 ноября, 13.20
Онлайн гонки

Этап 1, Эстерсунд, Швеция. Индивидуальная гонка

Стартовый лист

1  Жюстин Брезаз-Буше
2  Ингрид Ланмарк Тандревольд
3  Аита Гаспарин
4  Ванесса Фойгт
5  Тамара Штайнер
6  Полона Клеменчич
7  Анна Магнуссон
8  Юни Арнеклейв
9  Лиза Тереза Хаузер
10  Джессика Йислова
11  Лиза Виттоцци
12  Дидра Ирвин
13  Анастасия Толмачева
14  Доротея Вирер
15  Анна Кривонос
16  Ханна Кебингер
17  Каролине Кноттен
18  Алина Стремоус
19  Лу Жанмонно
20  Суви Минккинен
21  Маркета Давидова
22  Анастасия Меркушина
23  Лена Хекки-Гросс
24  Сюзан Кюэльм
25  Жюлия Симон
26  Бенита Пайффер
27  Янина Хеттих-Вальц
28  Ханна Оберг
29  Самуэла Комола
30  Лотте Лие
31  Эльвира Оберг
32  Элиза Гаспарин
33  Екатерина Аввакумова
34  Укалек Астри Слеттемарк
35  Линн Перссон
36  Йоанна Якела
37  Анна Гандлер
38  Анамария Лампич
39  Тереза Воборникова
40  Туули Томингас
41  Эмма Лундер
42  Майя Клотенс
43  Муна Брурссон
44  Беатриче Трабукки
45  София Шнайдер
46  Марте Крoкстад Юхансен
47  Кристина Дмитренко
48  Хло Шевалье
49  Тильда Юханссон
50  Фрида Доккен
51  Андрея Мездря
52  Ханна Аухенталлер
53  Лора Христова
54  Ирина Петренко (Варвинец)
55  Валентина Димитрова
56  Дарси Мортон
57  Франциска Пройс
58  Наталия Сидорович (Томашевска)
59  Эрика Янкя
60  Анна Мака
61  Жаклин Гарсо
62  Люция Харватова
63  Зузана Ременова
64  Лена Репинч
65  Эми Басерга
66  Кайса Керанен
67  Анастасия Кондратьева
68  Сандра Булина
69  Мария Ременова
70  Надя Мозер
71  Регина Эрмитс (Ойя)
72  Наталья Кочергина
73  Го Ын Чжон
74  Кристина Оберталер
75  Алла Гиленко
76  Софи Шово
77  Келси Дикинсон
78  Санита Булина
79  Селина Гротиан
80  Соня Лейнамо
81  Юлия Махинякова
82  Эмили Диксон
83  Жилонн Гигонна
84  Инка Хямяляйнен
85  Камила Цихон
86  Жива Клеменчич
87  Леа Майер
88  Тереза Винкларкова
89  Мардж Фрид
90  Алена Макарова (Иванова)
91  Стина Нильссон
92  Полина Егорова
93  Энико Мартон
94  Ребекка Пасслер
95  Даниэла Кадева
96  Анния Кейта Сабуле
97  Анна Юппе
98  Юдита Траубайте
99  Ханна-Брита Каасик
100  Марит Скуган
101  Любовь Кипяченкова

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44 комментария

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Sergey Raukh
удачи сборной Франции.
+6
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+5
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starichok77
у француженок будет сильнейшая эстафетная четверка!
+4
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encaro_one
Ответ starichok77
у француженок будет сильнейшая эстафетная четверка!
Что по отдельности прекрасны, а вместе - каждая способна в ответственный момент зайти на круг ))
+4
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SlavaZelenograd
Доро выглядела не очень восстановившийся .
Если стрельба не пойдёт , то . . .🤨
+4
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Cube Litening C:68X
Ответ Аркаимец
Германки сегодня удивят филигранной стрельбой и ураганной скоростью.
Ну, без сомнений.. 😁
+3
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+3
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encaro_one
Этап в Швеции, откуда у финнов так много молоденьких девочек высыпало, одной даже 17 лет всего лишь.
Поболею в этом сезоне за финских сестрёнок и братьев )
+2
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Александр Митраков
У ОККО отвратительные комментаторы. Если знаете инглиш - рекомендую официальную трансляцию на eurovisionsports
+2
0
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Аркаимец
Германки сегодня удивят филигранной стрельбой и ураганной скоростью.
+4
-3
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Маша Шаралло
лизе витоцци и лене хекки — удачи, затишья на стрельбе и быстрых лыж! и еще поболею за лу жанмонно, какая умничка выросла!
+1
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Слезы Светы Слепцовой
Ответ Malec 1990
За норвежек и Анамарию Лампич!:)
И за Слеттемарк!
+2
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Konstantin Riga
Ответ encaro_one
Этап в Швеции, откуда у финнов так много молоденьких девочек высыпало, одной даже 17 лет всего лишь. Поболею в этом сезоне за финских сестрёнок и братьев )
Особенно за самую старшую, да? :)
+2
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encaro_one
Ответ Konstantin Riga
Особенно за самую старшую, да? :)
Старшая вроде пока только на КИБУ, наверно, нет рейтинговых очков
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Аркаимец
Ответ Ксения Бьорндален
Про бункерного?
Все тебя за руку надо водить. Самой пора соображать.
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Cube Litening C:68X
Ответ Александр Митраков
Немка с нулём, должна быть на подиуме
Ну это прорыв..🤞
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starichok77
Ответ Аркаимец
Германки сегодня удивят филигранной стрельбой и ураганной скоростью.
)))))))))))))))))))))))
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encaro_one
Ответ верю_в_волшебство)
А что за (PT) в сивидате рядом с некоторыми отметками, кто-то знает?
Хрен его знает, но это явно обычная отсечка.
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Cube Litening C:68X
Ответ udod
и хомяк туда-же
Что с хомяком? Кто ведёт?
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udod
Ответ Cube Litening C:68X
Что с хомяком? Кто ведёт?
сегодня выходной, что не смотришь?
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Cube Litening C:68X
Ответ udod
сегодня выходной, что не смотришь?
Получилось так, что не получилось..😁 Мужскую гляну..
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Cube Litening C:68X
Ответ Аркаимец
Брунхильды естественно.
Это есть гут..😁
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Ксения Бьорндален
Ответ Аркаимец
Ты бы лучше новый статус запилила. Последний чутка закис.
Про бункерного?
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Аркаимец
Ответ Ксения Бьорндален
Верните рос.черепашек ((
Ты бы лучше новый статус запилила. Последний чутка закис.
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starichok77
Ответ Ксения Бьорндален
Верните рос.черепашек ((
кого, Глазырину, Романову, или Шумилову? "огласите весь список п-жалста")))
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Кавабунга Шреддоголовый
Ну что, желто-красной станет Лиза сегодня
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Кавабунга Шреддоголовый
Ох-ох-ох-ох-ох-ох и эх-эх-эх-эх-эх-эх. Вот такая стрельба Доро на последнем рубеже
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Александр Митраков
Немка с нулём, должна быть на подиуме
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Александр Митраков
Симон с Витоцци после второго рубежа - одинаковый результат, до десятой. Вау
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Hardy
Лампич продолжает стрелять через центр. ЗАЧЕМ?!
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udod
пошла по брезе
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вовочка6762
А где Губошлеп ?
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верю_в_волшебство)
А что за (PT) в сивидате рядом с некоторыми отметками, кто-то знает?
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Иван Алейников
Показывали б на матче. А не вот это все
+1
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encaro_one
ОККО оказывается показывает, а я по старинке включил Евроспорт.
Кто смотрел гонки на ОККО, как там комментарий? Лень рубль тратить на проверку )
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Славонычч
Шведки должны быть злые , если что 😾
Там составчик то к бабушке не ходи
🇸🇪 👈
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