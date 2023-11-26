Мохамед Салах рассказал об увлечении шахматами.

«Я играю в шахматы. Я пристрастился к ним. Каждый день, буквально каждый день играю онлайн.

Я не указываю свое имя. Точнее, я указываю и добавляю цифры. Некоторые люди спрашивают: «Ты тот самый ?» Я подтверждаю, а они отвечают: «Да ты обманываешь». А я говорю: «Да, обманываю».

Я хорош. Я не Магнус Карлсен, но я хорош. Против Магнуса шансов нет ни у кого, но, надеюсь, однажды мы сыграем», – сказал вингер « », добавив, что его рейтинг Эло – около 1400.

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