Салах увлекся шахматами: «Я хорош. Надеюсь сыграть с Карлсеном, но против него ни у кого нет шансов»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Магнус Карлсен Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах рассказал об увлечении шахматами.

«Я играю в шахматы. Я пристрастился к ним. Каждый день, буквально каждый день играю онлайн.

Я не указываю свое имя. Точнее, я указываю и добавляю цифры. Некоторые люди спрашивают: «Ты тот самый Мо Салах?» Я подтверждаю, а они отвечают: «Да ты обманываешь». А я говорю: «Да, обманываю».

Я хорош. Я не Магнус Карлсен, но я хорош. Против Магнуса шансов нет ни у кого, но, надеюсь, однажды мы сыграем», – сказал вингер «Ливерпуля», добавив, что его рейтинг Эло – около 1400.

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55 комментариев

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MstAndreev
Из личного дневника Карлсена: "Вчера написал какой-то египтянин. Сказал, что прокинет мне ферзя между ног и поставит мат в девятину. Отвечать не стал. Побоялся"
+55
-2
+53
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Tyrone Woodley
Шахматы конечно тема. Но, нервы нужны прочные))
+24
-1
+23
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Tyrone Woodley
Ответ Андерлехт Брюггевич
да, усидчивость, умение концетрироваться, терпение)
Не я в реале очень давно не играл, в онлайне иногда играю... индусы меня иногда жестко наказывают за невнимательность 😂
+15
0
+15
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metodgaussa
Салах, Трент, Дибала. Такими темпами скоро можно будет сборную составить из любителей шахмат
+9
-1
+8
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Ramiz Tamazanov
Ответ Tyrone Woodley
Не я в реале очень давно не играл, в онлайне иногда играю... индусы меня иногда жестко наказывают за невнимательность 😂
Есть такое :) бесячие, каждый второй индус попадается
+6
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+6
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Андерлехт Брюггевич
рейтинг эло 1400 - это уровень третьего разряда. интересно, когда он начал увлекаться?
+5
0
+5
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Pok_Toholo
Не следит Салах за новостями в шахматах
это ты не в теме. карлсен доминирует над всеми уже более десяти лет. уничтожил непомнящего, повторно уничтожать его ему не захотелось, скучно стало. поэтому уступил свое место китайцу, который в итоге обыграл непомнящего и стал чемпионом мира. конечно же чисто на бумаге, карлсен все равно лучший)
+7
-2
+5
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НИЧЕГО СМЕШНОГО
Лудоман шахматный))
+5
-1
+4
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Tyrone Woodley
Шахматы конечно тема. Но, нервы нужны прочные))
да, усидчивость, умение концетрироваться, терпение)
+5
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Red Line
Ответ metodgaussa
Салах, Трент, Дибала. Такими темпами скоро можно будет сборную составить из любителей шахмат
ещё Пулишич вроде фан шахмат, если правильно помню
+3
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Ulan Akimov
Ответ Tyrone Woodley
Шахматы конечно тема. Но, нервы нужны прочные))
Ты ещё в Доту не играл
+3
0
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eftomolgy
Ответ Tyrone Woodley
Не я в реале очень давно не играл, в онлайне иногда играю... индусы меня иногда жестко наказывают за невнимательность 😂
Мне, наоборот, с индусами проще, а вот с индонезийцами и филиппинцами не складывается игра
+3
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Dronetz02
Предлагаю устроить баттл: сначала Салах играет с Карлсеном партию в шахматы, а потом оба бегают с мячом по полю)
+2
0
+2
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Роберт Зайнуллин
Не удивлён) По его игре видна мощь интеллекта и скорость мышления)
+2
0
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Дмитрий
"Против него ни у кого нету шансов".
Нодирбек Абдусатторов: подержите моё пиво.
+1
0
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rigobersong
Ответ Андерлехт Брюггевич
рейтинг эло 1400 - это уровень третьего разряда. интересно, когда он начал увлекаться?
Предки пирамиды строили, неужели он в шахматах не разберется:))
+3
-2
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Даниил Гутин
Ответ metodgaussa
Салах, Трент, Дибала. Такими темпами скоро можно будет сборную составить из любителей шахмат
и сделать им отдельный шахматный турнир
+1
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Snid
Ответ Даниил Гутин
и сделать им отдельный шахматный турнир
В деревне Васюки.
+1
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Евгений Семенченко
Ответ Wasilij Petrow
Рейтинг 1400 это сила мастера ФИДЕ. Едва ли у МО это рейтинг классических шахмат, почти наверняка быструшки. Но все равно - верится с трудом; чтобы в его возрасте получить такой рейтинг, нужно либо обладать даром Карлсена, либо быть просто одаренным шахматистом и заниматься по несколько часов в день.
вообще-то рейтинг мастера ФИДЕ 2300, знаток )))
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Mikhail Koltushkin
Ответ MstAndreev
Из личного дневника Карлсена: "Вчера написал какой-то египтянин. Сказал, что прокинет мне ферзя между ног и поставит мат в девятину. Отвечать не стал. Побоялся"
обнажил я бицепс ненароком, и даже снял для верности пиджак
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midin
Ответ Tyrone Woodley
Не я в реале очень давно не играл, в онлайне иногда играю... индусы меня иногда жестко наказывают за невнимательность 😂
😀
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Заяцволк
Ахха, помню играл на турнире за второй кандидатский балл, и меня там раздраконил 6-летний пацан, ну типа вундеркинд, у меня видимо психологическая травма случилась, и я забросил после этого ))
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Demetrio-77
1400 на chess.com - это правда 3-й разряд? Я особо не разбираюсь в шахматных градациях, но мне казалось 1400 совсем слабенькие играют.
салах, получается, что-то вроде слабого третьеразрядника)
салах умен и талантлив.ну на поле точно) думаю, он только недавно научился играть. будь у него время и желание, в мире шахмат появился бы еще один крепкий игрок
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Wasilij Petrow
Ответ Hammernv
> Я хорош, добавив, что его рейтинг Эло - около 1400 Это максимум второй разряд. Таких игроков миллионы.
Посмотрите сайт личесс - там больше 1300 всего лишь десяток тысяч, а личесс главный сайт для игры в шахматы.
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Максим Заворин
Ответ Андерлехт Брюггевич
рейтинг эло 1400 - это уровень третьего разряда. интересно, когда он начал увлекаться?
не, это совсем не третий разряд)
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курский вокзал. стою
Ответ Андерлехт Брюггевич
рейтинг эло 1400 - это уровень третьего разряда. интересно, когда он начал увлекаться?
Хз кого спросить тут и кто ответит, но вопрос. А в чем проблема этот рейтинг накрутить играя на компе и в это время на телефоне с ИИ повторять ходы?)
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Михаил Сафонов
Ответ Pro Cases
щаз бы в эпоху всяких стокфишей рассказывать про "пусть вначале апнет" относительно онлайн-соревнований)))
Я уверен, что такого монстра, как делающего успехи Салаха, и я, не играв лет 10, обыграю, а авточес тут совсем не причем
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Pro Cases
Ответ Михаил Сафонов
2000 эло пусть на авточесе апнет сначала, потом поговорим
щаз бы в эпоху всяких стокфишей рассказывать про "пусть вначале апнет" относительно онлайн-соревнований)))
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Proline
Ответ Андерлехт Брюггевич
да любой разберется. даже ты) там ничего сложного, тем более в век современных технологий) каждый сейчас может иметь карлсена у себя в смартфоне, даже тренер не нужен
Ну без тренера тяжеловато понять, что изучать и в какой последовательности, чтобы игра в целом была сбалансированной и стабильно развивалась. Конечно, можно и самому, просто займёт намного больше времени и сил.
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А.В. Бубнов
Ответ Заяцволк
Ахха, помню играл на турнире за второй кандидатский балл, и меня там раздраконил 6-летний пацан, ну типа вундеркинд, у меня видимо психологическая травма случилась, и я забросил после этого ))
Надеюсь, не в 6 летнего пацана, а обошелся его ухими?

https://m.youtube.com/watch?v=C465Hi7cLbo
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Заяцволк
Ответ А.В. Бубнов
Надеюсь, не в 6 летнего пацана, а обошелся его ухими? https://m.youtube.com/watch?v=C465Hi7cLbo
Да, примерно так это и происходило )
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Vladimir Zinkov
Ответ Дмитрий
"Против него ни у кого нету шансов". Нодирбек Абдусатторов: подержите моё пиво.
+++
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А.В. Бубнов
Ответ Заяцволк
Да, примерно так это и происходило )
Значит была реконструкция знаменитого матча...

Ps: А как этот малец в будушем, вырос в шахматиста?
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Заяцволк
Ответ А.В. Бубнов
Значит была реконструкция знаменитого матча... Ps: А как этот малец в будушем, вырос в шахматиста?
Не в курсе, как там дальше у него сложилось, я после 10-го класса больше не появлялся в шахматном клубе, потом музыкой увлекся, и шахматами уже сильно не интересовался, только с соседом на даче играл, и в универе мне по физкультуре ставили зачёт за то, что я в шахматы играл на внутренних универских соревнованиях )
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А.В. Бубнов
Ответ Заяцволк
Не в курсе, как там дальше у него сложилось, я после 10-го класса больше не появлялся в шахматном клубе, потом музыкой увлекся, и шахматами уже сильно не интересовался, только с соседом на даче играл, и в универе мне по физкультуре ставили зачёт за то, что я в шахматы играл на внутренних универских соревнованиях )
Шахматы конечно сложнейший сегмент, единицы достигают заметных вершин.
Но ты наверное по настоящему не любил их раз бросил.
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Demetrio-77
Ответ Андерлехт Брюггевич
рейтинг эло 1400 - это уровень третьего разряда. интересно, когда он начал увлекаться?
1400 на chess.com - это правда 3-й разряд? Я особо не разбираюсь в шахматных градациях, но мне казалось 1400 совсем слабенькие играют.
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Андерлехт Брюггевич
Ответ rigobersong
Предки пирамиды строили, неужели он в шахматах не разберется:))
да любой разберется. даже ты)
там ничего сложного, тем более в век современных технологий)
каждый сейчас может иметь карлсена у себя в смартфоне, даже тренер не нужен
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Dfktr
Ответ Dronetz02
Предлагаю устроить баттл: сначала Салах играет с Карлсеном партию в шахматы, а потом оба бегают с мячом по полю)
Десять партий: в преферанс, в очко и на бильярде
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Олег Ринкевич
Ответ Андерлехт Брюггевич
американец его не обыгрывал) просто карлсен почуял неладное и просто отказался с ним играть. этот американец является жуликом, появился из ниоткуда, до определенного время никто о нем не слышал, а потом вдруг стремительный рост шахматной карьеры. в анализах партий не участвует, экспертного мнения не высказывает. кстати, он уже когда-то читерил в онлайн турнирах и признался в этом.
первая их партия закончилась поражением Магнуса. а вот в последующих партиях карлсен демонстративно сливал
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Андерлехт Брюггевич
Ответ Олег Ринкевич
Магнуса обыграл какой то американец! хотя потом был скандал! видимо речь об этом
американец его не обыгрывал) просто карлсен почуял неладное и просто отказался с ним играть.
этот американец является жуликом, появился из ниоткуда, до определенного время никто о нем не слышал, а потом вдруг стремительный рост шахматной карьеры. в анализах партий не участвует, экспертного мнения не высказывает. кстати, он уже когда-то читерил в онлайн турнирах и признался в этом.
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Олег Ринкевич
Ответ Андерлехт Брюггевич
это ты не в теме. карлсен доминирует над всеми уже более десяти лет. уничтожил непомнящего, повторно уничтожать его ему не захотелось, скучно стало. поэтому уступил свое место китайцу, который в итоге обыграл непомнящего и стал чемпионом мира. конечно же чисто на бумаге, карлсен все равно лучший)
Магнуса обыграл какой то американец! хотя потом был скандал! видимо речь об этом
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ADiPin
Ответ Red Line
ещё Пулишич вроде фан шахмат, если правильно помню
Денисов
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Bestcapper
Зря он в шахматы полез, самым опасным видом спорта считается...можно во время игры заснуть и ферзем глаз выколоть))))
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Михаил Сафонов
2000 эло пусть на авточесе апнет сначала, потом поговорим
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Арман Бижанов
Магнус Карлсен проиграл 23 летнему казаху Алишеру Сулейменову. Салах запомни это!
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Hammernv
> Я хорош, добавив, что его рейтинг Эло - около 1400

Это максимум второй разряд. Таких игроков миллионы.
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А.В. Бубнов
Только Я заметил, зашкаливающее количество последней буквы алфавита?
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Abil Alex
я хорош!
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Spaten
Малыш и Карлсон
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Pok_Toholo
Не следит Салах за новостями в шахматах
+3
-3
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