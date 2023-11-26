Салах увлекся шахматами: «Я хорош. Надеюсь сыграть с Карлсеном, но против него ни у кого нет шансов»
Мохамед Салах рассказал об увлечении шахматами.
«Я играю в шахматы. Я пристрастился к ним. Каждый день, буквально каждый день играю онлайн.
Я не указываю свое имя. Точнее, я указываю и добавляю цифры. Некоторые люди спрашивают: «Ты тот самый Мо Салах?» Я подтверждаю, а они отвечают: «Да ты обманываешь». А я говорю: «Да, обманываю».
Я хорош. Я не Магнус Карлсен, но я хорош. Против Магнуса шансов нет ни у кого, но, надеюсь, однажды мы сыграем», – сказал вингер «Ливерпуля», добавив, что его рейтинг Эло – около 1400.
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салах умен и талантлив.ну на поле точно) думаю, он только недавно научился играть. будь у него время и желание, в мире шахмат появился бы еще один крепкий игрок
https://m.youtube.com/watch?v=C465Hi7cLbo
Ps: А как этот малец в будушем, вырос в шахматиста?
Но ты наверное по настоящему не любил их раз бросил.
там ничего сложного, тем более в век современных технологий)
каждый сейчас может иметь карлсена у себя в смартфоне, даже тренер не нужен
этот американец является жуликом, появился из ниоткуда, до определенного время никто о нем не слышал, а потом вдруг стремительный рост шахматной карьеры. в анализах партий не участвует, экспертного мнения не высказывает. кстати, он уже когда-то читерил в онлайн турнирах и признался в этом.
Это максимум второй разряд. Таких игроков миллионы.