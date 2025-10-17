  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Семак призвал Мажича объяснять спорные решения судей: «Важно, чтобы это было оперативно. Всем нужно понимание трактовок. Сейчас много вопросов»
9

Семак призвал Мажича объяснять спорные решения судей: «Важно, чтобы это было оперативно. Всем нужно понимание трактовок. Сейчас много вопросов»

Сергей Семак высказался за оперативное разъяснение спорных решений судей в РПЛ.

— Вы приводили пример оперативного комментария из КХЛ по судейству. Вы считаете, что и в РПЛ экспертный комментарий должен приводиться быстрее — в тот же день или на следующий?

— Да, было такое уже. Когда Валентин Иванов после тура комментировал спорные моменты и говорил, что правильно, что нет. А затем моменты рассматривались дополнительно. 

Важно, чтобы это было оперативно. Всем нужно понимание трактовок. И главное, чтобы это было сказано тем человеком [Милорадом Мажичем], который отвечает [за судейство], чтобы потом можно было сослаться на него и, когда аналогичное действие будет оценено иначе, признать ошибку. 

Ошибаются все, но нужно понимать, где ошибка, а где не ошибка. И как нужно трактовать эпизоды. Сейчас много вопросов, – сказал тренер «Зенита».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoсудьи
logoпремьер-лига Россия
Милорад Мажич
logoЗенит
logoСергей Семак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Романцев о судьях: «Они стали главными действующими лицами на поле, начиная с рукопожатий и заканчивая пенальти при любом случае. Арбитр должен быть незаметным, меньше светиться»
6вчера, 09:48
Станкович об эмоциональности: «Я не терплю несправедливости, поэтому реагирую. После ошибок против «Спартака» я потеряю работу, а семьи – доход. Мажич же просто заменит судей»
5415 октября, 17:24
Сергей Семак: «Зениту» не удалось взять чемпионство в том числе из-за совокупности ошибок в судействе»
10714 октября, 16:56
Главные новости
Роналду забьет 1000-й гол в октябре 2026-го, прогнозирует Sky Sports, опираясь на статистику. Сейчас у Криштиану 948 мячей
1 минуту назад
«Спартак» пригласил экс-спортдира ЦСКА, Дегтярев снова говорит о лимите, примирение Сперцяна и Ндонга, Финляндия не пустит российских лыжников, 1,253 млрд на школу Загитовой и другие новости
2сегодня, 04:10
Это круче EA FC 26! Здесь можно выиграть ретроджерси любимой легенды!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Экс-вратарь Румынии Пруня о Клоппе: «Худший тренер в истории «Ливерпуля», никогда мне не нравился. Я терпеть его не мог, когда он творил этот цирк»
134вчера, 22:08
Премьер Великобритании Стармер о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Неправильное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах»
63вчера, 21:37
Рикарду Са Пинту: «Роналду – лучший игрок в истории Португалии и один из лучших в мировой истории. Он по-прежнему голоден и хочет бить рекорды»
17вчера, 21:09
«Барсу» подозревают в нарушении запрета на переговоры с Гризманном в 2019-м. Клуб заплатил «Атлетико» 15 млн евро, чтобы мадридцы не предоставляли RFEF доказательства, считает судья
76вчера, 20:47
Экс-вингер «Лаваля» Тамузо, обвинявший Pfizer в травмах из-за вакцинации от ковида, проиграл суд и апелляцию. Доказать причинно-следственную связь не удалось
14вчера, 20:30
Ли Кан Ин признан азиатским футболистом года. Хавбек «ПСЖ» опередил Тареми и Кубо
16вчера, 20:13
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
вчера, 20:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Германии. «Унион» примет «Гладбах», «Бавария» сыграет с «Дортмундом» в субботу
16 минут назад
Черчесов о трансферах: «Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30–35 миллионов евро, то Садулаев чем хуже? Хотя бы половина от этой сумму за Лечи — почему нет?»
436 минут назад
«ПСЖ» – «Страсбур». Онлайн-трансляция начнется в 21:45
53 минуты назад
«Знамя Труда» опроверг слухи о закрытии клуба: «Уже формируем бюджет на следующий сезон»
сегодня, 04:50
Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова против «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
сегодня, 04:38
Мерфи о Кейне: «Возвращение в «Тоттенхэм» кажется романтичным, но там он сможет выиграть максимум Кубок лиги или Кубок Англии. Для Харри это будет регресс»
2сегодня, 03:56
Александр Мостовой: «Товарищеские матчи сборной уже приелись. Ничего нового в них не видим»
5сегодня, 03:33
Депутат Свищев о словах Кокорина про возвращение России в еврокубки: «Это позорно для него самого. Нельзя говорить так о коллегах. Интересно, как он посмотрит им в лицо»
8сегодня, 03:11
Карпин – Баринову о промахе в матче с Боливией: «Ржала вся скамейка!» Тренер сборной России провел с микрофоном всю игру
10вчера, 21:25
«Семаку уже пора покинуть «Зенит». Что нового он может дать? Я не знаю, вы тоже. Команде нужна свежая кровь для чемпионства». Петржела о петербуржцах
16вчера, 20:54