Семак призвал Мажича объяснять спорные решения судей: «Важно, чтобы это было оперативно. Всем нужно понимание трактовок. Сейчас много вопросов»

Сергей Семак высказался за оперативное разъяснение спорных решений судей в РПЛ.

— Вы приводили пример оперативного комментария из КХЛ по судейству. Вы считаете, что и в РПЛ экспертный комментарий должен приводиться быстрее — в тот же день или на следующий?

— Да, было такое уже. Когда Валентин Иванов после тура комментировал спорные моменты и говорил, что правильно, что нет. А затем моменты рассматривались дополнительно.

Важно, чтобы это было оперативно. Всем нужно понимание трактовок. И главное, чтобы это было сказано тем человеком [Милорадом Мажичем], который отвечает [за судейство], чтобы потом можно было сослаться на него и, когда аналогичное действие будет оценено иначе, признать ошибку.

Ошибаются все, но нужно понимать, где ошибка, а где не ошибка. И как нужно трактовать эпизоды. Сейчас много вопросов, – сказал тренер «Зенита ».