  • Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова против «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
В Лиге 1 пройдут матчи 8-го тура.

В пятницу «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Страсбур».

В субботу «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Анже», «Марсель» встретится на своем поле с «Гавром».

В воскресенье «Ланс» проведет домашний матч с «Парижем», «Лилль» будет противостоять на выезде «Нанту».

Чемпионат Франция

8-й тур

Лига 1. 8 тур
17 октября 18:45, Парк-де-Пренс
ПСЖ
Не начался
Страсбур
Лига 1. 8 тур
18 октября 15:00, Альянц Ривьера
Ницца
Не начался
Лион
Лига 1. 8 тур
18 октября 17:00, Стад Раймон Копа
Анже
Не начался
Монако
Лига 1. 8 тур
18 октября 19:05, Стадион Велодром
Марсель
Не начался
Гавр
Лига 1. 8 тур
19 октября 13:00, Болларт-Делелис
Ланс
Не начался
Париж
Лига 1. 8 тур
19 октября 15:15, Стад дю Мустуа
Лорьян
Не начался
Брест
Лига 1. 8 тур
19 октября 15:15, Роазон Парк
Ренн
Не начался
Осер
Лига 1. 8 тур
19 октября 15:15, Стадиум де Тулуз
Тулуза
Не начался
Мец
Лига 1. 8 тур
19 октября 18:45, Стад ля Божуар
Нант
Не начался
Лилль

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица чемпионата Франции

Статистика чемпионата Франции

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
