Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова против «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу
В Лиге 1 пройдут матчи 8-го тура.
В пятницу «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Страсбур».
В субботу «Монако» Александра Головина сыграет в гостях с «Анже», «Марсель» встретится на своем поле с «Гавром».
В воскресенье «Ланс» проведет домашний матч с «Парижем», «Лилль» будет противостоять на выезде «Нанту».
Чемпионат Франция
8-й тур
17 октября 18:45, Парк-де-Пренс
18 октября 15:00, Альянц Ривьера
18 октября 17:00, Стад Раймон Копа
18 октября 19:05, Стадион Велодром
19 октября 13:00, Болларт-Делелис
19 октября 15:15, Стад дю Мустуа
19 октября 15:15, Роазон Парк
19 октября 15:15, Стадиум де Тулуз
19 октября 18:45, Стад ля Божуар
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости