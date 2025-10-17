Чемпионат Франция. «ПСЖ» Сафонова против «Страсбура», «Монако» Головина сыграет с «Анже» в субботу

В Лиге 1 пройдут матчи 8-го тура.

В пятницу «ПСЖ » Матвея Сафонова примет «Страсбур ».

В субботу «Монако » Александра Головина сыграет в гостях с «Анже», «Марсель » встретится на своем поле с «Гавром ».

В воскресенье «Ланс» проведет домашний матч с «Парижем», «Лилль» будет противостоять на выезде «Нанту».

Чемпионат Франция

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

