Ван Дейк о селекции «Ливерпуля»: «Продали таких мастеров, как Диас, Нуньес, Куанса и Эллиотт, потеряв в качестве. Клуб блестяще сработал в плане трансферов, но усилением они пока не стали»

Вирджил ван Дейк оценил летнюю селекцию «Ливерпуля».

После 7 туров мерсисайдцы занимают в АПЛ 2-е место.

«Думаю, клуб блестяще сработал в плане трансферов, но усилением они пока не стали. Очевидно, что мы сильно потеряли в качестве, так важном для нас за последние несколько лет. Мы продали таких мастеровитых игроков, как Лучо [Диас ], Нуньес , Куанса и Эллиотт .

Нам пришлось заменять их качественными футболистами, и мы знаем, насколько сложен современный рынок, но клуб отлично справился. Теперь нужно работать, чтобы создать очень и очень хорошую команду, чтобы быть конкурентными во всех турнирах. Такова наша цель», – сказал защитник «Ливерпуля ».