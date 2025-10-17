Ван Дейк о селекции «Ливерпуля»: «Продали таких мастеров, как Диас, Нуньес, Куанса и Эллиотт, потеряв в качестве. Клуб блестяще сработал в плане трансферов, но усилением они пока не стали»
Вирджил ван Дейк оценил летнюю селекцию «Ливерпуля».
После 7 туров мерсисайдцы занимают в АПЛ 2-е место.
«Думаю, клуб блестяще сработал в плане трансферов, но усилением они пока не стали. Очевидно, что мы сильно потеряли в качестве, так важном для нас за последние несколько лет. Мы продали таких мастеровитых игроков, как Лучо [Диас], Нуньес, Куанса и Эллиотт.
Нам пришлось заменять их качественными футболистами, и мы знаем, насколько сложен современный рынок, но клуб отлично справился. Теперь нужно работать, чтобы создать очень и очень хорошую команду, чтобы быть конкурентными во всех турнирах. Такова наша цель», – сказал защитник «Ливерпуля».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Liverpool Echo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости