Роналду и Кейн забивают, матч Кучерова с 6 очками, свежий перл Медведева, игроку «Ниццы» грозит до года тюрьмы, Хави предложил разделить матчи клубов и сборных в сезоне и другие новости

1. Криштиану Роналду сделал дубль в матче «Аль-Охдудом». У португальца 49 (38+11) очков в 43 матчах за «Аль-Наср». Он лидирует в списке бомбардиров саудовской лиги с 15 голами.

2. Харри Кейн принес победу «Баварии» в игре с «Кельном» (1:0). Англичанин забил 18 голов в первых 12 турах Бундеслиги – это рекорд. У Харри 29 (22+7) очков в 17 матчах за «Баварию».

В гонке лучших бомбардиров года Кейн впереди: у Харри 49 голов в 2023 году, у Роналду и Холанда по 48 мячей, у Мбаппе – 47

3. Норвежец Эрик Валнес выиграл классический спринт на Кубке мира по лыжным гонкам, Клэбо – 3-й, Пеллегрино – 4-й. В женской гонке победила шведка Эмма Рибом, Сундлинг – 2-я, Шистад – 3-я, Карлссон – 4-я.

4. Daily Mail сообщает, что отношения Рафаэля Варана и Эрика тен Хага испорчены. Игрок «МЮ» якобы недоволен выбором тренера в пользу Эванса и Линделефа. Тен Хаг, впрочем, назвал сообщение «слухами».

5. Игрок «Ниццы» Юсеф Аталь был арестован за призыв к «черному дню для евреев». Алжирца обвиняют в «разжигании расовой ненависти на почве религии». Футболиста выпустили под залог 80 000 евро, ему грозит до года тюрьмы.

6. КХЛ. ЦСКА обыграл минское «Динамо», «Сочи» проиграл «Адмиралу», «Амур» забил 6 голов «Северстали».

7. Хаби Алонсо возглавит «Баварию» со следующего сезона, сообщает El Chiringuito.

8. НХЛ. «Тампа» разнесла «Каролину» (8:2), Никита Кучеров набрал 6 (2+4) очков (личный рекорд в лиге), и возглавил гонки бомбардиров и снайперов – 15+20 в 20 играх. Андрей Василевский отразил 22 броска из 24 в первом матче после операции. «Вашингтон» был разгромлен «Эдмонтоном» (0:5), гол Александра Овечкина не был засчитан, Коннор Макдэвид набрал 0+4. «Айлендерс» обыграли «Оттаву», играя почти весь матч в 2 пары защитников из-за травм – Александр Романов провел на льду рекордные 30 минут и сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

9. Тренер «Барселоны» Хави предложил разделить матчи клубов и сборных в сезоне: «9 месяцев клубного футбола подряд, затем – отбор на Евро и сам турнир».

10. У Килиана Мбаппе 11 (7+4) очков в 4 последних матчах за «ПСЖ» и Францию – он забил «Монако» Головина (5:2). Он лучший бомбардир Лиги 1 с 14 голами.

11. Осужденного за убийство бегуна-паралимпийца Оскара Писториуса выпустят по УДО.

12. Руководители клубов КХЛ считают Ларионова лучшим тренером лиги. Билялетдинов – 2-й, Жамнов – 3-й. Роман Ротенберг получил 1 голос из 21 от руководителей клубов КХЛ в номинации сильнейшего менеджера лиги.

13. Отец Родриго написал о Месси «этот маленький святой, который ни с кем не конфликтует» и выложил фото захвата Лео за горло игрока Уругвая.

14. Тренера «Ман Сити» Пепа Гвардиолу в отчете Гражданской гвардии связали с движением, обвиняемым в Испании в терроризме в связи с борьбой Каталонии за независимость.

15. Джуд Беллингем может подписать спонсорский контракт с Louis Vuitton. Соглашение будет «многомиллионным».

16. «Авангард» обменял защитника Либора Шулака в «Адмирал» на денежную компенсацию. «Ак Барс» выменял Райли Барбера у «Барыса» на Кристиана Хенкеля.

17. НБА. Внутрисезонный турнир. «Орландо» был сильнее «Бостона», «Денвер» в гостях крупно уступил «Хьюстону» и другие результаты.

Цитаты дня.

Кирилл Гоцук: «Бандитский Петербург» – настоящая русская классика, несколько раз пересматривал. Про Антибиотика сезоны вообще супер»

Депутат Журова о пиве на стадионах: «Клубы будут спаивать болельщиков и получать за это деньги? Сейчас рекламы нет, и народ стал меньше пить»

Пеп о возможном исключении «Сити» из АПЛ: «Вы спрашиваете так, будто нас уже наказали. Сейчас мы невиновны. Больше шансов, что я останусь, если мы будем в Лиге 1, чем в ЛЧ»

Трусова об учебе в МГУ: «Дают список по русской литературе на полгода. Я ни разу не смогла прочитать список. Посмотрела и думаю: ммм»

Зарема о фразе «Страна без мяса!»: «В мировоззрении Медведева страна должна сидеть на сельдерее, бобах, запивая кашасой. Раздадут на стадионе «Зенита» вместо хот-догов?»

«Коней укротили». Гендиректор «Зенита» о чемпионстве женской команды после победы над ЦСКА

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?