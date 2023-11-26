«Урал» обыграл «Краснодар» – 3:1. Кордоба забил первым, Иллой-Айет, Егорычев и Каштанов принесли победу хозяевам

Теги премьер-лига Россия Урал Краснодар Эмерсон Иллой-Айет Джон Кордоба Андрей Егорычев онлайны Алексей Каштанов Футбол

«Краснодар» потерпел поражение на поле «Урала» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Нападающий гостей Джон Кордоба открыл счет, но голы защитника Эмерсона Иллой-Айета, хавбека Андрея Егорычева и форварда Алексея Каштанова принесли победу хозяевам.

Урал – Краснодар 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
26 ноября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – 21 Кордоба, 1:1 – 30 Иллой-Айет, 2:1 – 59 Егорычев, 3:1 – 86 Каштанов.
УралПомазун, Кулаков, Иллой-Айет, Бегич, Итало, Малькевич, Сиссе (Сунгатулин, 11), Егорычев (Бевеев, 90), Аюпов, Бикфалви (Каштанов, 76), Шеттине (Дмитриев, 90).
КраснодарСафонов (Агкацев, 46), Волков (Кокшаров, 68), Алонсо, Тормена (Арутюнян, 45), Оласа, Баши, Черников, Сперцян, Кривцов (Ахметов, 68), Олусегун (Кади, 82), Кордоба.
Предупреждения:
Черников (2), Шеттине (44), Сперцян (45), Ивич (47), Олусегун (68), Кади (90).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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82 комментария

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Max B
кто комментирует? "Газинский, Петров - выпускники академии Краснодара". Вот это подготовка, вот это профи. Рукалицо.
+62
-1
+61
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S. A.
Спартак чемпион после 3-х туров
Краснодар чемпион после 15-ти туров
А после 30-ти туров чемпионом будет... Зенит. С такими конкурентами точно
+49
-7
+42
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Сибирский литовец
Газпром точно Урал купил. Специально ведь забили 3 мяча)
+29
-4
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King_X
Первые минуты, Черников уже пару раз влетел/наступил жёстко - ничего
И так Краснодару оч много фолов грубых прощают, дайте ЖК в начале матче, будут аккуратней играть
А так, много атак срубают(что само по себе ЖК), а судья игнорит, это даёт преимущество в эпизодах и кумулятивный эффект
+15
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grizzlyspb
Екатеринбург, дави Екатеринодар!
+15
-3
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Давид Кочинян
Последний домашний матч года. Истосковавшиеся по искрометному футболу болельщики «Урала» ожидают самоотверженной игры до конца! 🐝
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Кот болотный
Ответ Алексей Иванов
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-тся
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Max Zhomkov
Черников ЖК на второй минуте😂 если его в перерыве не поменяют это КК будет 99%. Даже не факт что до конца первого тайма доиграет
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waleri
Екатеринбуржцев с долгожданными 3 очка!
Уральцы проявили все необходимые качества для победы, могли еще как минимум 2 воткнуть южанам.
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S. A.
Вот и сказочке конец...
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T622222
Краснодар все сказочки конец
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disco stew
Шмель прыгнул, бык отскочил
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Джульетта Джульетта
Скамейка у Ивича коротковата, особенно для матча с соперником, которому фактически некуда было отступать — дальше была зона переходников. "Уралу" респект за игру!
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Alex
Ответ Max B
как понял, это Боря Аболин - Болельщик Урала.
к его совести он сам исправился.
+7
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Andartan
Кончился Краснодар
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Rumov
Не хочу никого обидеть, но по игре сложилось впечатление, что победа на классе. В любом случае-сильнейших с победой.
+6
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Max B
Ответ Adjusted
Да, смешно было :D
как понял, это Боря Аболин - Болельщик Урала.
+6
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Max B
Краснодар откровенно убог. Полузащитники абсолютные импотенты - на поле только игроки на рояли, а таскать некому. Кривцов, Сперанский, Черников сегодня оказались абсолютно не способными успокоиться, взять игру под контроль.
+6
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waleri
Эдику даже не стоит дергаться до лета из "Краснодара". С такой игрой в Европе делать нечего. Не надо слушать льстивые речи ушлых агентов, если конечно нет острого желания греть лавку, как Захарян.
+5
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only krd
Надо признать Урал раскатали нас. Молодцы, чивоуж⚽️
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Georgii Neverov
ну вот и закончилось лидерство краснодара, не показали они сегодня своей игры, а может им непозволили...уральцы....
+4
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Всё знаю
Вот и поплыл Краснодар.
И забудьте вы про чемпионство.
Дай Бог в тройке окажутся.
+6
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koshaus
Краснодару повезло всего три получить...Урал очень задорно играл.
+4
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инок
Урал с заслуженной победой! Молодцы
+4
-1
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Давид Кочинян
Андрей на опыте. 🔥 Наш уральский Зидан! 😀
+3
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TheSportNik
Урал выставил основной состав , а то этого непонятно было, кто будет играть. На каждую позицию есть два игрока и надо теперь просто выигрывать в Нижнем и побеждать Локомотив, тем более Баринов играть не будет.
Уралу надо научиться выигрывать матчи с аутсайдерами, а то Краснодар,Спартак и ЦСКА выиграли, а Ахмат,Сочи,Факел,Нижний или проиграли или ничьи были.
У Урала уже есть игра и есть состав, осталось разобраться с судьями, чтоб они не пакостили Уралу, тогда им по силам выиграть кубок и быть в призерах.
+3
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Skif63
Долгожданная победа Урала над лидером! Вряд ли кто то сможет написать, что не по делу. Краснодар атаковал больше, но тактически Урал переиграл Краснодар. С победой!
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btg2c7jhjf
Уралмаш с долгожданной победой , это лучшая игра за последние 10 игр. Красавчики
+2
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Otto Kretschmer
Урал с заслуженной победой, что касается Краснодара, проиграть можно по разному, но в этом матче игра шла в одни ворота, так можно и из тройки выпасть.
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Andrew Andru
Сейчас еще после игры на судью жаловаться будет, или погода не та
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KarLik
Ощущение , что урал исключительно конторские игры забирает ), 3-4 матча в сезоне играют на кеф
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encaro_one
Ответ Max B
как понял, это Боря Аболин - Болельщик Урала.
Домашний комментатор,
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Andrew Andru
какой же гений на ивиче, краснодар проигрывая на 80 минуте перепас между защитниками устроил))
+2
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Andrew Andru
Может теперь краснодар отойдёт от своих ворот
+2
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encaro_one
Сотрудники sports.ru, что делают "сериал о первом титуле Краснодара", зачем это делают вообще )
+2
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almagrosp
Ответ Питекантроп
Не понимаю, почему Краснодар проигрывает… Ведь у них такой большой экран на стадионе, а рядом парк!
По факту…
+3
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Adjusted
Ответ Max B
кто комментирует? "Газинский, Петров - выпускники академии Краснодара". Вот это подготовка, вот это профи. Рукалицо.
Да, смешно было :D
+1
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zho3716
Молодец Михалыч!
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Lol Ko
Ответ disco stew
Шмель прыгнул, бык отскочил
Не отскочил как раз )
+1
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encaro_one
Ответ almagrosp
Давно уже не смотрел матчи рпл, сейчас включил второй тайм урал краснодар, половина передач Краснодара просто в никуда, игра сплошной кринж и это лидер рпл у нас сейчас?🤣 зачем вам вообще еврокубки
При этом стерильное владение, по ударом 10-2 в пользу Урала
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Adjusted
Ответ Rumov
Не хочу никого обидеть, но по игре сложилось впечатление, что победа на классе. В любом случае-сильнейших с победой.
Всегда после матчей сборных Краснодар играет плохо и на выезде не очень хорошо.
+1
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Викентий Тристаграмматиков
Урал с победой по делу, были лучше.
Краснодар после сборных как всегда.
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igor.igorev
Ответ IgroMan18
Очень добротный вратарь, в рпл точно в тройке по игре.
В тройке? Возможно. Но скорее в пятёрке.
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encaro_one
Каштанов мог бы чашку кофе выпить, настолько неспешно выход реализовывал с "сопротивлением" защитника
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Alex
Уралмаш красавцы
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DiegoBaggioRonaldinho
Ответ Давид Кочинян
Его заменили в перерыве. Здоровья Моте!
Да. И мозгов.
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Вован Азаров
вот и сдулся Катькодар, а говорили интрига будет
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Kit244098
Произошло то, что должно было произойти. Нету у Краснодара ни лавки, ни запаса прочности. Ахмедов и Кокшаров с Кади, выходящие с лавки - это несерьезно. Последние игры играли на зубах и на фоне усталости. Отсюда и потери очков. Ну а Уралу сегодня повезло. Кретин Сиссе очень вовремя с поля убрался. Сунгатуллин хорошо вышел. Вообще не понимаю, за что Витя его полсезона мурыжил? Вообще Витя, он странный. Идиота Шетинне давно пора гнать пинками, а он его все в основу ставит. Не футболист это. От слова совсем. Рад за Каштанова, наконец-то забившего с игры и за Егорычева. Егорычев, на мой взгляд, лучший в Урале. И сегодня и по ходу всего сезона.
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Максим Раскольников
да кому оно надо?
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Andrey Yaroslavtsev
Не честно.
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