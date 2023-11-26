«Урал» обыграл «Краснодар» – 3:1. Кордоба забил первым, Иллой-Айет, Егорычев и Каштанов принесли победу хозяевам
«Краснодар» потерпел поражение на поле «Урала» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий гостей Джон Кордоба открыл счет, но голы защитника Эмерсона Иллой-Айета, хавбека Андрея Егорычева и форварда Алексея Каштанова принесли победу хозяевам.
- Дата проведения
- 26 ноября, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Голы:
- 0:1 – 21 Кордоба, 1:1 – 30 Иллой-Айет, 2:1 – 59 Егорычев, 3:1 – 86 Каштанов.
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Урал –
Помазун, Кулаков, Иллой-Айет, Бегич, Итало, Малькевич, Сиссе (Сунгатулин, 11), Егорычев (Бевеев, 90), Аюпов, Бикфалви (Каштанов, 76), Шеттине (Дмитриев, 90).
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Краснодар –
Сафонов (Агкацев, 46), Волков (Кокшаров, 68), Алонсо, Тормена (Арутюнян, 45), Оласа, Баши, Черников, Сперцян, Кривцов (Ахметов, 68), Олусегун (Кади, 82), Кордоба.
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Краснодар чемпион после 15-ти туров
А после 30-ти туров чемпионом будет... Зенит. С такими конкурентами точно
И так Краснодару оч много фолов грубых прощают, дайте ЖК в начале матче, будут аккуратней играть
А так, много атак срубают(что само по себе ЖК), а судья игнорит, это даёт преимущество в эпизодах и кумулятивный эффект
Уральцы проявили все необходимые качества для победы, могли еще как минимум 2 воткнуть южанам.
И забудьте вы про чемпионство.
Дай Бог в тройке окажутся.
Уралу надо научиться выигрывать матчи с аутсайдерами, а то Краснодар,Спартак и ЦСКА выиграли, а Ахмат,Сочи,Факел,Нижний или проиграли или ничьи были.
У Урала уже есть игра и есть состав, осталось разобраться с судьями, чтоб они не пакостили Уралу, тогда им по силам выиграть кубок и быть в призерах.
Краснодар после сборных как всегда.