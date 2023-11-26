«Ман Юнайтед» победил «Эвертон» – 3:0! Гарначо забил ударом через себя, Рэшфорд – с пенальти, Марсьяль – с игры

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Антони Марсьяль Маркус Рэшфорд Алехандро Гарначо онлайны Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» (3:0) в гостях в 13-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 3-й минуте счет в матче открыл Алехандро Гарначо – он забил ударом через себя в падении с угла штрафной. На 56-й Маркус Рэшфорд реализовал пенальти. На 75-й Антони Марсьяль довел счет до разгромного.

«Ман Юнайтед» набрал 24 очка и занимает 6-е место в таблице. «Эвертон» идет 19-м, имея 4 балла.

Эвертон – Манчестер Юнайтед 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
26 ноября, 19.30, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
0:1 – Гарначо, 0:2 – 56, пенальти Рэшфорд, 0:3 – 75 Марсьяль.
ЭвертонПикфорд, Янг (Паттерсон, 73), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон, Гуйе, Дукуре (Доббин, 90), Гарнер, Кэлверт-Льюин (Шермити, 82), Макнил (Данджума, 73).
Манчестер ЮнайтедОнана, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Шоу (Уан-Биссака, 76), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 72), Гарначо (Пельистри, 72), Марсьяль (Межбри, 85), Рэшфорд.
Предупреждения:
Янг (21), Дукуре (29), Гуйе (90).

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

166 комментариев

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Street Fighter
Между МЮ и Тоттенхэмом всего 2 очка разницы, но при этом, по мнению юзеров этого сайта, Постекоглу — топище выстроил топ команду на пару недель, а Тен Хаг — лысый токсичный физрук. Ну да, ну да…
+59
-13
+46
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QWertY
Лучший гол сезона в АПЛ!!!!!!!!!!
+46
-2
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Mekanych Red Devil
Это голасо! Возможно гол сезона. Просто браво!
+35
-2
+33
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Street Fighter
Спортс, а можно отдельную новость про то, что Онана лидер АПЛ по сухим матчам в этом сезоне? 7 сухарей в 13 матчах. Это так, для диванных критиков
+29
-1
+28
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Кирилл Новокщенов
Ответ Street Fighter
Между МЮ и Тоттенхэмом всего 2 очка разницы, но при этом, по мнению юзеров этого сайта, Постекоглу — топище выстроил топ команду на пару недель, а Тен Хаг — лысый токсичный физрук. Ну да, ну да…
Внезапно оказалось, что когда у тебя вылетает полсостава, побеждать становится чуть сложнее! Очень рад, что Постекоглу в такую же яму попал, мб у некоторых наступит озарение, что тренеры не всемогущие и не могут показывать топ-футбол, когда каждую неделю по два игрока травмируется
+27
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Censormorum
Пенальти был? 100%. Хотел ли Марсьяль этого пенальти? Очень. Хитрил для этого специально просовывая левую ногу? 100%. Это вообще никак не отменяет того факта, что Янг фолил.
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+17
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Бенисио Дель Пьеро
Ответ Street Fighter
Между МЮ и Тоттенхэмом всего 2 очка разницы, но при этом, по мнению юзеров этого сайта, Постекоглу — топище выстроил топ команду на пару недель, а Тен Хаг — лысый токсичный физрук. Ну да, ну да…
Так это же спортс. Через неделю фанаты Постекоглу начнут гнать его метлой и называть физруком. А Тен Хаг вновь станет гением, каким был ещё совсем недавно
+18
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+15
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Street Fighter
Ответ Кирилл Новокщенов
Внезапно оказалось, что когда у тебя вылетает полсостава, побеждать становится чуть сложнее! Очень рад, что Постекоглу в такую же яму попал, мб у некоторых наступит озарение, что тренеры не всемогущие и не могут показывать топ-футбол, когда каждую неделю по два игрока травмируется
У шпор начались травмы — они покатились вниз, у МЮ игроки начали возвращаться — они поднялись вверх. Но многие местные юзеры искренне мне пишут, что травмы вообще никакой роли не играют в футболе
+15
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Mekanych Red Devil
Ответ Хызыр
Не знаю кому насолил Эвертон, но так топить команду это шок. Всех посадили на желтую и добили на ровном месте придуманным пенальти
Да в кои-то веки нормально судейство, была одна явная ошибка главного, но ВАР правильно вмешался. О чем вообще речь? Янг заслужил абсолютно свою жк, Дукуре получил за то, что просил жк, а это сейчас карается желтой сразу же. Пенальти справедливый, Янг ставил ногу, не пытаясь даже сыграть в мяч. Вы там из-за хейта совсем уже адекватность потеряли? Единственное - можно было дать Мактомини желтую, но он свою все равно получит, если до конца доиграет.
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Lion Lionich
Ответ vdbzmcp9ty
Почему показательно Рэшфорда заменить нельзя ? Ну сколько можно его терпеть(
Депутатская неприкосновенность ..
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Макс Голубцов
Позитив номер раз - возвращение Шоу
Позитив норме два - Майну вылечился и в старте. Надеюсь что добавит качества игры в центре поля
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vdbzmcp9ty
Почему показательно Рэшфорда заменить нельзя ? Ну сколько можно его терпеть(
+9
-1
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Mekanych Red Devil
Ответ Street Fighter
Спортс, а можно отдельную новость про то, что Онана лидер АПЛ по сухим матчам в этом сезоне? 7 сухарей в 13 матчах. Это так, для диванных критиков
И лидер по сейвам в лиге, если не ошибаюсь.
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ArnoNeputevy
Сегодня нападающие "МЮ" забили в 3 раза больше, чем за предыдущие 12 туров. Тен Хаг же говорил: "Мы идём вперед". Вот - пожалуйста.
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Street Fighter
Онана делает сейв за сейвом, но почему-то об этом принято молчать, видимо
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Любезный Коссутий
ждем возвращения Шоу в основу, и превращение меланхолика Рэдфорда обратно в футболиста.
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Алексей Иванов
Ответ Street Fighter
Спортс, а можно отдельную новость про то, что Онана лидер АПЛ по сухим матчам в этом сезоне? 7 сухарей в 13 матчах. Это так, для диванных критиков
хейтеры в печали
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Gatsby !!!
Ответ Хызыр
По такой логике можно фармить пенки пачками. Засовывай свою ногу в ногу защитникам и падай.
делай. а кто мешает?
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Street Fighter
Ответ Хызыр
Не знаю кому насолил Эвертон, но так топить команду это шок. Всех посадили на желтую и добили на ровном месте придуманным пенальти
Придуманном? А ничего, что Марсиаль прорывался в штрафную, но его сбили?
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answer89
Ответ Хызыр
По такой логике можно фармить пенки пачками. Засовывай свою ногу в ногу защитникам и падай.
Не тупи. Янг четко выставил ногу, а Марсьяль технично зацепился. Фармить такого никто не сможет, если защитники не будут свои костыли выставлять. Заваливаться француз раньше времени тоже не стал, так что какие вообще тут могут быть претензии?
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Elik1989
Ответ Street Fighter
Между МЮ и Тоттенхэмом всего 2 очка разницы, но при этом, по мнению юзеров этого сайта, Постекоглу — топище выстроил топ команду на пару недель, а Тен Хаг — лысый токсичный физрук. Ну да, ну да…
Причём, как только травмы пошли у шпор, сразу начались проблемы в турнирной таблице, а то, что МЮ на старте лишался систематически по 2-3 игрока основы, для них это был не повод.
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Mekanych Red Devil
Вообще гол Гарначо реально похож на гол Руни. Дальний пас с центра на правый фланг (тогда был перевод Скоулза на Нани), навес с правой (тогда Нани), тут Далот после забегания и паса от Рэшфорда ну и сам удар. В общем, жду видео компиляцию)
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Censormorum
Ответ Lion Lionich
Марс такие голы любит
Ему в мини-футбол играть нужно. Он бы туда ворвался с двух ног.
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Roman Araslanov
Я догадываюсь кто дал конспекты Гарначо по голам через себя)
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Street Fighter
Ответ Хызыр
Он просто зацепился за стоячего на месте Янга, на повторе видно как он вытянул ногу. Судья быстро разобрался и дал желтую за симуляцию, но вар вмешался
А ничего, что последнее слово за судьей, а не ВАРом? Что значит «ВАР вмешался»? То судья «быстро разобрался», то «топит» Эвертон. Себе противоречишь, кстати
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red hikkikomori
Руни стайл
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QWertY
Сейвище у Онаны💪🏻🦍
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BARCA_10
Ответ Mekanych Red Devil
Это голасо! Возможно гол сезона. Просто браво!
причем с отрывом скорее всего, а-ля Руни в ворота Сити
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Утя Ваткин
Ответ Roman Araslanov
Я догадываюсь кто дал конспекты Гарначо по голам через себя)
Заболотный?
+3
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Руслан1313
Уверенности в победе МЮ конечно нет, но надеяться буду. Удачи МЮ, только удача помогает этому клубу набирать хоть какие-то очки в АПЛ
+5
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Alexander Tryapyshko
Ответ rpr6hv9ysn
Гол конечно шикарный, но впереди еще много игр, так что смотрим дальше)
смотрим дальше на голы, которым не стать лучшим голом сезона
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Streetbor
Ответ Censormorum
Пенальти был? 100%. Хотел ли Марсьяль этого пенальти? Очень. Хитрил для этого специально просовывая левую ногу? 100%. Это вообще никак не отменяет того факта, что Янг фолил.
Старина Янг сам такие пенальти зарабатывал, тем более вместе успели поиграть.
+3
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red hikkikomori
Команду с победой, нападающих с долгожданными голами, Онану с очередным сухарем, Гарначо с призом Пушкаша, Шоу с возвращением)
Сегодня можно наконец порадоваться - поводов достаточно)
Эвертону не унывать - прописку должны сохранять даже так, игра у них есть
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Бенисио Дель Пьеро
Буффон, увидев гол и празднование, что-то вспомнил и заплакал
+5
-3
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Lion Lionich
Ответ Streetbor
по 3 штуки в этом сезоне забивали на выезде, но в ЛЧ, но и проигрывали. Сегодня можно быть спокойным, наверное 🤣
Ключевое-наверное)
+2
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Бенисио Дель Пьеро
Давно не видел таких шедевров для хайлайтов и футбольных реклам в исполнении футболистов МЮ
+2
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Утя Ваткин
Валидол обеспечен для болел МЮ. По другому в последнее время никак.
+6
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romaroman26
Ответ QWertY
Лучший гол сезона в АПЛ!!!!!!!!!!
это точно)))
+3
-1
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Street Fighter
Янг внешне вообще не изменился, Эшли всё такой же янг
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Streetbor
Эшли наш мужик 😁 Если ещё и удалится, вообще респектну ему.
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romaroman26
Ответ Хызыр
Тен Хаг в спортивном плане нулевой тренер, но вот фарта ему не занимать. Сколько уже отскоков в сезоне, если и тут будет отскок после столких моментов Эвертона, то это будет уже мистикой
что ты такое несёшь 🤦🏻🤡
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QWertY
Бруно-Марс -это было изящно)
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red hikkikomori
Эвертон - клиенты Марсьяля)
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Lion Lionich
Марс такие голы любит
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Lion Lionich
Опа,кислый…3
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jet_set
Гол сезона АПЛ.
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QWertY
Майну бриллиант
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Ришад Хайруллин
Ответ Идель Ишкуватов
Очень жаль что ты не видишь очевидного , и ты прекрасно со временем понимаешь дело было не Роналду , и ты этого не признаешь 🤣 проигрывать сараю и копенгагену и не выходить с группы опять криш виноват , просто обидно когда люди не видят что клуб рушат, великий клуб и дело не Роналду
так с кринжом вообще в Ле попали вместо лч)
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Will Turner
Ответ Руслан1313
Ничего не хочу сказать против Тен Хага, но его первое отсутствие в тренерском штабе и разница в голах +3
его отсутствие лишь формально на бровке
вся игра выстроена им и установки на игру даны также им
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Mekanych Red Devil
Вот вроде наконец-то победа с отличным счетом. Вернулись и сыграли отлично Майну и Шоу, Ван Биссака тоже выздоровел. Забила вся тройка атаки. Гол Гарначо - претендент на гол сезона. Возможно уже к след матчу восстановится и Хойлун. Отличная игра Онана. Далот тоже очень прилично сыграл.

Но игра оставляет желать лучшего, позволили создать уйму моментов.. и Рэшфорд. Это уже за гранью понимания. Как он из раза в раз, сыграв ужасно, будучи худшим игроком с отрывом в этом сезоне умудряется попадать в старт - просто за гранью понимания. Слава Богу с Галатасараем точно не сыграет. Он просто не заслуживает даже со скамейки выходить.
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