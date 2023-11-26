«Ман Юнайтед» победил «Эвертон» – 3:0! Гарначо забил ударом через себя, Рэшфорд – с пенальти, Марсьяль – с игры
«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» (3:0) в гостях в 13-м туре АПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Уже на 3-й минуте счет в матче открыл Алехандро Гарначо – он забил ударом через себя в падении с угла штрафной. На 56-й Маркус Рэшфорд реализовал пенальти. На 75-й Антони Марсьяль довел счет до разгромного.
«Ман Юнайтед» набрал 24 очка и занимает 6-е место в таблице. «Эвертон» идет 19-м, имея 4 балла.
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.30, «Гудисон Парк»
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Эвертон –
Пикфорд, Янг (Паттерсон, 73), Тарковски, Брэнтуэйт, Миколенко, Харрисон, Гуйе, Дукуре (Доббин, 90), Гарнер, Кэлверт-Льюин (Шермити, 82), Макнил (Данджума, 73).
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Манчестер Юнайтед –
Онана, Диогу Далот, Магуайр, Линделеф, Шоу (Уан-Биссака, 76), Бруну Фернандеш, Мактоминей, Майну (Амрабат, 72), Гарначо (Пельистри, 72), Марсьяль (Межбри, 85), Рэшфорд.
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Позитив норме два - Майну вылечился и в старте. Надеюсь что добавит качества игры в центре поля
Сегодня можно наконец порадоваться - поводов достаточно)
Эвертону не унывать - прописку должны сохранять даже так, игра у них есть
вся игра выстроена им и установки на игру даны также им
Но игра оставляет желать лучшего, позволили создать уйму моментов.. и Рэшфорд. Это уже за гранью понимания. Как он из раза в раз, сыграв ужасно, будучи худшим игроком с отрывом в этом сезоне умудряется попадать в старт - просто за гранью понимания. Слава Богу с Галатасараем точно не сыграет. Он просто не заслуживает даже со скамейки выходить.