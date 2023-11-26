«Ман Юнайтед» победил «Эвертон» – 3:0! Гарначо забил ударом через себя, Рэшфорд – с пенальти, Марсьяль – с игры

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» (3:0) в гостях в 13-м туре АПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Уже на 3-й минуте счет в матче открыл – он забил ударом через себя в падении с угла штрафной. На 56-й реализовал пенальти. На 75-й довел счет до разгромного.

« » набрал 24 очка и занимает 6-е место в таблице. « » идет 19-м, имея 4 балла.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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