Карпин – Баринову о промахе в матче с Боливией: «Ржала вся скамейка!» Тренер сборной России провел с микрофоном всю игру

Валерий Карпин провел с микрофоном весь матч против Боливии.

Сборная России одержала победу над боливийцами со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче 14 октября.

Главный тренер российской национальной команды провел всю игру с микрофоном. За ним следила пресс-служба РФС, некоторые моменты попали в ее видеоролик.

Так, общаясь с Дмитрием Бариновым о его промахе по пустым воротам в концовке встречи, Карпин сказал: «Ржала вся скамейка!»