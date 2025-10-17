Карпин – Баринову о промахе в матче с Боливией: «Ржала вся скамейка!» Тренер сборной России провел с микрофоном всю игру
Валерий Карпин провел с микрофоном весь матч против Боливии.
Сборная России одержала победу над боливийцами со счетом 3:0 в BetBoom товарищеском матче 14 октября.
Главный тренер российской национальной команды провел всю игру с микрофоном. За ним следила пресс-служба РФС, некоторые моменты попали в ее видеоролик.
Так, общаясь с Дмитрием Бариновым о его промахе по пустым воротам в концовке встречи, Карпин сказал: «Ржала вся скамейка!»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал сборной России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости