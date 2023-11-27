Свечников забил 1-й гол в сезоне – победный «Коламбусу», став 1-й звездой матча. У него 9 очков в 12 играх

Теги Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников забил первый гол в сезоне – победный в матче с «Коламбусом» (3:2).

Форвард «Каролины» отличился на 59-й минуте, он набрал 2 (1+1) очка в этой игре и был признан первой звездой.

Всего в 12 матчах текущего чемпионата НХЛ на счету россиянина 9 (1+8) баллов.

Сегодня за 15:32 (3:32 – в большинстве) у Свечникова 6 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 2».

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8 комментариев

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LOsP06GH
Ну наконец-то!
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Евгений Ермаков
Ну не такой уж и провальный сезон, как все говорят. Просто голы не шли. Другое дело, что от него уже несколько лет ждут прогресса, а он на месте стоит
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Дмитрий Кутузов
Ответ Евгений Ермаков
Ну не такой уж и провальный сезон, как все говорят. Просто голы не шли. Другое дело, что от него уже несколько лет ждут прогресса, а он на месте стоит
Вся Каролина стоит на месте. И причина их топтпния на месте - Бриндамор.
+11
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Горыныч79
Ответ Евгений Ермаков
Ну не такой уж и провальный сезон, как все говорят. Просто голы не шли. Другое дело, что от него уже несколько лет ждут прогресса, а он на месте стоит
Да, Свеча подавался как новый Малкин/Овечкин, а пока что - чуть выше середняка идёт...
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Марсель Объелся
Вот это камбэк!!! Лучше момента прервать засуху и не придумаешь
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Tulio
Шайба в голову разбудила Свечникова, прицел встал на место)
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Михаил1970
Рекорд Ничушкина вечен)
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Мистер Кафель
Барнаулец конечно аля Влади Тарасенко уже.
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