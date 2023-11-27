Свечников забил 1-й гол в сезоне – победный «Коламбусу», став 1-й звездой матча. У него 9 очков в 12 играх

Андрей Свечников забил первый гол в сезоне – победный в матче с «Коламбусом» (3:2).

Форвард «Каролины» отличился на 59-й минуте, он набрал 2 (1+1) очка в этой игре и был признан первой звездой.

Всего в 12 матчах текущего чемпионата на счету россиянина 9 (1+8) баллов.

Сегодня за 15:32 (3:32 – в большинстве) у 6 бросков в створ ворот, 1 хит, полезность – «плюс 2».