Дмитрий Сватковский: «Стоимость «СКА-Арены» – около 60 млрд рублей согласно госэкспертизе»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Сватковский Чемпионат.com деньги СКА-Арена Хоккей

Стоимость «СКА-Арены» составляет около 60 млрд рублей согласно госэкспертизе.

Генеральный директор «СКА-Арены» Дмитрий Сватковский поделился информацией о стоимости нового стадиона.

Сегодня, 26 ноября, на арене, строившейся с 2020 года, пройдет первый тестовый матч. В нем примут участие студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звезды». В составы команд входят игроки из 20 клубов вузов города, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги.

9 и 10 декабря на арене должен пройти Фонбет Матч звезд КХЛ.

«Стоимость «СКА-Арены» – около 60 млрд рублей согласно государственной экспертизе», – сказал Сватковский.

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18 комментариев

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Andrey w
Жесть они еще гордятся своей неэффективностью)
+19
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+15
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Александр Василич
672 043 200 в долларах) Многовато.
+9
-2
+7
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Andrey Bokov
Ответ Pro_Evolution
У них же есть замечательная арена. Стройка чтобы что?
Ледовый строился к ЧМ 2000, это правда. Но строился как многофункциональная, арена. СКА арена строилась именно под хоккей. Да, там можно проводить все что угодно, но не в ущерб именно рассадке зрителей на хоккейной матче. В Ледовом этот недостаток дико бесил, особенно на центральных секторах с 1 по 6 ряд. А после того, как корт порезали под стандарт нхл вообще дико стало
+7
-1
+6
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Михаил Посредников
Ответ Andrey w
Жесть они еще гордятся своей неэффективностью)
это ты про реконструкцию за счёт бюджета отсталой и холодной Лужи за 75 (!) млрд к ЧМ 2018?)
+7
-3
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Tun
Ответ Александр Василич
672 043 200 в долларах) Многовато.
Это по текущему курсу, но тратить эти деньги начали не вчера, а в 20м, мб даже раньше, по тому курсу около лярда
+3
0
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Макс Смирнов
Я надеюсь это с учетом прилегающей территории парков и инфраструктуры, иначе дичь какая то
+2
-1
+1
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Приорат70
Ответ Pro_Evolution
У них же есть замечательная арена. Стройка чтобы что?
Стройки уже нет, опоздал
+1
0
+1
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vadim 1980
С жиру бесятся
+5
-5
0
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mihany12
🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤡 🪚 🪚🪚
+1
-1
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Marienburg
Ответ Pro_Evolution
У них же есть замечательная арена. Стройка чтобы что?
Замечательная арена устарела, там во всех смыслах не очень удобно смотреть хоккей. Вот у Динамо тоже была такая у бывшей промки ЗИЛ, что не помешало им переехать к Петровском парку
+3
-3
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Приорат70
Ответ Andrey Bokov
Ледовый строился к ЧМ 2000, это правда. Но строился как многофункциональная, арена. СКА арена строилась именно под хоккей. Да, там можно проводить все что угодно, но не в ущерб именно рассадке зрителей на хоккейной матче. В Ледовом этот недостаток дико бесил, особенно на центральных секторах с 1 по 6 ряд. А после того, как корт порезали под стандарт нхл вообще дико стало
Не только с первого по шестой. Из-за овального контура чаши "аэродром" между центром и бортами существовал и при европейской коробке. По этой причине, а также пологих трибун и первым рядом почти на уровне льда на лучших вроде бы секторах ощущение, будто сидишь слишком низко, а площадка удалена, что заметно по телекартинке
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Machine Head
Ответ Marienburg
Замечательная арена устарела, там во всех смыслах не очень удобно смотреть хоккей. Вот у Динамо тоже была такая у бывшей промки ЗИЛ, что не помешало им переехать к Петровском парку
Неверная информация . На Автозаводской никогда арена не принадлежала Динамо , хоть там некоторое время находилась академия Динамо. Принадлежала группе компаний связанных с недвижимостью , потом отошло к ВТБ, видимо, из-за финансовых проблем , а потом ВЭБ арена и арена ЦСКА. Сейчас академия Динамо на другом конце Москвы . А вообще недостатки присутствуют на всех аренах , в том числе и на Динамо . Первые шесть рядов смотрят игру через защитное стекло- сомнительное удовольствие.
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Marienburg
Ответ Machine Head
Неверная информация . На Автозаводской никогда арена не принадлежала Динамо , хоть там некоторое время находилась академия Динамо. Принадлежала группе компаний связанных с недвижимостью , потом отошло к ВТБ, видимо, из-за финансовых проблем , а потом ВЭБ арена и арена ЦСКА. Сейчас академия Динамо на другом конце Москвы . А вообще недостатки присутствуют на всех аренах , в том числе и на Динамо . Первые шесть рядов смотрят игру через защитное стекло- сомнительное удовольствие.
Я привёл Динамо в пример, как возможность переезда даже с новой арены на другую. С отсутствием ее связи с клубом знаком. Следил за стройкой с самого начала и помню, что её сразу анонсировали самостоятельным проектом
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Machine Head
Ответ Marienburg
Я привёл Динамо в пример, как возможность переезда даже с новой арены на другую. С отсутствием ее связи с клубом знаком. Следил за стройкой с самого начала и помню, что её сразу анонсировали самостоятельным проектом
Эта группа компаний так же и создала музей легенд хоккея в старом историческом здании. Задумка была хорошая создать центр хоккея с несколькими аренами по соседству . А переезд дело номинальное . Никаких активов нет.
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