Дмитрий Сватковский: «Стоимость «СКА-Арены» – около 60 млрд рублей согласно госэкспертизе»
Стоимость «СКА-Арены» составляет около 60 млрд рублей согласно госэкспертизе.
Генеральный директор «СКА-Арены» Дмитрий Сватковский поделился информацией о стоимости нового стадиона.
Сегодня, 26 ноября, на арене, строившейся с 2020 года, пройдет первый тестовый матч. В нем примут участие студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звезды». В составы команд входят игроки из 20 клубов вузов города, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги.
9 и 10 декабря на арене должен пройти Фонбет Матч звезд КХЛ.
«Стоимость «СКА-Арены» – около 60 млрд рублей согласно государственной экспертизе», – сказал Сватковский.
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