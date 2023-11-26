Дмитрий Сватковский: «Стоимость «СКА-Арены» – около 60 млрд рублей согласно госэкспертизе»

Стоимость «СКА-Арены» составляет около 60 млрд рублей согласно госэкспертизе.

Генеральный директор «СКА-Арены» Дмитрий Сватковский поделился информацией о стоимости нового стадиона.

Сегодня, 26 ноября, на арене, строившейся с 2020 года, пройдет первый тестовый матч. В нем примут участие студенческие команды «Рыцари Петербурга» и «Невские звезды». В составы команд входят игроки из 20 клубов вузов города, участвующих в чемпионате Студенческой хоккейной лиги.

9 и 10 декабря на арене должен пройти Фонбет Матч звезд КХЛ.

«Стоимость «СКА-Арены» – около 60 млрд рублей согласно государственной экспертизе», – сказал Сватковский.