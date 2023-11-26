Баньяя стал двукратным чемпионом MotoGP
Пилот «Дукати» Франческо Баньяя во второй раз подряд стал чемпионом мира MotoGP.
26-летний итальянец защитил титул в борьбе с гонщиком «Прамака» Хорхе Мартином.
Заключительную гонку сезона Баньяя начал с поула. Его соперник Мартин сошел после контакта с пилотом «Хонды» Марком Маркесом. Таким образом, Пекко гарантировал себе чемпионство до финиша заезда.
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