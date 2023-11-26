Баньяя стал двукратным чемпионом MotoGP

Теги Дукати чемпионат мира MotoGP Прамак Франческо Баньяя Хорхе Мартин Авто

Пилот «Дукати» Франческо Баньяя во второй раз подряд стал чемпионом мира MotoGP.

26-летний итальянец защитил титул в борьбе с гонщиком «Прамака» Хорхе Мартином.

Заключительную гонку сезона Баньяя начал с поула. Его соперник Мартин сошел после контакта с пилотом «Хонды» Марком Маркесом. Таким образом, Пекко гарантировал себе чемпионство до финиша заезда.

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5 комментариев

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Гарик из Питера
Пекко с победой,заслужил,вымучал,а Хорхе по началу гонки было видно что не доедет,особенно после ошибки на обгоне Баньяя,как озверина выпил)
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langenbrunner2707
Жаль,что интрига быстро умерла.А так хотелось, чтобы до последних кругов, шла борьба за чемпионство.
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Haile Selassie
Forza Ducati! =)
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Luca di Montezemolo
Ответ Гарик из Питера
Пекко с победой,заслужил,вымучал,а Хорхе по началу гонки было видно что не доедет,особенно после ошибки на обгоне Баньяя,как озверина выпил)
Поэтому интриги после Катара и не было, одному надо было творить какую то дичь, чтобы баньяя приехал 6, а другому дотошнить , причем остальные дукати его обгонять не собирались, даже диджи надеется попасть в команду Росси, а значит не может обгонять члена академии Росси, вот и проездил позади не атакуя, вообще думал Мартин обгонит и будет тормозить баньяя подставляя под КТМ, виньялеса и Маркеса, но получилось вот так, не удивился такому итогу.
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Luca di Montezemolo
Ответ langenbrunner2707
Жаль,что интрига быстро умерла.А так хотелось, чтобы до последних кругов, шла борьба за чемпионство.
Даже если бы Мартин катил первым, там не нашлось бы пилотов переместить баньяя на 6 место, так что интрига была бы только фуфловая типа, а вдруг он упадет, но даже её быстро не стало .
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