Депутат Журавлев раскритиковал футболистов за нежелание помогать армии: «Где игрок, что приветствовал бы спецоперацию, записался добровольцем? Может, это в целом предательская среда?»

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В Госдуме раскритиковали футболистов за отсутствие желания помогать армии.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев недоволен недостаточной активностью игроков Мир РПЛ в этом вопросе.

«Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю…

Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?

Где тот футболист, что горячо приветствовал бы спецоперацию и, более того, не бежал бы из России, а, наоборот, записался на фронт добровольцем? Такого ждешь от спортсменов, которые были гордостью страны, а не банального следования на поводу у собственного кошелька», – заявил председатель партии «Родина».

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71 комментарий

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Chernoy
Дочь Журавлева замужем за австрийцем и живет в Европе. Где отречение от дочери, ведь она так и не подала на развод и не вернулась на Родину, чтобы записаться медсестрой в госпиталь!? Или это такая в целом среди детей депутатов предательская среда?
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Volgogradets
выздоравливай, Журавлев
+131
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Luidgy Kutilyo
То, что его дочь гражданка Австрии, проживающая в Лондоне - этот клоун конечно не упоминает)
+110
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frank mamuda
Самая предательская среда в России - это депутатская , их отпрыски живут, учатся, работают на вражеской территории, но предателей и врагов почему то эти черти ищут здесь, среди простых людей
+103
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Homelender_666
Ответ Volgogradets
выздоравливай, Журавлев
Лечению не подлежит
+77
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Ярик01
Дочь Журавлёва - Надежда Латшенбергер, гражданка Австрии. Постоянно проживает в Лондоне. Окончила университет Вестминстера.

И после этого депутатушка кого-то пытается воспитывать
+62
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atomio
Ответ frank mamuda
Самая предательская среда в России - это депутатская , их отпрыски живут, учатся, работают на вражеской территории, но предателей и врагов почему то эти черти ищут здесь, среди простых людей
данный персонаж еще прямо попадает под определение "политической прост-ции".

Партии где он был: КПСС -> КП РСФСР -> Справедливая Россия -> Единая Россия -> Родина -> фракция ЛДПР
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Aleksey Yashin
Где тот депутат, который горячо приветствует спецоперацию и записался на фронт добровольцем? Этого ждешь от депутатов, а не банального следования на поводу у собственного кошелька.
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Bobby Clarke
Ответ Volgogradets
выздоравливай, Журавлев
Бесполезно. Медицина там бессильна. Тем более после секса с черепахами.
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Куприн
Вся страна- предатели, одни депутаты патриоты. Развязали никому не нужную войну, и почему-то не встретили поддержки, как так?
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Dmitry_1986
Почему семья депутата проживает в Европе и тратя там деньги снабжает всу оружием, которое убивает наших ребят на фронте? Журавлевы - предатели родины
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Alex
Ответ Vik Elis
Может с себя начнешь ?
У него дочь в Австрии, нельзя
+20
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R Air
Ответ d.xoxlov
Интересно, он не задумывался об этом или считает прочитающих его призыв идиотами?
Это рассчитано на аудиторию соловьёва, кисилёва, скабеевой, там думающих нет.
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Alex
Помогать армии - задача государства. Люди платят налоги, из которых это финансируется.
+14
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atomio
у Украины - батальон "Монако", у России - батальон "Дубай". все депутаны везде одинаковы
+13
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Александр Титов
Ответ atomio
данный персонаж еще прямо попадает под определение "политической прост-ции". Партии где он был: КПСС -> КП РСФСР -> Справедливая Россия -> Единая Россия -> Родина -> фракция ЛДПР
а какая разница между этими партиями?
+13
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Ностальгическое Дерьмо
Нет, это союзный четверг
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Peter Parker
Вице-премьер Денис Мантуров заявил, что российский оборонно-промышленный комплекс полностью обеспечивает флот, авиацию и сухопутные войска передовыми видами вооружений. По его словам, обеспечение ведется "в полном объеме и четко по плану". Мантуров также заявил, что "многие зарубежные эксперты" считают российскую оборонную промышленность "самой совершенной в мире" и что, по его мнению, эта оценка справедлива.

Все подразделения ВС РФ имеют все необходимое для оснащения каждого военнослужащего. Об этом заявил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.
По словам генерал-полковника, необходимое оснащение имеется как в зоне проведения спецоперации, так и в местах подготовки мобилизованных.

Какая еще помощь, я читал в новостях, что все уже есть. Или по мнению Журавлева нас обманули?
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Vik Elis
Может с себя начнешь ?
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justbored
Ответ Только Крылья
а Журавлев хоть пару дней уже повоевал??
"Несмотря на боевитый образ, в армии Журавлев никогда не служил. Его карьера [...], долгое время мало чем отличалась от карьеры обычного комсомольского активиста."
+11
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d.xoxlov
Ответ Ярик01
Дочь Журавлёва - Надежда Латшенбергер, гражданка Австрии. Постоянно проживает в Лондоне. Окончила университет Вестминстера. И после этого депутатушка кого-то пытается воспитывать
Интересно, он не задумывался об этом или считает прочитающих его призыв идиотами?
+9
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Пикачу82
Между прочим депутат Журавлев имеет звание капитана (непонятно правда за какие заслуги), почему еще не в строю? Да, и как там дочка в логове врага поживает? Это ли не предательская среда?
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Kit244098
От таких патриотов, как этот, придется избавляться лишь хирургическим путем...
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Кржемилик
А чем сам не на фронте? Показал бы пример.
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dedushka
ну следовало ожидать. не за горами сроки за "невосторженный образ мыслей".
скажи мне кто-то 25 лет назад, что в 21 веке моя страна начнет погружаться в какое-то средневековое мракобесие...
+10
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dmsld
Спасибо депутату Журавлеву, что самостоятельно постоянно пробивает очередное дно, хотя казалось ниже уже некуда. Гордость Думы, гордость России. Все стабильно.
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Только Крылья
а Журавлев хоть пару дней уже повоевал??
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Михаил Лубянский
Вот насмотрмшься всяких журавлевых, терешковых, милоновых и тд и понимаешь что мы катимся в пропасть
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Любовь Мелехова
А сам этот депутат где, на Охотном ряду сидит или добровольцем записался?
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Max Zhomkov
пхаха, представляю лица футболистов, когда они прочтут.
Журавлёв, а что насчёт депутатов?
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Я люблю картошку
Ответ frank mamuda
Самая предательская среда в России - это депутатская , их отпрыски живут, учатся, работают на вражеской территории, но предателей и врагов почему то эти черти ищут здесь, среди простых людей
Да это всё ерунда, самое нелепое, что простой народ не хочет замечать это очевидное лицемерие...
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sapval
Журавлев начни с себя
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Volgogradets
Ответ Max Zhomkov
пхаха, представляю лица футболистов, когда они прочтут. Журавлёв, а что насчёт депутатов?
Там у Милонова уже несколько боевых выездов в подмосковные леса на камеру, бгггг
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Заборостроитель
Прав тов. депутат. Надо проверить, а вдруг в футбольных клубах можно прийти вот так и изнасиловать... животных, например дельфина?
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Любезный Коссутий
сказочный
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Я люблю картошку
Ответ Заборостроитель
Прав тов. депутат. Надо проверить, а вдруг в футбольных клубах можно прийти вот так и изнасиловать... животных, например дельфина?
черепаху, нет?
+2
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Радонежский
Депутат Журавлев на фронте добровольцем сейчас, я правильно понял?
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HRYNDEL
Дзюбу на передовую, пусть там хреном машет!
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Трент Резнор
Нет предела человеческой мерзости (с)
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Александр Жердин
Благодаря нашим депутатам от Едим Россию собираем СМС на лечение детей. Недавно утвердили бюджет Москвы на 2024 - 4,2 триллиона .При этом из федерального бюджета 86% !
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Beliar
Сомневаюсь, что он хотя бы рубль на нужды армии пожертвовал.
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Алексей Маликов
Сразу вспоминается кадр из фильма, где мальчик говорит: "дядя, ты дурак"?
г-н, Журавлёв, на нашу страну никто не нападал. Нападут, мы встанем все: учителя, футболисты, молодые, старые, инвалиды.... Встанут ли депутаты..., г-н Журавлёв? Вопрос риторический.
А сейчас, г-н Журавлёв, идёт СВО. Кого нужно было, поставили под ружьё и без ваших соплей. И помогают нашим ребятам всем миром. Помогают, наверное, и часть футболистов тоже. Только они перед вами, г-н Журавлёв, не отчитываются.

Мироеды-дармоеды, мать вашу!!! Прости, господи, что в день матери вот так вот скажешь...
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Игорь Деньгин
а сам-то ты... чего ещё в депутатах?
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sd4fmwrvz8
что удивляться то,что певцы,танцоры патлатые ,актеры,вся одна среда давно уже так стало,нечего на них расчитывать они только могут сидеть на госбюджете страны,если бы что то из себя стоили они бы за бугром были востребованы
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Alex
А если не хотят этого делать? Всё-таки есть ум у некоторых футболистов,раз этом практически никто не замечен
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Rio de Janeiro
Этот чувак абсолютный зашквар и не только этим высказыванием и собственно главный показатель почему Дума уже больше 10 лет имеет отрицательный рейтинг являясь самым неодобряемым политическим институтом в стране.Единственно радует что на Окраине таких журавлёвых ещё больше и мы с ними имеем дело
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exshepardjack
Ответ Aleksey Yashin
Где тот депутат, который горячо приветствует спецоперацию и записался на фронт добровольцем? Этого ждешь от депутатов, а не банального следования на поводу у собственного кошелька.
ну он говорил, что поехал воевать и даже показывал видео из тамбура поезда, но не доехал)))
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Александр Комиссаров
Журавлёва вообще с дуба рухнула,вот где дети депутатов? почему они не на спецоперации ?это что предательство? сколько в думе этих депутатов около 3000 тысяч,вот как раз неплохая армия бы собралась
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alireal
"предательская среда" у нас во власти.
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Ramon Mercader
Надо понимать, интервью дал из окопа под Херсоном.
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