Депутат Журавлев раскритиковал футболистов за нежелание помогать армии: «Где игрок, что приветствовал бы спецоперацию, записался добровольцем? Может, это в целом предательская среда?»
В Госдуме раскритиковали футболистов за отсутствие желания помогать армии.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев недоволен недостаточной активностью игроков Мир РПЛ в этом вопросе.
«Случаев, чтобы кто-то из наших футболистов хоть часть своей баснословной зарплаты отдал на нужды российской армии, что-то не припоминаю…
Известные всем футбольные ветераны оказались крайне падкими на государственные деньги, но совершенно не способными встать на защиту страны, которая и вырастила из них спортсменов, и кормила долгие годы карьеры. Может быть, это в целом такая предательская среда, потому что не слышно от футбольной гвардии иных мнений?
Где тот футболист, что горячо приветствовал бы спецоперацию и, более того, не бежал бы из России, а, наоборот, записался на фронт добровольцем? Такого ждешь от спортсменов, которые были гордостью страны, а не банального следования на поводу у собственного кошелька», – заявил председатель партии «Родина».
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
И после этого депутатушка кого-то пытается воспитывать
Партии где он был: КПСС -> КП РСФСР -> Справедливая Россия -> Единая Россия -> Родина -> фракция ЛДПР
Все подразделения ВС РФ имеют все необходимое для оснащения каждого военнослужащего. Об этом заявил заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.
По словам генерал-полковника, необходимое оснащение имеется как в зоне проведения спецоперации, так и в местах подготовки мобилизованных.
Какая еще помощь, я читал в новостях, что все уже есть. Или по мнению Журавлева нас обманули?
скажи мне кто-то 25 лет назад, что в 21 веке моя страна начнет погружаться в какое-то средневековое мракобесие...
Журавлёв, а что насчёт депутатов?
г-н, Журавлёв, на нашу страну никто не нападал. Нападут, мы встанем все: учителя, футболисты, молодые, старые, инвалиды.... Встанут ли депутаты..., г-н Журавлёв? Вопрос риторический.
А сейчас, г-н Журавлёв, идёт СВО. Кого нужно было, поставили под ружьё и без ваших соплей. И помогают нашим ребятам всем миром. Помогают, наверное, и часть футболистов тоже. Только они перед вами, г-н Журавлёв, не отчитываются.
Мироеды-дармоеды, мать вашу!!! Прости, господи, что в день матери вот так вот скажешь...