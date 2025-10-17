«Знамя Труда» опроверг слухи о закрытии клуба: «Уже формируем бюджет на следующий сезон»

«Знамя Труда» опроверг слухи о возможном закрытии клуба.

«В связи с появившейся информацией в СМИ об экономии на транспорте для команды «Знамя Труда» и возможном закрытии клуба считаем необходимым внести ясность.

Со стороны клуба были рассмотрены несколько вариантов, каким образом добираться на выездной матч до Волгограда. Рассматривались: поезд, автобус и самолет. Сейчас часто встречаются задержки или отмены рейсов. Дабы избежать форс-мажоров, принято решение ехать на поезде, чтобы в дороге футболисты могли спокойно отдохнуть и выспаться, а обратно из Волгограда команда полетит на самолете.

Что касается будущего старейшего клуба, то уже сейчас руководством формируется бюджет на следующий сезон. Речи о прекращении существования клуба не стоит», – сообщили в клубе из Орехово-Зуево.

После 25 туров «Знамя Труда » занимает 5-е место во Второй лиге Б (группа 3).