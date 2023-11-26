«Ювентус» – «Интер». 1:1 – Влахович забил на 27-й, Лаутаро сравнял на 33-й. Онлайн-трансляция

«Ювентус» принимает «Интер» в 13-м туре Серии А.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сербский форвард туринцев открыл счет в матче на 27-й минуте. Аргентинский нападающий миланцев Лаутаро Мартинес забил на 33-й.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Таблица Серии А

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