«Ювентус» – «Интер». 1:1 – Влахович забил на 27-й, Лаутаро сравнял на 33-й. Онлайн-трансляция

Теги Интер Ювентус серия А Италия Лаутаро Мартинес Душан Влахович онлайны Футбол

«Ювентус» принимает «Интер» в 13-м туре Серии А.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Сербский форвард туринцев Душан Влахович открыл счет в матче на 27-й минуте. Аргентинский нападающий миланцев Лаутаро Мартинес забил на 33-й.

Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

Ювентус – Интер 1:1 (второй тайм)
Дата проведения
26 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 27 Влахович, 1:1 – 33 Мартинес.
ЮвентусШченсны, Камбьязо, Ругани, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо, Николусси-Кавилья (Локателли, 61), Маккенни, Кьеза, Влахович.
ИнтерЗоммер, Думфрис (Куадрадо, 70), Дармиан, де Врей, Ачерби, Димарко (Карлос Аугусто, 70), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.
Предупреждения:
Камбьязо (11), Куадрадо (75).

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?

122 комментария

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grande Inter
в каком бы состоянии Юве не находился, Интеру всегда тяжело играть против них на выезде, я тоже самое писал и в прошлом сезоне, когда Интер был на хорошем ходу, а Юве штормило, но я чувствовал, что Юве даст бой, а в итоге они не просто дали бой, но и заслуженно победили со счётом 2 : 0 с голами Рабьё и Фаджоли.
надеюсь на качественную игру от Интера, без тупых экспериментов от Индзаги, ну и самое главное - без травм.
форца Интер ⚫🔵
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Крэнг
Ответ Александр Артыков
Вот что тут делают на сайте Юве болелы Интера? ), чисто чтоб хрень сморозить? уже смеритесь, Юве всегда был, есть и будет лучше , а главное лучшим клубом Италии! вашему интеру ещё лет 200 чтоб догнать...))))
Какой еще сайт юве? Ты попутал?
+11
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Трент Резнор
Ответ Александр Артыков
Вот что тут делают на сайте Юве болелы Интера? ), чисто чтоб хрень сморозить? уже смеритесь, Юве всегда был, есть и будет лучше , а главное лучшим клубом Италии! вашему интеру ещё лет 200 чтоб догнать...))))
Tаких кaк ты грамоте учат. «СмЕритесь» это даже звучит больно 😂
+8
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Dvin
Неоклассика итальянского футбола. Пропускать нельзя!
+6
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John Gotti
Ответ mr kovalsky
Красные значки на лице это что?
Акция в поддержку женщин, пострадавших от домашнего насилия.
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John Gotti
У горбатых уже подгорает. То судья не тот, то комментатор))))
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John Gotti
Тюраааамммм,Лаутааароро дааа
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Е.Р.
Интеру на руку ничья в 1 тайме. Уже не первый раз Интер отдаёт инициативу, чтобы во 2 тайме постепенно начать давить и после замен жать на всю катушку.
А Ювентус как специально играл интенсивно, энергозатратно. Щас он подсядет, а адекватных замен нету.
У Ювентуса ещё 15 минут есть забить. После 60-65 минуты его будут добивать. Скорее всего 1 точно влупят.
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Алексей Иванов
сколько раз ещё шнякин пошутит про ставки Фаджоли?) делаем ставки))
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Назар Игорь
Интересная манера репортажа у Шнякина, рассказывает не о том что происходит на поле, а то что ему хочется видеть.
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grande Inter
хороший тайм, гол Юве - это повторение гола Рабьё прошлого матча в Турине, жду зрелищный футбол и в следующие 45 минут
+4
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Алексей Гусев
Ответ 94vladzislav94
Игра за чемпионство
за "зимнее" чемпионство
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Сергей Петлин
Ответ Django Liberated
кто скажет, почему убирают мячи в сумку? просто начал смотреть с 20й минуты
Продают потом с аукциона и отдают скорее всего в какой-нибудь фонд помощи
+3
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John Gotti
Тифози Интера уже во всю перекрикивают хозяев поля. Ахахахаха))
+3
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d.xoxlov
Ответ Трент Резнор
Комментарий удален модератором
Если "Интер" забьёт, то тоже с этого фланга
+3
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darby crash
Ответ Kubinec_
100% фол на Кьезе и в ответной атаке картон забивает. . вообще не удивлен
кушай жёлудь)
+3
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d.xoxlov
Ответ Трент Резнор
В подтрибунке массовая драка была
На губных помадах
+3
0
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Ramiz Tamazanov
Forza Juve! Судья не Довери, уже хорошо.Надеюсь на честную игру.
+9
-6
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Марио 9
Интеру победы
+6
-3
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alexmixer9
Ответ Kubinec_
Учитывая проблемы, то в целом равная игра с глистами
Проблемы это ставочники и допинги?)
Так это ты всю историю гоббов описал
+3
-1
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alexmixer9
Ответ Kubinec_
100% фол на Кьезе и в ответной атаке картон забивает. . вообще не удивлен
Корпусом оттерли, а гоббы уже ноют?)
+6
-4
+2
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FrancoJuve
А можно попросить замену комментатора?
+3
-1
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Nekrasen
Шнягин очень сильно не любит Ювентус)
+2
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Трент Резнор
Как на главный матч могли поставить Шнякина? 🤦🏼‍♂️
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Алексей Гусев
Ответ Трент Резнор
Вечер добрый. Проклят врожденной грамотностью, спасибо много читавшим родителям. А вот запятые леплю по настроению)
Да, я к тому, что я сам часто ошибки делаю, ибо не смотрю на клаву во время печати, но как "накосячу" в "послании своём" так, первый коммент от кого? Правильно) Не скажу, что не грамотный, но сути дела не меняет)
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Антон Орехов
Очень плохой комментатор этот Шнякин о том,что происходит на поле ничего не известно он вообще знает как комментировать? Ему главное внимание к своей персоне привлечь чем к событиям на поле!!!
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alexmixer9
Ответ Kubinec_
Комментарий удален модератором
Побежали вот (
+1
0
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d.xoxlov
Ответ Трент Резнор
У Аллегри будет сегодня такое же лицо как у лoхматoго на аватарке 😂
Не говори "гоп"
+1
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Yaroslav Vasin
Ответ Трент Резнор
Как на главный матч могли поставить Шнякина? 🤦🏼‍♂️
Ну он у них типо главный по Италии остался давно уже . Да, боль и отвращение .
+1
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Трент Резнор
Ответ Форвард таранного типа
Господи, ну почему Шнякин?((
I feel your pain, Bro
+2
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Ферзь на р1
Ответ Артем Алмазов
А что за пятна на лицах?
Акция в поддержку Палестины
+3
-2
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Трент Резнор
Димарко ещё пару таких надо подач, чтоб попасть
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Алексей Гусев
Ответ Назар Игорь
Спасибо что не чердак..
Шнобеля в эфир, с его новостями по Сперцяну...
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Кавкаzzz
на Сетанта комментаторов гораздо приятнее слушать, рекомендую
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Nekrasen
Ответ Назар Игорь
Интересная манера репортажа у Шнякина, рассказывает не о том что происходит на поле, а то что ему хочется видеть.
Да пусть хоть про принцессу Диану рассказывает.Меня бесит, когда Интер с мячом тот глашатый орет просто так на весь мой дом, а когда Ювентус с мячом, то читает с телефона статистику и цифры какие то называет. либо ставку зарядил, либо откровенно топит делитант.
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d.xoxlov
Ответ Трент Резнор
Золотые слова 👍
Ну там без вариантов пока. Справа вообще не играют, как будто. Если от "Юве" смотреть.
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Форвард таранного типа
Господи, ну почему Шнякин?((
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Е.Р.
Пока план Аллегри работает лучше. Свой момент они создали. Хорошо что Кеза косой.
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Трент Резнор
Ответ Артем Алмазов
А что за пятна на лицах?
В подтрибунке массовая драка была
+1
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John Gotti
Лучше бы Биссек вышел
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Трент Резнор
Ответ Алексей Гусев
по сути...у вас 2 состава боевых есть, а у нас...Но не будемо плохом, у нас есть Джон Элканн и Аллегри)))
Потери Бастони и Павара ощутимы. У вас есть Николусси-Кавилья, я так понимаю это секретное оружие Аллегри.
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Sanan1908
Жду красивую игру от Интера и надеюсь без судейских ошибок. Форца Интер 🖤💙
+11
-10
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d.xoxlov
Ответ Трент Резнор
Как на главный матч могли поставить Шнякина? 🤦🏼‍♂️
Как и на финал ЧМ, то есть легко. Это ж матч тв.
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Ферзь на р1
А как же многие Экспекты кричали что будет сухая игра, голов вовсе не будет))
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Nekrasen
это проф непригодное комментаторское гумно надо сменить. поищу другие каналы)
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Алексей Гусев
Ответ d.xoxlov
Ну не в дерби Италии же) с такой динамикой травм и дисквалификаций, думаю, будет всем время поиграть. Хотя, Хюйсен вон с "Миланом" аж дебютировал.
ааа, я не внимательно посмотрел, Хаса вчера за Ю23 играл, а по поводу "не с Интером же", а почему нет? В частности из-за такого Интер и просрал Казадеи.
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Django Liberated
Ответ Сергей Петлин
Продают потом с аукциона и отдают скорее всего в какой-нибудь фонд помощи
спс
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d.xoxlov
Ответ Е.Р.
Деврей в центре играет. он должен был по Влаху играть
Там дырка из центра поля была. В финальной стадии только повезти могло.
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mr kovalsky
Красные значки на лице это что?
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Трент Резнор
Ответ Алексей Гусев
так вам ли преподавателю Русского Языка этого было и не заметить))) Приветствую
Вечер добрый. Проклят врожденной грамотностью, спасибо много читавшим родителям. А вот запятые леплю по настроению)
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