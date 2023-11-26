«Ювентус» – «Интер». 1:1 – Влахович забил на 27-й, Лаутаро сравнял на 33-й. Онлайн-трансляция
«Ювентус» принимает «Интер» в 13-м туре Серии А.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Сербский форвард туринцев Душан Влахович открыл счет в матче на 27-й минуте. Аргентинский нападающий миланцев Лаутаро Мартинес забил на 33-й.
Игру в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.45, «Альянц Стэдиум»
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Ювентус –
Шченсны, Камбьязо, Ругани, Бремер, Гатти, Костич, Рабьо, Николусси-Кавилья (Локателли, 61), Маккенни, Кьеза, Влахович.
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Интер –
Зоммер, Думфрис (Куадрадо, 70), Дармиан, де Врей, Ачерби, Димарко (Карлос Аугусто, 70), Мхитарян, Чалханоглу, Барелла, Тюрам, Мартинес.
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надеюсь на качественную игру от Интера, без тупых экспериментов от Индзаги, ну и самое главное - без травм.
форца Интер ⚫🔵
А Ювентус как специально играл интенсивно, энергозатратно. Щас он подсядет, а адекватных замен нету.
У Ювентуса ещё 15 минут есть забить. После 60-65 минуты его будут добивать. Скорее всего 1 точно влупят.
Так это ты всю историю гоббов описал