Роналду забьет 1000-й гол в октябре 2026-го, прогнозирует Sky Sports, опираясь на статистику. Сейчас у Криштиану 948 мячей

Криштиану Роналду забьет 1000-й гол в карьере в октябре 2026 года.

Таков прогноз Sky Sports, основанный на результативности 40-летнего форварда сборной Португалии и «Аль-Насра» в последние годы.

Издание исходит в том числе из того, что Португалия, очевидно, примет участие в финальном турнире ЧМ-2026, а контракт Роналду с саудовским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

На данный момент на счету нападающего 948 мячей (143 – за национальную команду, 805 – за клубы). В 2025 году Криштиану забил 32 гола. До отметки 1000 ему осталось 52 мяча.

Источник: Sky Sports
