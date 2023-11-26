Гарначо ударом через себя с края штрафной забил «Эвертону» на 3-й минуте
Алехандро Гарначо эффектно открыл счет в матче «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном».
На 3-й минуте игры 13-го тура АПЛ защитник Диогу Далот с правого фланга сделал навес в штрафную «ирисок», и вингер ударом через себя отправил мяч в дальний верхний угол ворот соперника.
Изображение: кадр из трансляции Canal+
Футболист сборной Аргентины забил в чемпионате Англии впервые в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff
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Ну и сразу флэшбэки с Руни и КриРо🔥
Уложено. Упаковано. Завернуто в подарочную упаковку. Перевязано бантиком.
Поэтому 0 WC.
Юве вылетел в 1/4 от судейского удаления.
Родился в Мадриде, воспитанник мадридского Атлетико, фанат Реала)
От аргентинца у него только мама вроде, которая уехала жить в Испанию)
Но пиарконтора одного фрукта почему то эту тему педалирует)))
Гарначо=Руни