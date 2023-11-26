Гарначо ударом через себя с края штрафной забил «Эвертону» на 3-й минуте

Алехандро Гарначо эффектно открыл счет в матче «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном».

На 3-й минуте игры 13-го тура защитник с правого фланга сделал навес в штрафную «ирисок», и вингер ударом через себя отправил мяч в дальний верхний угол ворот соперника.

Изображение: кадр из трансляции Canal+

Футболист сборной Аргентины забил в чемпионате Англии впервые в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff

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