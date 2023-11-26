Гарначо ударом через себя с края штрафной забил «Эвертону» на 3-й минуте

Теги Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Сборная Аргентины по футболу Диогу Далот Алехандро Гарначо Футбол

Алехандро Гарначо эффектно открыл счет в матче «Манчестер Юнайтед» с «Эвертоном».

На 3-й минуте игры 13-го тура АПЛ защитник Диогу Далот с правого фланга сделал навес в штрафную «ирисок», и вингер ударом через себя отправил мяч в дальний верхний угол ворот соперника.

Изображение: кадр из трансляции Canal+

Футболист сборной Аргентины забил в чемпионате Англии впервые в текущем сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: Gettyimages/Shaun Botterill / Staff

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65 комментариев

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King_X
Зверь! Нереальный гол, еще и с такой дистанции и с угла в дальний

Ну и сразу флэшбэки с Руни и КриРо🔥
+161
-4
+157
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dimi3
Фантастика.
+49
0
+49
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C.M.P. 95
Флэшбэки от года Руни!
+47
-3
+44
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Данияр Жумабекович
Ответ Товарищ Наркотик
У Гарначо покруче, чем у Руни даже
да нее, гол Руни навека, да и соперник был солидный и принципиальный. Гол Гарначо тоже шикарен
+32
0
+32
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Голпас
заявка на лучший гол сезона!
+27
0
+27
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Зверёк
Ответ Ман Сити
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Ну справедливости ради,депутат даже поярче начинал
+22
-1
+21
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answer89
Красотища. За 20 лет стажа болельщика в прямой трансляции ударов через себя видел не так и много. Бейл, Роналду, Руни. Заявка на лучший гол сезона
+15
0
+15
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Peter Parker
Ответ C.M.P. 95
Флэшбэки от года Руни!
Это Алехандро Гарначо! Это Алехандро Гарначо, вы видели это?!
+9
0
+9
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ман сити фейк
Повторил тот самый гол Руни. Говорю как болельщик Ман Сити
+13
-4
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Плакса Джон ушел налево
200k в неделю, ждем
+11
-4
+7
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Egorushka56
Гол роскошный, но не с края штрафной всё же
+3
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Giggs
Ответ Peter Parker
Это Алехандро Гарначо! Это Алехандро Гарначо, вы видели это?!
ты прям как Стогниенко )
+4
-1
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Грозовая Тень
Процитирую Васю Уткина
Уложено. Упаковано. Завернуто в подарочную упаковку. Перевязано бантиком.
+4
-1
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Nogoi89
Что-то напоминает гол Руни)
+2
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Vovan94
Неужели у МЮ наконец забил не защитник и не опорник,а нападающий ( в АПЛ) . Сколько ждать то пришлось )
+2
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romaroman26
Ответ Ман Сити
Комментарий скрыт
у решфорда 250 в неделю, не вводи людей в заблуждение
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Namaste_88
Ответ King_X
Зверь! Нереальный гол, еще и с такой дистанции и с угла в дальний Ну и сразу флэшбэки с Руни и КриРо🔥
Златан!!!
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MustangGT
Молодец! Учится у своего кумира! Вот что значит выбрать правильного учителя!
+5
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Trash Talking
Вроде аргентинец, а забил и отпраздновал как КриРо :)
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Мукунку хороший
Гол сезона!
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Арслан Устарханов
Офигеть 🔥
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damondiamond
с края штрафной? купите очки
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songbilong
Ответ Oleg
У Бейла лучше, да и в финале.
где лучше? Бейл забил Кариусу, а Роналду в Турине Буффону! Ладно, на вкус и цвет
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Oleg
Ответ Roman Araslanov
Берёт от кумира самое лучшее!
100%
Поэтому 0 WC.
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Oleg
Ответ songbilong
поэтому забил Буффону и вышли в финал?
Какой буффон в 1/2?
Юве вылетел в 1/4 от судейского удаления.
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klet
Ответ Данияр Жумабекович
да нее, гол Руни навека, да и соперник был солидный и принципиальный. Гол Гарначо тоже шикарен
Ну почему же? Точка удара почти та же, угол, куда залетел мяч тоже. А вот пас даже поинтересней. Просто соперник "Сити", что и обеспечило ореол такой славы.
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Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
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Oleg
Ответ songbilong
Роналду?
У Бейла лучше, да и в финале.
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songbilong
Ответ Oleg
Златан, Руни, Бейл?
Роналду?
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Andrew Chepaylo
Ответ romaroman26
у решфорда 250 в неделю, не вводи людей в заблуждение
это же Ман Сити, там принято всех "вводить в заблуждение"🤷 или попросту врать
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Oleg
Ответ MustangGT
Молодец! Учится у своего кумира! Вот что значит выбрать правильного учителя!
Но гол топ
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romaroman26
Ответ Oleg
Выбирай кумира с умом) Был бы Чемпионом Мира.
да ты достал своим кубком мира! всем плевать, угомонись
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Oleg
Ответ romaroman26
да ты достал своим кубком мира! всем плевать, угомонись
Нет, не плевать, вам обидно)
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Oleg
Ответ SPB Patriot
Лучший гол через себя, что я видел!!
Златан, Руни, Бейл?
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Oleg
Ответ Trash Talking
Вроде аргентинец, а забил и отпраздновал как КриРо :)
Ну так себе аргентинец.
Родился в Мадриде, воспитанник мадридского Атлетико, фанат Реала)
От аргентинца у него только мама вроде, которая уехала жить в Испанию)
Но пиарконтора одного фрукта почему то эту тему педалирует)))
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ParvizLNDRreal
Сразу премию Пушкаша отдайте ему.
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Under
новый контракт этому господину
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songbilong
Ответ Oleg
Бейл забил в финале и по факту выиграл тот финал, пока кринж был худшим игроком в 1/2 в двух матчах и финале.
поэтому забил Буффону и вышли в финал?
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Сергей Максимюк
закосплеил руни
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Zlodimir
Крутейший удар! Всё, МЮ могут заканчивать сезон!😂
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nik name
Красота!
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Kakajan Baymyradow
Красота, просто ВАУ
Гарначо=Руни
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yoba1703
Гол сезона 100%
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юра георгиевский
Молодец. Респект.
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Oleg
Ответ songbilong
где лучше? Бейл забил Кариусу, а Роналду в Турине Буффону! Ладно, на вкус и цвет
Бейл забил в финале и по факту выиграл тот финал, пока кринж был худшим игроком в 1/2 в двух матчах и финале.
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Вальдано
А что Моргану то говорить?.. 😄
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Nike of FW
заявка на гол года !давненько такой красоты видеть не приходилось.
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SPB Patriot
Лучший гол через себя, что я видел!!
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songbilong
по стопам кумира
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Денис Ширинов
А можно видео?
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