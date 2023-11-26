Формула-1. Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов 2023 года

Теги результаты Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Ред Булл Уильямс Альфа Таури Нико Хюлькенберг Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Кевин Магнуссен Эстебан Окон Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Ник де Врис Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Логан Сарджент Лиам Лоусон Юки Цунода Оскар Пиастри Альпин Авто
Итоговое положение пилотов «Формулы-1» в чемпионате 2023 года
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 575 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 285
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 234
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 206
5. Шарль Леклер («Феррари») – 206
6. Ландо Норрис («Макларен») – 205
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 200
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 175
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 97
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 74
11. Пьер Гасли («Альпин») – 62
12. Эстебан Окон («Альпин») – 58
13. Алекс Албон («Уильямс») – 27
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 17
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 6
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
19. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 1
22. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 860 очков
2. «Мерседес» – 409
3. «Феррари» – 406
4. «Макларен» – 302
5. «Астон Мартин» – 280
6. «Альпин» – 120
7. «Уильямс» – 28
8. «Альфа Таури» – 25
9. «Альфа Ромео» – 16
10. «Хаас» – 12
 

Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

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73 комментария

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artembabich666
Алонсо умудрился завершить сезон впереди Норриса и Леклера, которым безнадёжно проиграл всю вторую половину сезона. Удивительно.
+48
-3
+45
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Emma Nevskaia
дед просто гонщик года
+41
-3
+38
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Scorpio
Герои сезона:
-Ньюи (без комментариев)
- Алонсо (все еще достоин)
- Леклер (не опустил руки)
+31
-3
+28
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Владимир В.
Ал должен быль выше Леклера в личном зачёте.
+28
-3
+25
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Satyr77
F1 в трансляции показали, что дед выше Леклера.
+23
0
+23
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пашу
Ответ artembabich666
Алонсо умудрился завершить сезон впереди Норриса и Леклера, которым безнадёжно проиграл всю вторую половину сезона. Удивительно.
Ну, Макларен, по сути, пропустил первые 8 этапов, так что, в принципе, не так удивительно.
А вот то, что Фернандо обогнал обоих пилотов Феррари, у которых 7 (!) поулов на двоих - это, конечно, маленькое чудо. Выдающееся выступление!
+20
0
+20
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John Doe
Ну вот и где те, кто говорил, что якобы Сайнс первый номер в Феррари? лица к осмотру
+23
-6
+17
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WINWOLF
Ответ Владимир В.
Ал должен быль выше Леклера в личном зачёте.
Точно, у Ала было больше 3 мест, вторых одинаково
+15
-1
+14
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Алекс Клиторман
Ответ artembabich666
Алонсо умудрился завершить сезон впереди Норриса и Леклера, которым безнадёжно проиграл всю вторую половину сезона. Удивительно.
Маэстро.
+16
-4
+12
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torolen
Ответ Орбит Орбит
42 летний Алонсо на 5й без сомнения машине сезона (только попробуйте сказать, что Феррари, Мерседес и Макларен были медленнее) обошел в чемпионате молодых пилотов Феррари, Макларена и лишь немного отстал от рыцаря всея британской империи. набрал в 3 раза больше очков чем Стролл и сделал 19:3 по квалам. сравните с одним четырехкратным, если хотите поржать над теми кто когда то считал Феттеля быстрейшим пилотом, а РБ командой слабее Феррари)
Макларен был намного медленнее Астона первую треть сезона. Немалый такой отрезок в 8-10 гонок, когда АМ были второй машиной чемпионата, а Маки - хуже Альпин.

Это тоже важно учитывать.
+12
-1
+11
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Фанат спорта01
если бы не "гениальные" стратеги Феррари то Шарль спокойно стал бы 3-м в общем зачёте,может даже с Пересом поборолся за 2-е.
+16
-5
+11
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Grigpar
Алонсо на 4-м месте - правте пост.
+14
-4
+10
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Анатолий Зубков
Алонсо и Албон - ведробоги сезона
+12
-2
+10
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Paninaro
По дополнительным показателям (подиумы) Алонсо должен быть выше Шарля.
+13
-3
+10
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Scorpio
Ответ Фанат спорта01
если бы не "гениальные" стратеги Феррари то Шарль спокойно стал бы 3-м в общем зачёте,может даже с Пересом поборолся за 2-е.
ну, очков 40 ему запороли за счет неисправностей точно - два мотора, электроника, старт с питлейн в барсе, я бы еще добавил аутиста на гоночном инженере, например в Монако вместо старта с 3 места, с 6
+10
-1
+9
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Grigori86
Гасли опередил Окона и по очкам и по квалификациям.
+8
0
+8
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Алекс Клиторман
У спортса своя таблица 🤣🤣🤣. Алонсо - 4-ый, Леклер - 5-ый. У Алонсо больше третьих мест при равенстве вторых.
+9
-2
+7
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vulturecrow
Ответ Scorpio
Герои сезона: -Ньюи (без комментариев) - Алонсо (все еще достоин) - Леклер (не опустил руки)
Ньюи, безусловно, гений. Но так его творением ещё никто в истории не пользовался. Рекорд Макса по проценту побед за сезон вряд ли кто-то побьёт.
Ну и как всегда, толпа не понимает гения Хорнера. Который отбил у конкурентов и Ньюи, и Макса. Который пережил эру доминирования Мерса, убедил Матешица и Ньюи остаться в Ф1 и вновь убил интригу в борьбе за чемпионство.
+8
-2
+6
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Gonshic
у РБ больше очков, чем у второй и третьей тимы чемпионата, вместе взятых и соответственно у Макса больше очков, чем в сумме у второго и третьего призера года.Рекордный результат.
+6
-1
+5
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vulturecrow
Ответ пашу
Ну, Макларен, по сути, пропустил первые 8 этапов, так что, в принципе, не так удивительно. А вот то, что Фернандо обогнал обоих пилотов Феррари, у которых 7 (!) поулов на двоих - это, конечно, маленькое чудо. Выдающееся выступление!
Это не чудо, это Феррари. Тот случай, когда ноги очень быстрые, но дурная голова из постоянно заплетает.
+4
0
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Роман
Леклер — красавчик, поклонникам испанца в красном — привет!
+8
-4
+4
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Орбит Орбит
42 летний Алонсо на 5й без сомнения машине сезона (только попробуйте сказать, что Феррари, Мерседес и Макларен были медленнее) обошел в чемпионате молодых пилотов Феррари, Макларена и лишь немного отстал от рыцаря всея британской империи.
набрал в 3 раза больше очков чем Стролл и сделал 19:3 по квалам. сравните с одним четырехкратным, если хотите поржать над теми кто когда то считал Феттеля быстрейшим пилотом, а РБ командой слабее Феррари)
+9
-5
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Орбит Орбит
и ещё раз поржу над мудаками из руководства Альпин, спасибо за то, что вы такие тупые, иначе Алонсо ещё и продлился бы в вашем болоте))))
вот теперь у них 2 француза и часто ли мы говорим про Альпин ?) только чтобы ещё раз над ними поржать.
+6
-2
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Senna1960
Ответ Великий Алонсо
Великий Фернандо Алонсо! У Леклера и Алонсо по 206 очков, но Алонсо на таком Феррари боролся бы за титул, но на зелёном ведре по итогу наравне с Леклером! Воистину бог автоспорта, Великий Фернандо!
Алонсо можно любить и ненавидеть, но отрицать то, что он великий гонщик нельзя, я всегда говорил, Алонсо как Сенна, может выиграть на болиде не созданном для побед. Вдуматься, ему 40 лет, но он до сих пор Топ гонщик!
+4
0
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Paninaro
Ответ Мария Голденштерн
575 очков за сезон. Это же тоже рекорд?)
Да, Ньюи респект!)
+2
0
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EconomistGl
Ответ Grigpar
Последняя гонка сезона словно весь сезон: - РБ тупо космовоз. - В Мерседесе Рассел реально быстрее Хэмильтона. Чудом отделались от Феррари. - Феррари как проигрывали все в Абу Даби, так и проигрывают. Лучшего своего пилота запинывали, а тот, на кого делали ставку - Сайнс, запорол и квалу и гонку, а как следствие и КК. Ирония. - МакЛарен огромный скачок вперед. Норрис хорош. - Алонсо затащил чемп для Астон Мартина. Классный сезон.
Ага, в подавляющем большинстве гонок Хэмилтон в одну калитку укатывает Расселла темпом, но Расселл быстрее. На досуге разбери по гонкам, будет плачевная ситуация для Расселла) Судить по одной гонке о целом сезоне просто гениально.
+3
-1
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Роман
Ответ John Doe
Ну вот и где те, кто говорил, что якобы Сайнс первый номер в Феррари? лица к осмотру
затихарились и ставят минусы молча, через полгода снова будет статья, почему Сайнс круче как гонщик)
+5
-3
+2
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Booligan
Отрыв от первого до 2 места более чем в 2 раза... Макс мог половину гонок выступать под именем Макс II Ферстаппен, и тот бы укатал Переса...
+3
-1
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Paninaro
Мерседес удержал таки 2 место в КК.) Этой ситуации в принципе не возникло бы, не заруинь Жора 5 гонок, где он или разбивал машину или хватал штрафы, теряя позиции.

Слабый сезон для Георгия, да и по квалам 11-11, но единственный поул у Льюиса.)
+4
-2
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Мандалай
575 у Макса, 409 в сумме у двух Мерседесов - нужен ли РБ второй пилот? Пусть выставляют на старт одну машину.
+2
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Роман
Ответ Ми Ли
Кто выше Алонсо или Леклер ?
Алонсо
+3
-1
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Иван Алейников
Ответ WINWOLF
Точно, у Ала было больше 3 мест, вторых одинаково
Так он и занял 4 место. В чем проблема то
+1
0
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Booligan
Ответ Анатолий Зубков
Алонсо и Албон - ведробоги сезона
Ал и Ал. Привет газировочному доктору, который слил тайца и купил за кучу денег грубияна мексиканского истеричного
+1
0
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Орбит Орбит
Ответ torolen
Макларен был намного медленнее Астона первую треть сезона. Немалый такой отрезок в 8-10 гонок, когда АМ были второй машиной чемпионата, а Маки - хуже Альпин. Это тоже важно учитывать.
я учитываю. но не 10 гонок, а гонок 7-8 максимум. потом Мак стал резко быстрее. все таки отрезок 15 гонок больше чем 7. потом Астон отправился туда где был Макларен первые 7 гонок.
но в целом Норис молодец, не могу сказать, что по сезону Мак был сильно быстрее Астона, лишь чуть, но при этом явно медленнее и Мерса и Феррари, у тех вообще не было провалов в конкурентоспособности. Норис выступил лучше чем пилоты Феррари и Мерседеса.
+4
-3
+1
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Sarumian
Расселл "поплыл". Рыцарь уделал его в этом сезоне. Скоро в Боттаса превратится.
+2
-1
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WINWOLF
Давненько команда, занявшая 2 место в КК, не выигрывала ни одной гонки. Кажись, в 2004-м такое было, БАР 2-я без побед, Рено 3-я с одной. Да, был 2007-й ещё, но там тупо из-за дисквала Маков.
+3
-2
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vulturecrow
Ответ John Doe
Ну вот и где те, кто говорил, что якобы Сайнс первый номер в Феррари? лица к осмотру
Они и так на осмотре. У профильного доктора, если вы понимаете, о ком я.
+1
0
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John Doe
Ответ Роман
затихарились и ставят минусы молча, через полгода снова будет статья, почему Сайнс круче как гонщик)
ну дефолт для них, что этим бедолагам еще остается)
+3
-2
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Роман
К слову, Окон уже «родной» в Альпин, но уступил по очкам новому напарнику)
Показательно)
+5
-4
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vulturecrow
Ответ Grigori86
Гасли опередил Окона и по очкам и по квалификациям.
В границах погрешности. В этом сезоне были два равных пилота. И я не убежден, что Пиастри лучше них. Впрочем, это был его первый сезон.
+1
0
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Mittermeyer
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Мандалай
А Рассел в Сингапуре и Нидерландах типа ничего не заруинил?
Нидерландах? Где сначала команда его на сликах в дождь оставила, а потом ещё и Норриса прокол сделал? Мда, ты лучше Канаду в пример привел
+1
-1
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Artem.Ivanov
Ответ Mittermeyer
Мерседес удержал таки 2 место в КК :( Этой ситуации в принципе не возникло бы, не заруинь Хэмилтон 5 гонок, где он разбивал машину или получал штрафы, где его дисквалификацировали, где он проваливал квалу и в гонке не смог далеко продвинуться. В целом слабый сезон для Хэмилтона, учитывая что у Рассела уже есть победа в гран при и спринте за Мерседес, а у Хэмилтона нет ничего :((
Этой ситуации не возникло бы, не заруинь Рассел весь сезон. Набрать в этом сезоне на 100 очков меньше чем в прошлом, надо постараться.
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Мандалай
Ответ Mittermeyer
Мерседес удержал таки 2 место в КК :( Этой ситуации в принципе не возникло бы, не заруинь Хэмилтон 5 гонок, где он разбивал машину или получал штрафы, где его дисквалификацировали, где он проваливал квалу и в гонке не смог далеко продвинуться. В целом слабый сезон для Хэмилтона, учитывая что у Рассела уже есть победа в гран при и спринте за Мерседес, а у Хэмилтона нет ничего :((
А Рассел в Сингапуре и Нидерландах типа ничего не заруинил?
0
0
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White Pardus
Ответ Akille Varzi
4-й Алонсо, 5-й Шарль... по дополнительным показателям...
если б не запретили Ландо атаковать в пределах 5 секунд, таблица ЛЗ была бы веселее)
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Мария Голденштерн
Ответ Bzz Pvz
Очень неприятно что этот сезон закончился, а то хотелось бы, что Макс продолжал побеждать без шансов. Надеюсь, что в следующем году все также будет.
В следующем сезоне ждём от Максимки минимум 20 победок за сезон и 15 подряд. Бьём собственные рекорды.)
+2
-2
0
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vulturecrow
Ответ Анатолий Зубков
Алонсо и Албон - ведробоги сезона
Цунода провёл выдающийся сезон, как показал Риккардо.
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Алекс Клиторман
Ох, ну наконец-то поменяли местами Леклера с Алонсо, не прошло и часа 🤣
+1
-1
0
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WINWOLF
Ответ Роман
К слову, Окон уже «родной» в Альпин, но уступил по очкам новому напарнику) Показательно)
Не люблю Окона, но, справедливости ради, у него было очень много сходов
+3
-3
0
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Евгений Кулешов
Албон хорош
+1
-1
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Artem.Ivanov
Ответ Mittermeyer
Комментарий скрыт
Всё что нужно знать про этот сезон, Рассел слит в салат. Не смотря, на то обилие пены у твоего рта, с которым ты рассказываешь про его талант. На 8-ом месте талант, но бездарный.
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