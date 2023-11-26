Формула-1. Итоговое положение в личном зачете и Кубке конструкторов 2023 года
Итоговое положение пилотов «Формулы-1» в чемпионате 2023 года
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 575 очков
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 285
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 234
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 206
5. Шарль Леклер («Феррари») – 206
6. Ландо Норрис («Макларен») – 205
7. Карлос Сайнс («Феррари») – 200
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 175
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 97
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 74
11. Пьер Гасли («Альпин») – 62
12. Эстебан Окон («Альпин») – 58
13. Алекс Албон («Уильямс») – 27
14. Юки Цунода («Альфа Таури») – 17
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10
16. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
17. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 6
18. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
19. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
20. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
21. Логан Сарджент («Уильямс») – 1
22. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 860 очков
2. «Мерседес» – 409
3. «Феррари» – 406
4. «Макларен» – 302
5. «Астон Мартин» – 280
6. «Альпин» – 120
7. «Уильямс» – 28
8. «Альфа Таури» – 25
9. «Альфа Ромео» – 16
10. «Хаас» – 12
Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й
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-Ньюи (без комментариев)
- Алонсо (все еще достоин)
- Леклер (не опустил руки)
А вот то, что Фернандо обогнал обоих пилотов Феррари, у которых 7 (!) поулов на двоих - это, конечно, маленькое чудо. Выдающееся выступление!
Это тоже важно учитывать.
Ну и как всегда, толпа не понимает гения Хорнера. Который отбил у конкурентов и Ньюи, и Макса. Который пережил эру доминирования Мерса, убедил Матешица и Ньюи остаться в Ф1 и вновь убил интригу в борьбе за чемпионство.
набрал в 3 раза больше очков чем Стролл и сделал 19:3 по квалам. сравните с одним четырехкратным, если хотите поржать над теми кто когда то считал Феттеля быстрейшим пилотом, а РБ командой слабее Феррари)
вот теперь у них 2 француза и часто ли мы говорим про Альпин ?) только чтобы ещё раз над ними поржать.
Слабый сезон для Георгия, да и по квалам 11-11, но единственный поул у Льюиса.)
но в целом Норис молодец, не могу сказать, что по сезону Мак был сильно быстрее Астона, лишь чуть, но при этом явно медленнее и Мерса и Феррари, у тех вообще не было провалов в конкурентоспособности. Норис выступил лучше чем пилоты Феррари и Мерседеса.
Показательно)