Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Косторная и Куница представят произвольные программы
26 ноября на Гран-при России в Москве пары выступят с произвольными программами.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Пары
Произвольная программа
Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
Первая разминка
1. Виктория Васильева – Роман Запорожец
2. Алена Косторная – Георгий Куница
3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков
4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев
Вторая разминка
5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов
6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук
7. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков
8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский
После короткой программы
1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 81,20
2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,51
3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 76,40
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 73,94
5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 70,42
6. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 68,50
7. Алена Косторная – Георгий Куница – 67,74
8. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 65,39
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
Может, кто-то помнит, как на ОИ-22 про Суй-Хань говорили, что у них тодес дороже? Что подкрут и тодес компенсируют сальхов. Так вот тогда не было разницы, вперёд или назад, только вовнутрь или наружу. Китайцы делали наружу, база была 4,7. Наши пары делали вовнутрь – 3,8 стоимость. При 4 уровне.
Но со следующего сезона правила поменялись. Теперь у каждого тодеса своя стоимость.
FiDs4 вперёд вовнутрь – 3,8 (3,5 на 3 уровне, 3,2 на втором). Делают все в КП, он обязательный.
BiDs4 назад вовнутрь – 4,0 (3,7 на 3 уровне, 3,4 на втором). Делают ХК, ОГ, КуКу
BoDs4 назад наружу – 4,8 (4,4 на 3 уровне, 4 – на втором). Делают МГ, БК, ЧЯ, АБ, КК, МЕ, Ходыкины, БП, ВЗ
FoDs4 вперёд наружу – 5,1 (4,7 на 3 уровне, 4,3 на втором, 3,9 на первом). Делают АР
Я понимаю, что прыжки КуКу намного дороже.
Но так странно видеть одинаковую технику у пары, которая в целом справилась, кроме падения с выброса.
А у другой пары падение с выброса, второй без ГОЕ, подкрут слабый, тодес 1 уровня.
Как техника одинаковая? Ну ппц просто.
Сейчас ещё компы у двух вчерашних одиночников окажутся выше, чем у скатанной пары с шикарной программой
Почти нет нормальных элементов, но 200 каким-то чудом набирается.
У Ходыкиных вроде всё прилично, но оценки гораздо ниже.
Вперёд!!! Вас ждёт народ!!!
ППц. Грибы победили парность
У нее шикарный шпагат, как у Павлюченко, как у Тарасовой, и даже в трянсляции это было отлично видно (а видно не всегда тк там угол обзора плохой). Ещё Мухортова туда же. У всех четырех именно шпагат-шпагат, без вопросов
Тут вам и качество, тут вам и интрига
С первого выброса слабо выбросил, так показалось
Второй выброс на плюс - серьёзно?
На 3Л недокрут, кажись.
Подкрут вот сделали на максимум, как могли - это второй уровень с маленькими ГОЕ
Тодес швах вообще
С последней поддержки прикольно, как она его придушить пытается.
Вот вращение прикольное.
А так косяк на косяке
Алена для ее стажа в парном большая молодец, выучила парные элементы, не боясь идет в поддержки.
Надо время просто
Приятно слышать Тихонова