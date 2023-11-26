Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Бойкова и Козловский, Чикмарева и Янченков, Косторная и Куница представят произвольные программы

Теги результаты пары Роман Плешков Георгий Куница Александра Бойкова Дмитрий Козловский Илья Княжук Виктория Васильева Алена Косторная Роман Запорожец Алексей Брюханов Юлия Артемьева Анастасия Мухортова Дмитрий Евгеньев Наталья Хабибуллина Дарья Бояринцева Екатерина Чикмарева Матвей Янченков Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Фигурное катание

26 ноября на Гран-при России в Москве пары выступят с произвольными программами.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Пары

Произвольная программа

Начало – 17:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

Первая разминка

1. Виктория Васильева – Роман Запорожец

2. Алена Косторная – Георгий Куница

3. Дарья Бояринцева – Роман Плешков

4. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев

Вторая разминка

5. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук

7. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков

8. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский 

После короткой программы

1. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 81,20

2. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,51

3. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 76,40

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 73,94

5. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 70,42

6. Дарья Бояринцева – Роман Плешков – 68,50

7. Алена Косторная – Георгий Куница – 67,74

8. Виктория Васильева – Роман Запорожец – 65,39

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

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239 комментариев

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Defender64
Небольшая справочка насчёт тодесов.

Может, кто-то помнит, как на ОИ-22 про Суй-Хань говорили, что у них тодес дороже? Что подкрут и тодес компенсируют сальхов. Так вот тогда не было разницы, вперёд или назад, только вовнутрь или наружу. Китайцы делали наружу, база была 4,7. Наши пары делали вовнутрь – 3,8 стоимость. При 4 уровне.

Но со следующего сезона правила поменялись. Теперь у каждого тодеса своя стоимость.

FiDs4 вперёд вовнутрь – 3,8 (3,5 на 3 уровне, 3,2 на втором). Делают все в КП, он обязательный.

BiDs4 назад вовнутрь – 4,0 (3,7 на 3 уровне, 3,4 на втором). Делают ХК, ОГ, КуКу

BoDs4 назад наружу – 4,8 (4,4 на 3 уровне, 4 – на втором). Делают МГ, БК, ЧЯ, АБ, КК, МЕ, Ходыкины, БП, ВЗ

FoDs4 вперёд наружу – 5,1 (4,7 на 3 уровне, 4,3 на втором, 3,9 на первом). Делают АР
+22
-2
+20
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bolelschiza
Что это за этап смерти, где собрались самые сильные пары, и только Мишек не хватает?
+17
0
+17
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ekaterina_)))
Баллы щедрые) но стоит признать, что у пары есть стиль и свое лицо) и стали близко катить.
+15
-1
+14
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Alexandra K
КК свою разминку выиграли, между тем.
+14
0
+14
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Девочка Демон
Даша ухмыльнулась глазами.
+13
0
+13
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alexnew
Косторная и Куница на прошлом старте при худшем исполнении короткой набрали в технике 35,01, здесь уже 35,36. Тем не менее общая оценка упала за счет снижения компонент. Итого было 68,06, стало 67,74. Явно судьи сделали выводы и судили на этот раз более адекватно, как Алена и хотела.
+19
-6
+13
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versa
Красивые эффектные поддержки у Дарьи и Романа.
+13
0
+13
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musiclover
Ответ alexnew
Ну, что 5 будут Ко-Ку?
Это не точно, слушайте. Чего-то соперники им подарки дарят в честь праздника, хотя Аленка пока не мать)
+13
-1
+12
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N-fox
Эээээ... ну куда, товарищи судьи? Плешков Бояринцнва под такими сырыми Куницами.... слов нет.
+16
-4
+12
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Defender64
Ох, упаковать могут под грибы, полученные просто ни за что.
Я понимаю, что прыжки КуКу намного дороже.
Но так странно видеть одинаковую технику у пары, которая в целом справилась, кроме падения с выброса.
А у другой пары падение с выброса, второй без ГОЕ, подкрут слабый, тодес 1 уровня.
Как техника одинаковая? Ну ппц просто.
Сейчас ещё компы у двух вчерашних одиночников окажутся выше, чем у скатанной пары с шикарной программой
+15
-3
+12
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Док Аксель
Сильный состав у парников собрался на этапе ГП в Москве и сегодня прокатом КП все порадовали. Пусть и завтра всем сопутствует удача и успех в прокате ПП.
+13
-1
+12
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Latika S
Алёнка не зря истерику закатывала в прошлый раз)) работает
+13
-2
+11
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Lennuci
С такими косяками у всех Куницы еще и на пьедестал попадут.
+12
-1
+11
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Ирина Ельникова
грибанули куниц по первое число, видимо испугались очередного потока сознания от Алены
+13
-3
+10
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Defender64
оценки неадекватные какие-то.
Почти нет нормальных элементов, но 200 каким-то чудом набирается.
У Ходыкиных вроде всё прилично, но оценки гораздо ниже.
+15
-5
+10
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Ритт
Ответ Ayla
точно, вовнутрь и наружу это ребра! а вперед/назад направление по часовой стрелке)
все тодесы против часовой. вперед это когда зубец лезвия вперед, то есть ботинок носом вперед, а назад это когда каблук ботинка впереди. то есть на ход вперёд или на ход назад, грудью вперед девочка вращается в тодесе или спиной, зубцом (носом ботинка) или каблуком. Понятно объяснила? :)))
+9
0
+9
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Анастасия Платонова
Алёна и Гоша, посмотрите какая у вас поддержка со стороны болельщиков! ( да и не болельщиков тоже).Обсуждают каждое ваше движение , каждую позу и выражение лица. Гонятся за вами, чтобы сказать, как вы им безразличны.
Вперёд!!! Вас ждёт народ!!!
+13
-4
+9
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Defender64
Упаковали-таки.
ППц. Грибы победили парность
+15
-6
+9
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moonriver
А Косторка то 5-ая - кто там смеялся вчера?
+11
-2
+9
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Анаис_Анаис
Я за пермяков, пусть Слюсаренко порадуется.
+11
-2
+9
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katanie-na-ldu
Какое счастье слышать оригинал в исполнении Пресли, а не дурацкие перепевы в миноре...
+8
0
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Александр Шульгин
Ответ Ягун Ягунини
БП неужели ниже КК поставят?
Конечно ниже сейчас поставят. Грибы жуткие у Косторной просто
+10
-2
+8
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просто болельщица
Кунице подкачаться бы. Сил ему не хватает ни на тодес, ни на выброс.
+9
-1
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Оскар Муравьёв
200 баллов за такие прокаты перебор
+9
-1
+8
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alexnew
У перехода Косторной в парное уже тот плюс, что люди начинают вникать в технику парных элементов.
+12
-4
+8
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Adeline
Лол, о чем говорит Тихонов, "не хватило Бочринцевой шпагата"
У нее шикарный шпагат, как у Павлюченко, как у Тарасовой, и даже в трянсляции это было отлично видно (а видно не всегда тк там угол обзора плохой). Ещё Мухортова туда же. У всех четырех именно шпагат-шпагат, без вопросов
+8
-1
+7
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Аврора Крейсер
Какая интересная версия Вивальд с солирующей виолончелью
+8
-1
+7
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Ритт
Ответ Defender64
Интересно, могут ли сделать обязательным тодес вперёд-наружу в КП? Он же очень сложный.
его в мире делают всего несколько пар. Не сделают его обязательным.
+7
0
+7
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Алексей Токарев
Похоже сегодня Алёна не будет подавать на развод.
+8
-1
+7
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alexnew
Косторная улыбнулась оценкам.
+9
-2
+7
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Александр Шульгин
Ответ versa
Красивые эффектные поддержки у Дарьи и Романа.
И сейчас они будут под Косторной это просто позорище. Люди с парными элементами под двумя одиночниками
+7
-1
+6
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Ягун Ягунини
БП неужели ниже КК поставят?
+7
-1
+6
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RouGE
Алена с Гошей очень музыкальны ) тяжеловато, но нет, не зря Алена в парном ФК, пускай учатся, скатываются и тянутся за сильными. Не будут дурить - впереди годы карьеры
+6
0
+6
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missis-Zima
Ответ Асель Кабышева
Кому надо те и до этого знали технику парных элементов. Тем более сейчас конкуренция в парном на ровне с женским в Российской фигурке. Когда то вообще в стране был только парный вид и танцы. А остальные были в плачевном состоянии.
Тем не менее,многие почили своим присутствием ветки парного только из-за Алены) Ее фанаты и хейтеры.Последние на ветке рассуждают с умным видом про тодес.
+7
-1
+6
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Леличек
Завтра всем нашим парам чистых прокатов и быть довольными своими выступлениями! И оценками))
+6
0
+6
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Defender64
Ну переходим от дохленькой, хоть и по-прежнему любимой, женской одиночки, к куууууда как более интересному виду.
Тут вам и качество, тут вам и интрига
+5
0
+5
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Alexandra K
Вот, кстати, кто по поводу невысокого Куницы переживает - обратите внимание на Диму Евгеньева, он не широкий и невысокий, однако подкрут 4й почти всегда у ребят.
+5
0
+5
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Ирина С
Алёна и Георгий, молодцы! Так держать! Невероятно приятно видеть улыбающуюся Алёнку! И как же хороша она в комбинезоне!
+8
-3
+5
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Defender64
Каскад упростили. Был 3Ф-3Т-2А, стал 3Ф-2А-2А
С первого выброса слабо выбросил, так показалось
Второй выброс на плюс - серьёзно?
На 3Л недокрут, кажись.
Подкрут вот сделали на максимум, как могли - это второй уровень с маленькими ГОЕ
Тодес швах вообще
С последней поддержки прикольно, как она его придушить пытается.
Вот вращение прикольное.
А так косяк на косяке
+7
-2
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musiclover
Глядя, как девчонки жестко падают с выбросов, понимаю, что ни за что бы не отдал дочь в парное)
+5
0
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Anatiana
Ничего не понимаю в фигурном катании, но от Косторной не оторвать глаз.
+6
-1
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Shveddka
Имхо, в паре Куниц слабое звено пока что Георгий. Жестковат и угловат, разница в скольжении видна невооруженным глазом. Надонад физухой поработать.
Алена для ее стажа в парном большая молодец, выучила парные элементы, не боясь идет в поддержки.
Надо время просто
+7
-2
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Defender64
Блин, как хорошо, что Ягудин больше не комментит.
Приятно слышать Тихонова
+5
0
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Diana Orlova
Ну какие же стильные,глаз не оторвать,Аленка,только не бросай (судьи,не жмотьтесь)).
+6
-1
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ashley
молодцы КК, даже несмотря на ошибки. Видно, что прогресс есть и работа идёт. Пара новая, надо время скататься и накатать элементы парного.
+6
-1
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Dina2
Алёна и Гоша, какие вы сегодня молодцы. Пусть не все получилось, но программа классная и вы в ней прекрасно выглядели. Алёна, верьте друг в друга и радуйте нас своими выступлениями.
+6
-1
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Александр Шульгин
Косторная Куница пока вообще не пара, судьям позор
+10
-5
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S Olga
Ответ Анастасия Платонова
Алёна и Гоша, посмотрите какая у вас поддержка со стороны болельщиков! ( да и не болельщиков тоже).Обсуждают каждое ваше движение , каждую позу и выражение лица. Гонятся за вами, чтобы сказать, как вы им безразличны. Вперёд!!! Вас ждёт народ!!!
Да, любим и ждём. А хейтеры пусть и дальше рассуждают про тодесы)
+5
-1
+4
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Alexandra K
Ответ ekaterina_)))
Да у Куницы, видимо, не хватает сил. Дело не в росте.
Мне кажется, в технике. Алёне тоже надо разобраться, как "залетать" наверх, используя инерцию.
+4
0
+4
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musiclover
Чет страшно за ребят. Какие-то лютые падения и рассинхрон
+4
0
+4
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