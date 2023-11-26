«Рубин» выиграл 4-й матч подряд в РПЛ, у «Факела» прервалась серия из 6 игр без поражений
«Рубин» дома обыграл «Факел» (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Единственный гол на 37-й минуте забил хавбек хозяев Руслан Безруков.
«Рубин» выиграл 4-й матч подряд в Премьер-лиге и продлил серию без поражений до 6 игр. Казанская команда, набрав 25 очков, занимает 7-е место в таблице.
У «Факела», напротив, прервалась серия из 6 матчей без поражений в чемпионате. Воронежский клуб сейчас идет 10-м, имея 19 баллов.
- Дата проведения
- 26 ноября, 16.30, «Ак Барс Арена»
- Гол:
- 1:0 – 37 Безруков.
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Рубин –
Дюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Иву, Безруков, Вада (Ломовицкий, 76), Ранджелович, Фамейе, Чумич (Рахмоналиев, 85).
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Факел –
Беленов, Черов (Яколиш, 86), Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль (Моцпан, 59), Альшин (Ивахнов, 86), Квеквескири, Якимов (Мендель, 59), Марков, Аппаев.
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