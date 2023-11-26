«Рубин» выиграл 4-й матч подряд в РПЛ, у «Факела» прервалась серия из 6 игр без поражений

«Рубин» дома обыграл «Факел» (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 37-й минуте забил хавбек хозяев Руслан Безруков.

« » выиграл 4-й матч подряд в Премьер-лиге и продлил серию без поражений до 6 игр. Казанская команда, набрав 25 очков, занимает 7-е место в таблице.

У « », напротив, прервалась серия из 6 матчей без поражений в чемпионате. Воронежский клуб сейчас идет 10-м, имея 19 баллов.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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