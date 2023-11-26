«Рубин» выиграл 4-й матч подряд в РПЛ, у «Факела» прервалась серия из 6 игр без поражений

Теги Рубин премьер-лига Россия Факел онлайны Футбол

«Рубин» дома обыграл «Факел» (1:0) в 16-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Единственный гол на 37-й минуте забил хавбек хозяев Руслан Безруков.

«Рубин» выиграл 4-й матч подряд в Премьер-лиге и продлил серию без поражений до 6 игр. Казанская команда, набрав 25 очков, занимает 7-е место в таблице.

У «Факела», напротив, прервалась серия из 6 матчей без поражений в чемпионате. Воронежский клуб сейчас идет 10-м, имея 19 баллов.

Рубин – Факел 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
26 ноября, 16.30, «Ак Барс Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 37 Безруков.
РубинДюпин, Кабутов, Мартынович, Вуячич, Грицаенко, Иву, Безруков, Вада (Ломовицкий, 76), Ранджелович, Фамейе, Чумич (Рахмоналиев, 85).
ФакелБеленов, Черов (Яколиш, 86), Брызгалов, Божин, Мастерной, Магаль (Моцпан, 59), Альшин (Ивахнов, 86), Квеквескири, Якимов (Мендель, 59), Марков, Аппаев.
Предупреждения:
Вада (42), Безруков (46), Чумич (51), Моцпан (78).

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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15 комментариев

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инок
С четвертой подряд победой, казанцы. Браво, Рубин!
+20
-2
+18
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Игорь Новиков
Рубин набрал ход)
+17
-2
+15
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Gayz
Рубин вперёд!!!
+16
-1
+15
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d-kniga
Браво, Рубин!! ❤️
+6
0
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RubinChelsea
Рахимов то хорош!)
+6
-1
+5
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Ruslen
Наверху стало все плотнее и теснее
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Mac Miller
По сути взяли 3 очка с теми, кого нужно побеждать. С Динамо будет тяжелее.
+4
-1
+3
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Фан Рубина
Неплохо так!
+5
-2
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Анюточка Колыханова
Какой-то деятель уже увольнял из Рахимова в фонбетовском шоу
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Женк
вообще рубин действительно неплох. смотрел мельком игру с Сочи, и сегодня. они создают реально много моментов, если б половина забивали, разгромы бы были. ну и оборона прилично так подтянулась по сравнению с началом сезона. очень крепкая команда
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Женк
Ответ balander09
рубин, по сути, все матчи выиграл у подвала таблицы и уже наверху молодцы казанцы, но это показатель низкого уровня чемпионата, Зенит даже не добрал очков по сути по сравнению с прошлыми сезонами
так можно о любом сказать, однако у подвала таблицы тоже надо выигрывать. и рубин смог,а даже наши топы не могут
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Женк
Ответ balander09
рубин, по сути, все матчи выиграл у подвала таблицы и уже наверху молодцы казанцы, но это показатель низкого уровня чемпионата, Зенит даже не добрал очков по сути по сравнению с прошлыми сезонами
рубин сам 5 туров назад подвал олицетворял)
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