«Я отморозил себе член, по-настоящему! Болело нереально». Лыжник Халварссон о холоде на Кубке мира в Финляндии

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная Швеции Калле Халварссон Здоровье Лыжи

Калле Халварссон признался, что отморозил себе гениталии в гонке на Кубке мира.

Сегодня во время масс-старта на 20 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) температура опускалась до -18 градусов.

Халварссон стал 18-м в гонке.

«Я отморозил себе член, по-настоящему! Болело нереально. Черт, мне пришлось лежать 10 минут, прежде чем все разогрелось. Болело нереально, это ужасно.

Хорошо, что у меня будет второй ребенок, потому что в будущем будет тяжеловато, если все продолжится так, как сейчас.

Могу ли я описать боль? Нет. Кто знает, тот поймет. Могу сказать только, что это худшее, что вы можете испытать в жизни», – рассказал Халварссон.

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50 комментариев

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CoMoBo3
Армянское радио интересуется, почему нельзя было сначала разогреть Руку? 😎
+90
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last_guard
Перспективная ветка
+44
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Анатолий Дмитриевич
"**** инеем покрылась, *** стоял как Дед Мороз", - пропел швед в конце интервью
+29
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Spymeat
Член в Руке - отличный заголовок статьи!
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Запах Свободы
Ответ last_guard
Перспективная ветка
перспективной она была бы, если бы кто-то отморозил себе cunt!
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haymaker
Прокатился налегке - отморозил член в Руке
+12
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Fils de joi
Что общего между пенисом Лукаку и пенисом Халварссона? Цвет
+11
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Александр Митраков
Ответ irina1980
А кроме хозяйства Халварссон ничего не отморозил? Нос,например? Зачем на весь мир объявлять это? Нужно было варежку теплую подложить а то,кому ты с отмороженным будешь нужен?
Потому что нос это открытая часть тела, и в его отморожении нет ничего удивительного. А вы ханжа
+7
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fbd
Нужно было поменять Руку с левой на правую
+7
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4stranger
Отмороженный член Халварссона. Где он сейчас?
+7
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Forza
Ответ Владислав Севастьянов
Неужели профессиональный лыжник не знает, как утепляться? Сколько раз играли в хоккей в -20-25, никто ничего не отморозил.
Вы в хоккей вряд ли в обтягивающих костюмах играли, все таки.

Ну хотя я не осуждаю. Хозяин барин.
+6
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Владислав Севастьянов
Неужели профессиональный лыжник не знает, как утепляться? Сколько раз играли в хоккей в -20-25, никто ничего не отморозил.
+4
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Sylvester the Cat
Ответ CoMoBo3
Армянское радио интересуется, почему нельзя было сначала разогреть Руку? 😎
Комментария лучше на этом сайте уже не напишут!
+4
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Alexander Lyakhov
Халварссон - первый человек, который отморозил член в Руке.
+4
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Manowar66
а чего прокладку не использовал ?
котекс ультра найт 7 капель
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Г1алг1а
Надо было сразу в теплое место замерзший орган определить. Хотя это было бы конечно нелегко ввиду потери функциональности)
+3
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Лизавета Анна -Мария
Важная часть тела. Но главнее всё же - язык(
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Alexander Lyakhov
Ответ leon01
И член отморозил и пришёл 18ым, надо было быстрее булками шевелить!
Сочетание слова "член" и числительного 18 выглядит символично.
+2
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Tima_Milan
температура опускалась до -18 градусов.
Халварссон стал 18-м в гонке.
Халварссон отморозил себе член размером 18 см.
+1
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leon01
И член отморозил и пришёл 18ым, надо было быстрее булками шевелить!
+1
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Максим Столбов
Стал петушок на палочке.
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Антон Орехов
Попросил бы кого-нибудь подышать на него🤣
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PolarBear
Мёрзни, мёрзни ̶в̶о̶л̶ч̶и̶й̶ ̶х̶в̶о̶с̶т̶
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"Рот-Вайсс"
Ответ Alexander Lyakhov
Халварссон - первый человек, который отморозил член в Руке.
А кто размораживал? Иверсен?
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EvGe
Найди себе бабу среди участников этапа и оформь больничный.
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56prost
... ну ты и чайник
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AIBOLIT66
в голове мерзнуть нечему, там кость...
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Konstantin_ZV
Ответ Анатолий Дмитриевич
"**** инеем покрылась, *** стоял как Дед Мороз", - пропел швед в конце интервью
Классика
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exshepardjack
Ответ Fils de joi
Что общего между пенисом Лукаку и пенисом Халварссона? Цвет
пхах
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Tima_Milan
Ответ Fils de joi
Что общего между пенисом Лукаку и пенисом Халварссона? Цвет
коричневый?
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Рокко Сиффредди
варежку мог бы надеть или носок.
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Саня Земляк
Такую боль могут понять только болельщики Спартака
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des007
это только первый раз болит...
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Анатолий К
Вторые трусы надо одевать было, задница была бы как в Африке, и результат повыше. Замёрз наверняка не только он.
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PolarBear
Халварссон уже давно всё себе поотморозил, сколько лет всё в подающих надеждах со времен Хелльнера и Сёдергрена, а результатов нет
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Гаврила Стариков
Через 10 лет ждём материал "Член Халварссона, где он сейчас?"
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Shilsash
Может надо было потеплее одеться?🫣😁 Хотя бы уж причинные места согреть))
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Сим Сим
Отказались от нашего газа и вот итог. То ли ещё будет.
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Сергей Павлов
Может теперь за женскую сборную выступать, там и результат поднимет.
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ɔculpa
Очень неприятная штука. Я однажды в лютый минус умудрился пойти на улицу без белья. Довольно скоро в самом-самом кончике появилась острая режущая боль, ни на что не похожая, а от дома при этом я упилил прилично, пока дошёл до пункта назначения, конкретно пострадал.
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& Co1366
Поржал от души!
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Max9999
Они голые чтоле бегают.
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Кирилл Польский
По - моему в прошлом году такая новость уже была. Или это новый лыжник и новый соответственно член?
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The Best 20
😁 👍
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Лютик
Держите в курсе)
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