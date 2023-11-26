Калле Халварссон признался, что отморозил себе гениталии в гонке на Кубке мира.

Сегодня во время масс-старта на 20 км на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) температура опускалась до -18 градусов.

Халварссон стал 18-м в гонке.

«Я отморозил себе член, по-настоящему! Болело нереально. Черт, мне пришлось лежать 10 минут, прежде чем все разогрелось. Болело нереально, это ужасно.

Хорошо, что у меня будет второй ребенок, потому что в будущем будет тяжеловато, если все продолжится так, как сейчас.

Могу ли я описать боль? Нет. Кто знает, тот поймет. Могу сказать только, что это худшее, что вы можете испытать в жизни», – рассказал .