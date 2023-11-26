Игра «Спартака» в снегу, камбэк СКА, ничья «Сити» и «Ливерпуля», фиаско «Локо», осечка «Барсы», 1-е место «Арсенала» и другие новости

1. В 16-м туре Мир РПЛ «Спартак» обыграл «Балтику» (2:0) в обильный снегопад в Калининграде, Соболев вышел в старте и отдал 2 голевых паса. Матч прерывался, поле чистили несколько раз, а белая форма москвичей и мяч были плохо различимы на снегу.

ЦСКА дома уступил «Динамо» (2:3) в московском дерби. «Зенит» на своем поле разгромил «Сочи» (3:0).

«Локомотив» упустил победу над «Крыльями» (3:3), ведя в два гола уже в добавленное время, – Писарский забил на 94-й минуте, Гарре на 102-й реализовал пенальти. У «Локо» бомбануло: тренер Михаил Галактионов нецензурно высказался о судействе в прямом эфире: «Если это ######## нравится кому-то, нам – нет. Высшему руководству «Локо» надо разобраться». Капитан Дмитрий Баринов сказал «вы позор для всего футбола» резервному судье.

2. «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Ливерпулем» (1:1) в 13-м туре АПЛ. Этим воспользовался «Арсенал» и вышел на первое место в таблице, победив «Брентфорд» (1:0). «Ньюкасл» разнес «Челси» (4:1), игравший в меньшинстве с 73-й.

3. СКА выиграл 8-й матч подряд, отыгравшись с 0:3 у «Торпедо» в 3-м периоде (4:3 Б), «Металлург» победил «Спартак» (3:1), «Витязь» уступил «Ак Барсу» и другие результаты дня в Фонбет чемпионате КХЛ.

4. «Барселона» с трудом ушла от поражения в матче 14-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:1) благодаря автоголу на 82-й минуте. «Атлетико» обыграл «Мальорку» (1:0) на своем поле.

5. НХЛ. «Рейнджерс» обыграли «Бостон» (7:4) и возглавили таблицу Востока, Панарин набрал 1+2. «Айлендерс» уступили «Филадельфии» (0:1 Б), оба вратаря записали в актив матчи на ноль – в том числе Сорокин с 40 сэйвами. Все результаты дня – здесь.

6. Камила Валиева выиграла короткую программу на Гран-при России в Москве. Матвей Ветлугин победил у мужчин. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский стали первыми в короткой у пар. Александра Степанова и Иван Букин выиграли ритм-танец.

7. В 13-м туре Серии А «Милан» дома победил «Фиорентину» (1:0), за миланцев дебютировал 15-летний форвард Франческо Камарда и установил рекорд лиги. «Наполи» Хвичи Кварацхелии обыграл «Аталанту» Алексея Миранчука (2:1) в гостях.

8. В полуфинале теннисного Кубка Дэвиса Италия обыграла Сербию, Австралия победила Финляндию.

9. Макс Ферстаппен выиграл поул в квалификации Гран-при Абу-Даби, Шарль Леклер – 2-й, Оскар Пиастри – 3-й.

10. Шведские биатлонисты Себастьян Самуэльссон и Ханна Оберг выиграли сингл-микст на первом этапе Кубка мира в Эстерсунде. Франция (Кентен Фийон-Майе, Эмильен Жаклен, Жюстин Брезаз-Буше, Лу Жанмонно) победила в смешанной эстафете.

Тамара Дербушева и Кирилл Бажин (Свердловская область) выиграли сингл-микст на первом этапе Кубка России на биатлону в Ханты-Мансийске.

11. НБА. «Оклахома» уступила «Филадельфии» с 35 очками Эмбиида и другие результаты.

12. Норвежский лыжник Мартин Левстрем Ниенге выиграл классическую «разделку» на 10 км на Кубке мира. У женщин победила шведка Эбба Андерссон.

Александр Большунов выиграл коньковый спринт на первом этапе Кубка России по лыжам. У женщин победила Анастасия Фалеева.

13. В 12-м туре Бундеслиги дортмундская «Боруссия» победила менхенгладбахскую «Боруссию» (4:2), «Байер» разобрался с «Вердером» (3:0) и продлил рекордную серию побед до 13 матчей, «Лейпциг» уступил «Вольфсбургу» (1:2).

Цитаты дня:

Роман Ротенберг: «Задача – сделать хоккей видом спорта номер один в России. Когда все честно и по спортивному принципу – это важно. Только честный труд – дети это видят»

Зарема Салихова: «Все смеялись над Кубой, покупавшей бутсы в Волгограде. А у РПЛ пять лет нет красных мячей для игры зимой. Это так же смешно, не правда ли?»

Сергей Карякин: «ФШР манипулирует фактами и пытается найти любой повод унизить меня и обвинить в непатриотизме, делая грязные рассылки по всем СМИ»

Хабиб о ситуации в секторе Газа: «Когда души привязываются к Аллаху, тела могут вытерпеть любые мучения»

Кевин Гарнетт: «Леброн – GOAT. Олицетворение того, к чему должен стремиться каждый чернокожий мужчина»

«Порно». Мак Аллистер о том, с чем можно сравнить победу над Бразилией

Артем Дзюба: «Я с вами, журналистами, закончил»