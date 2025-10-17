Депутат Свищев о словах Кокорина про возвращение России в еврокубки: «Это позорно для него самого. Нельзя говорить так о коллегах. Интересно, как он посмотрит им в лицо»

Дмитрий Свищев раскритиковал слова Александра Кокорина про Мир РПЛ.

Ранее нападающий «Ариса» высказался на тему возможного возвращения российских клубов в еврокубки: «Думаю, будет позорище».

«Удивительно слышать такие слова от некогда члена сборной России. Это позорно в первую очередь для самого Кокорина . Может, он говорил про себя, оценив свой уровень. Очень жаль, конечно, что он так отзывается о своих коллегах.

Возможно, из-за отсутствия международной практики уровень сборной России и наших клубов будет ниже, но это временно. И нельзя говорить так о своих коллегах. Мне интересно, как Кокорин посмотрит им в лицо при встрече. Удивительный, конечно, товарищ», – сказал заместитель председателя комитета Госдумы РФ по физической культуре и спорту.