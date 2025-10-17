Экс-вратарь Румынии Пруня о Клоппе: «Худший тренер в истории «Ливерпуля», никогда мне не нравился. Я терпеть его не мог, когда он творил этот цирк»

Экс-вратарь сборной Румынии назвал Юргена Клоппа худшим тренером «Ливерпуля».

Бывший голкипер румынской национальной команды, а ныне делегат УЕФА пообщался с журналистом Костином Штуканом, болеющим за «Ливерпуль », в эфире iAMsport.

– Юрген Клопп больше не тренирует, потому что больше не хочет.

– Да ладно, перестань говорить со мной об этом попугае.

– Как вы можете говорить такое?

– Худший тренер в истории «Ливерпуля».

– Ну, он выиграл Лигу чемпионов с «Ливерпулем» и принес первый [чемпионский] титул за 30 лет. Игроки сходили с ума, они умирали на поле за него.

– Но почему он ушел из «Ливерпуля»?

– Потому что его поглотила напряженная работа.

– Он пришел в «РБ Зальцбург», чтобы повалять там дурака и подзаработать (Клопп не работал в «Зальцбурге». Возможно, имеется в виду его переход на административную должность в Red Bull – Спортс’’). Паршивый тренер, мне он никогда не нравился. Я его терпеть не мог, когда я видел, как он творит этот цирк. Он как будто жевал зубами кирпичи.

– Один из величайших тренеров в истории футбола.

– В плане роста – да. Он ведь ростом 190-195 см? Ты сравниваешь Симеоне с Клоппом, серьезно?

– Ну, их нельзя сравнивать. Клопп выигрывал, Симеоне...

– Он работает в «Атлетико » уже 20 лет (14 – Спортс’’).

– Он работает 20 лет, но провалился в Лиге чемпионов. Клопп изобрел гегенпрессинг.

– Серьезно? До него никто не занимался прессингом? Что он изобрел? Прессинг существует со времен Штефана Ковача.

– Если бы прессинг существовал со времен Ковача, вы бы не пропустили от Андерссона после подачи Нильссона (в 1/4 финала ЧМ-1994. Щвеция сравняла счет на 115-й минуте и победила Румынию по пенальти – Спортс’’), – сказал журналист.