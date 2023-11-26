Мокаев бросил вызов пловцу Годдарду, предложившему депортировать всех мусульман из Великобритании: «Я разобью тебя за 30 секунд»
Мухаммад Мокаев бросил вызов британскому пловцу Джеймсу Годдарду.
«Я вешу всего 57 кг. Я 23-летний иммигрировавший мусульманин. Ты тяжелее меня на 30 кг. Дай знать, когда будешь готов.
Мы в разных весовых категориях, но можем устроить спарринг по ММА. Я надену перчатки, а ты можешь быть на голых кулаках. Я разобью тебя за 30 секунд», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.
Ранее британский пловец Джеймс Годдард предложил депортировать из Великобритании всех мусульман.
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У меня одноклассник пловец был, мастер спорта, так вот на турнике он подтягивался 50+ раз, влегкую вообще, после 40 чуть натужнее уже шло разве что. При том что парень не легкий был, под 80 кг. Я никогда не видел чтобы из бойцов кто-то хотя бы приблизительно столько подтягивался.
Так что не удивлюсь если этот Годдард еще накидает ему в соску)
Поэтому не поддерживаю Моккаева, ещё шахматист вызов бросил.
И многие бойцы могут сколько подтягиваться, на греко-римской и 50-60 подтягиваются многие, не будучи даже КМС.
Про подтягивания вообще смешно. Кто из бойцов хотя бы приблизительно 50 раз подтягивался?)))))
Тебе к сведению: Сергей Павлович при весе в 120 кг подтягивается 50 раз за подход. А с грузом в 70 кг он подтягивается 15 раз.
Как видим из боя с Аспиналом - не особо эти подтягивания Серёге помогли.
Часто это просто штраф или административка во многих странах мира. Да и как угроза: он не сказал что в темной подворотне его подкараулит и выбьет зубы, а в агрессивной манере предложил выйти в октагон раз на раз, где он там типа в честном поединке по правилам ММА надерет тому задницу.
А тот челик прям конкретно желал смерти на национальной почве неограниченному круга лиц из конкретного места проживания.
Шаришь за разницу?
Но при этом Тайсон много раз говорил, что сильный удар имеет значение. Да, он был меньше, но его удар был такой силы, что только один соперник не ушёл в нокаут. И это важно. Ведь когда разница в весе 10% - это не так важно. А когда 60-70% - один удар будет решающим. Этот полудохлик не сможет удержать блок под таким мощным ударом - тупо не хватит сил.
Или, согласно добрым кауказским традициям, Мокаев выйдет один, а Годдард тоже выйдут один
Пловец вероятно имел ввиду иммиграшек сосущих велфэры и паразитирующих на британских налогоплательщиках, как раз что-то типа этого клоуна Мокаева.
Пхахах