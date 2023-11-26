Мухаммад Мокаев бросил вызов британскому пловцу Джеймсу Годдарду.

«Я вешу всего 57 кг. Я 23-летний иммигрировавший мусульманин. Ты тяжелее меня на 30 кг. Дай знать, когда будешь готов.

Мы в разных весовых категориях, но можем устроить спарринг по ММА. Я надену перчатки, а ты можешь быть на голых кулаках. Я разобью тебя за 30 секунд», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Ранее британский пловец Джеймс Годдард предложил депортировать из Великобритании всех мусульман.

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