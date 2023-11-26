Мокаев бросил вызов пловцу Годдарду, предложившему депортировать всех мусульман из Великобритании: «Я разобью тебя за 30 секунд»

Теги плавание UFC MMA Джеймс Годдард Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Мухаммад Мокаев бросил вызов британскому пловцу Джеймсу Годдарду.

«Я вешу всего 57 кг. Я 23-летний иммигрировавший мусульманин. Ты тяжелее меня на 30 кг. Дай знать, когда будешь готов.

Мы в разных весовых категориях, но можем устроить спарринг по ММА. Я надену перчатки, а ты можешь быть на голых кулаках. Я разобью тебя за 30 секунд», – написал в соцсетях боец UFC Мухаммад Мокаев.

Ранее британский пловец Джеймс Годдард предложил депортировать из Великобритании всех мусульман.

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49 комментариев

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dreamstep
Мышление конечно пещерное, предлагает выйти на кулаках чуваку который вообще в другом виде спорта. Мокаев походу еще не понял что платит налоги в Америке, которая спонсирует Израиль. Проще конечно показательно пловца вызвать на бой, чем лишиться денег.
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Мяти
Когда же уже этого Мокаева кто нибуть заткнет а! Причём, не в октагоне даже, а вне его. Сколько можно, на всех кто что то сказал бросаться. Какие перчатки, какие голые кулаки?! Как злая шавка, гавкающая на всех. Занимайся да своим делом, а если у тебя энергии и желания в избытке, езжай в Газу. Я вот не припомню, чтобы Салах как то в агрессивной форме отвечал кому то. Честное слово, надоел этот 23-летний эмигрировавший.
+80
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кракен ночной лиги
Ну так, раз так хочется всем навалять, кто против исламских террористов, может поехал бы, вступил в хамас, да воевал против моссада и цахала? Или если есть риск, то уже особо и не хочется? Впрочем, вопрос риторический
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Olga.t
А Мокаев сможет Годдарда на дистанции плавания сделать? Это было бы и эпичнее, и честнее.
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KZT
Депортируйте его к черту из Великобритании. Пусть в Дагестане палестинцам помогает.
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rude.
У бойцов конечно абсолютно не объяснимое чрезвычайно развитое самомнение. Не недооценивал бы пловца на месте Мокаева, дури и мощи там вагон. На улице решает физика и масса, без вариантов.
У меня одноклассник пловец был, мастер спорта, так вот на турнике он подтягивался 50+ раз, влегкую вообще, после 40 чуть натужнее уже шло разве что. При том что парень не легкий был, под 80 кг. Я никогда не видел чтобы из бойцов кто-то хотя бы приблизительно столько подтягивался.
Так что не удивлюсь если этот Годдард еще накидает ему в соску)
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Sirius26
Ответ Fizkultprivet
Премьер Шотландии мусульманин, мэр Лондона мусульманин... Отдельные пловцы могут болтать, но ничего уже не изменится. Рождаемость у мусульман наверняка выше, чем у коренных британцев.
Да это такие себе Мусульмане,на гей парадах с флагами ходят))) Этнические их называют,ничего не соблюдают) Если так разобраться Мусульманин вообще не может работать в гос.структуре кафирского государства... Шариата то нет в -Великобритании
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Fizkultprivet
Премьер Шотландии мусульманин, мэр Лондона мусульманин... Отдельные пловцы могут болтать, но ничего уже не изменится. Рождаемость у мусульман наверняка выше, чем у коренных британцев.
+14
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DAI1980
Очередной палестинский "борз". Иди разбей ЦАХАЛ
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Ростислав Марфин
Ответ rude.
У бойцов конечно абсолютно не объяснимое чрезвычайно развитое самомнение. Не недооценивал бы пловца на месте Мокаева, дури и мощи там вагон. На улице решает физика и масса, без вариантов. У меня одноклассник пловец был, мастер спорта, так вот на турнике он подтягивался 50+ раз, влегкую вообще, после 40 чуть натужнее уже шло разве что. При том что парень не легкий был, под 80 кг. Я никогда не видел чтобы из бойцов кто-то хотя бы приблизительно столько подтягивался. Так что не удивлюсь если этот Годдард еще накидает ему в соску)
Пловец проффбойца? Вы в здравом уме? Как подтягивания определяют результат боя? Не редко было когда бойцы легковесы били тяжеловесов примерно одного уровня, когда ещё не было правил и часовых. А тут разница в уровне неизмеримая.
Поэтому не поддерживаю Моккаева, ещё шахматист вызов бросил.
И многие бойцы могут сколько подтягиваться, на греко-римской и 50-60 подтягиваются многие, не будучи даже КМС.
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PabloCSKA
Ответ rude.
У бойцов конечно абсолютно не объяснимое чрезвычайно развитое самомнение. Не недооценивал бы пловца на месте Мокаева, дури и мощи там вагон. На улице решает физика и масса, без вариантов. У меня одноклассник пловец был, мастер спорта, так вот на турнике он подтягивался 50+ раз, влегкую вообще, после 40 чуть натужнее уже шло разве что. При том что парень не легкий был, под 80 кг. Я никогда не видел чтобы из бойцов кто-то хотя бы приблизительно столько подтягивался. Так что не удивлюсь если этот Годдард еще накидает ему в соску)
Глупость ты несёшь. Габариты играют роль, когда тот, кто больше, хотя бы какими-нибудь навыками из единоборств обладает.

Про подтягивания вообще смешно. Кто из бойцов хотя бы приблизительно 50 раз подтягивался?)))))

Тебе к сведению: Сергей Павлович при весе в 120 кг подтягивается 50 раз за подход. А с грузом в 70 кг он подтягивается 15 раз.
Как видим из боя с Аспиналом - не особо эти подтягивания Серёге помогли.
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Montenegro Serbian
Ответ Abu Ibrahim
Должны ли Годдарда арестовать за такие призывы , как ранее Яталя во Франции ?
Ну справедливости ради, тут имеет место быть ЛИЧНАЯ угроза в адрес конкретного человека.
Часто это просто штраф или административка во многих странах мира. Да и как угроза: он не сказал что в темной подворотне его подкараулит и выбьет зубы, а в агрессивной манере предложил выйти в октагон раз на раз, где он там типа в честном поединке по правилам ММА надерет тому задницу.

А тот челик прям конкретно желал смерти на национальной почве неограниченному круга лиц из конкретного места проживания.
Шаришь за разницу?
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Влад Д
Я думаю в карты в дурака будем разумнее с играть.)
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ML26
Ответ Abu Ibrahim
Должны ли Годдарда арестовать за такие призывы , как ранее Яталя во Франции ?
На каком основании? Коренной британец высказал свое мнение в своей родной стране. Аталь предложил устроить черный день для евреев находясь во Франции. Я сомневаюсь, что он понес бы какое-то наказание, находясь у себя дома в Алжире
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Сергей
Ну доколе...???
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AlonRaven
Ответ Арни Терминатор
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Разворотив собственный же аэропорт?
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Sirius26
Ответ Fizkultprivet
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Так Саудитам похрен на Палестину))) Они кайфуют дальше..А он же возмущается,если так парит ситуация..Взял бы да поехал защищать,смысл воздух сотрясать
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Zakal
Ответ ML26
На каком основании? Коренной британец высказал свое мнение в своей родной стране. Аталь предложил устроить черный день для евреев находясь во Франции. Я сомневаюсь, что он понес бы какое-то наказание, находясь у себя дома в Алжире
чем мокаев отличается от коренного британца?Паспорт у них один.права одни
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Pelerin
Ответ dreamstep
Мышление конечно пещерное, предлагает выйти на кулаках чуваку который вообще в другом виде спорта. Мокаев походу еще не понял что платит налоги в Америке, которая спонсирует Израиль. Проще конечно показательно пловца вызвать на бой, чем лишиться денег.
Такими заявлениями он только подкрепил позиции оппонентов)
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Мишаня Кашников
Ответ Арни Терминатор
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дуа будете вместе делать?
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Сергей Школин
Ответ ML26
Что за закон, который запрещает субъективно высказываться о миграционной политике государства?
что за закон, который позволяет устраивать бомбардировки исламских государств, способствуя наплыву беженцев в свою страну, и потом высказываться безнаказанно что тебя это не устраивает? не вижу высказываний данного пловца в сторону осуждения внешней политики и действий страны по отношению к странам третьего мира. или это не связано и он не согласен только с наличием мусульман в своей стране? так одно без другого не может существовать в данном случае... делаю вывод он просто лицемер...
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The Don Killuminati
Что этот Сейшелец себе позволяет?)
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Ростислав Марфин
Ответ AlonRaven
Тайсон. Тайсон не имел техники и выступал против профи. Он проиграл один бой по технике, хотя отправил оппонента в нокаут. Потому что достаточно одного мощного удара. Никакой блок не спасёт от такого удара. Мокаев слишком лёгкий для этого. А то, что были случаи.. Ну так вот на примере Тайсона теперь и включаем голову - а это точно были не договорняки? Ведь Тайсон доказал, что мощный удар любителя с улицы отправляет в нокаут профи.
Про Тайсона вообще не в тему. Во-первых у него была очень хорошая техника от Каса Д’Амато, а так же высокая скорость, хороший тайминг и т.д. Во-вторых Тайсон это природный уникум, просто крупных и сильных достаточно много, а таких способных мало. В-третьих Тайсон сам подтверждал то, что размер мало имеет значения, т.к. был всегда меньше соперников.
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AlonRaven
Ответ Ростислав Марфин
Про Тайсона вообще не в тему. Во-первых у него была очень хорошая техника от Каса Д’Амато, а так же высокая скорость, хороший тайминг и т.д. Во-вторых Тайсон это природный уникум, просто крупных и сильных достаточно много, а таких способных мало. В-третьих Тайсон сам подтверждал то, что размер мало имеет значения, т.к. был всегда меньше соперников.
Он был уличным бойцом. Скорость, тайминг и тд - это всё было с улицы, а не с ринга. Так что в тему. Тайсон был уличным бойцом. Как я уже выше писал, он один раз проиграл бой по технике. Потому что не боксировал, а использовал уличные приёмы, за которые судьи снимают очки. И это было уже в конце 90-х, когда он был известным. Его техника только в последние годы стала нормальной.

Но при этом Тайсон много раз говорил, что сильный удар имеет значение. Да, он был меньше, но его удар был такой силы, что только один соперник не ушёл в нокаут. И это важно. Ведь когда разница в весе 10% - это не так важно. А когда 60-70% - один удар будет решающим. Этот полудохлик не сможет удержать блок под таким мощным ударом - тупо не хватит сил.
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Мяти
Ответ Сергей Школин
почему пловцу можно высказываться а бойцу нет? тогда пусть оба замолчат.
Если этот пловец, каждый день неустанно талдычит, что кого то там надо убить, или зовёт кого то драться на голых кулаках, то да, ему тожк надо замолчать и ехать туда, где можно выплеснуть свою негативную энергию.
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Andrey Happy
Ответ Мяти
Когда же уже этого Мокаева кто нибуть заткнет а! Причём, не в октагоне даже, а вне его. Сколько можно, на всех кто что то сказал бросаться. Какие перчатки, какие голые кулаки?! Как злая шавка, гавкающая на всех. Занимайся да своим делом, а если у тебя энергии и желания в избытке, езжай в Газу. Я вот не припомню, чтобы Салах как то в агрессивной форме отвечал кому то. Честное слово, надоел этот 23-летний эмигрировавший.
🤝🤝👌😉
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человек умелый
Ответ dreamstep
Мышление конечно пещерное, предлагает выйти на кулаках чуваку который вообще в другом виде спорта. Мокаев походу еще не понял что платит налоги в Америке, которая спонсирует Израиль. Проще конечно показательно пловца вызвать на бой, чем лишиться денег.
Ну пловец выйдет с битой.

Или, согласно добрым кауказским традициям, Мокаев выйдет один, а Годдард тоже выйдут один
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rude.
Ответ Мадина Уйгурова
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Не выдуманные истории которые невозможно забыть.
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rude.
Ответ Fizkultprivet
Премьер Шотландии мусульманин, мэр Лондона мусульманин... Отдельные пловцы могут болтать, но ничего уже не изменится. Рождаемость у мусульман наверняка выше, чем у коренных британцев.
Они все люди родившиеся в Великобритании. И являются продуктом тамошней системы. И вполне имеют право участвовать в политической жизни. Мер Лондона кстати тот еще "мусульманин", левак-лейборист топящий за всевозможные современные ценности и регулярно получающий угрозы от братишек по вере мол он позорит религию)
Пловец вероятно имел ввиду иммиграшек сосущих велфэры и паразитирующих на британских налогоплательщиках, как раз что-то типа этого клоуна Мокаева.
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Andrey Happy
Ответ Сергей
Ну доколе...???
До - колА, ранее. 😌😉
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ML26
Ответ Abu Ibrahim
Комментарий удален пользователем
На вопрос ответ, зачем мне твое скопированное сообщение?
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Abu Ibrahim
Ответ ML26
На каком основании? Коренной британец высказал свое мнение в своей родной стране. Аталь предложил устроить черный день для евреев находясь во Франции. Я сомневаюсь, что он понес бы какое-то наказание, находясь у себя дома в Алжире
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ML26
Ответ Abu Ibrahim
Ты сам понимаешь тот абсурд который ты написал ? Коренной житель не ответственен перед законом своей демократической страны ? Ладно там недемократический Алжир , который французы вырезали в 20 веке
Что за закон, который запрещает субъективно высказываться о миграционной политике государства?
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Abu Ibrahim
Ответ ML26
На каком основании? Коренной британец высказал свое мнение в своей родной стране. Аталь предложил устроить черный день для евреев находясь во Франции. Я сомневаюсь, что он понес бы какое-то наказание, находясь у себя дома в Алжире
Ты сам понимаешь тот абсурд который ты написал ? Коренной житель не ответственен перед законом своей демократической страны ? Ладно там недемократический Алжир , который французы вырезали в 20 веке
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The Don Killuminati
Ответ ML26
На каком основании? Коренной британец высказал свое мнение в своей родной стране. Аталь предложил устроить черный день для евреев находясь во Франции. Я сомневаюсь, что он понес бы какое-то наказание, находясь у себя дома в Алжире
"James Goddard, who was born in Seychelles and his father is Seychellois"

Пхахах
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madtank
А шахматиста там не было раза в два тяжелее?
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fda2000
Вообще-то способ дуэли определяет тот, кого вызвали. Силен ли боец ММА в плавании?..
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Валерий Золотарев
Ну а чего в октагон то. А че не ла-манш переплыть или зассал очкун?
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Мишаня Кашников
а если у пловца ствол и холодное будет, и он без раздумья готов его применить 🤔
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