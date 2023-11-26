Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Ветлугин, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Алиев и Соловьев выступят с произвольными программами
26 ноября на Гран-при России в Москве мужчины покажут произвольные программы.
Гран-при России по фигурному катанию-2023/24
6-й этап
«Золотой конек Москвы»
Мужчины
Произвольная программа
Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.
После первой разминки (итоговое положение)
1. Дмитрий Алиев – 242,78
2. Андрей Анисимов – 242,72
3. Иван Попов – 242,45
4. Александр Мельников – 231,96
5. Михаил Полянский – 204,91
Вторая разминка
6. Семен Соловьев
7. Марк Кондратюк
8. Владислав Дикиджи
9. Даниил Самсонов
10. Матвей Ветлугин
Артур Даниелян снялся по медицинским показаниям.
После короткой программы
1. Матвей Ветлугин – 99.02
2. Даниил Самсонов – 95,34
3. Владислав Дикиджи – 94,48
4. Марк Кондратюк – 94,21
5. Семен Соловьев – 87,75
6. Иван Попов – 83,39
7. Александр Мельников – 80,76
8. Дмитрий Алиев – 75,69
9. Андрей Анисимов – 72,04
10. Михаил Полянский – 69,74
Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница
Все его спортсмены то не в форме, то не в настроении
Диму люблю, но обойти Анисимова он не должен был (
Трали-Вали
Под Диму всех упаковали
Тарам-пам-пам!
Если уж выбирать, кого поддерживать компонентами, то логичнее того, кто лучше катает
Интересно, кому больше насыплют, Марку или Диме?))
Шансы есть, потому что Дикиджи будет тяжело после болезни всю ПП выдержать. Самсонов тоже неизвестно, как справится.
Фаворитом (с такими то компищами, которые Самарину не снились) является Ветлугин
Артур, терять уже нечего, жги на все деньги.
Его подход к хореографии поражает воображение, конечно - воздеть ручки к небу, возвести очи горе, помахать аки мельница - ура, программа готова! А в компах, поди, одни девятки будут))
как будто Димон катал так как вчера Ветлугин