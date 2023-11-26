Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Ветлугин, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Алиев и Соловьев выступят с произвольными программами

26 ноября на Гран-при России в Москве мужчины покажут произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

После первой разминки (итоговое положение)

1. Дмитрий Алиев – 242,78

2. Андрей Анисимов – 242,72

3. Иван Попов – 242,45

4. Александр Мельников – 231,96

5. Михаил Полянский – 204,91

Вторая разминка

6. Семен Соловьев

7. Марк Кондратюк

8. Владислав Дикиджи

9. Даниил Самсонов

10. Матвей Ветлугин

Артур Даниелян снялся по медицинским показаниям.

После короткой программы

1. Матвей Ветлугин – 99.02

2. Даниил Самсонов – 95,34

3. Владислав Дикиджи – 94,48

4. Марк Кондратюк – 94,21

5. Семен Соловьев – 87,75

6. Иван Попов – 83,39

7. Александр Мельников – 80,76

8. Дмитрий Алиев – 75,69

9. Андрей Анисимов – 72,04

10. Михаил Полянский – 69,74

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница