Гран-при России. «Золотой конек Москвы». Ветлугин, Дикиджи, Кондратюк, Самсонов, Алиев и Соловьев выступят с произвольными программами

Теги результаты мужское катание Дмитрий Алиев Артур Даниелян Матвей Ветлугин Даниил Самсонов Владислав Дикиджи Михаил Полянский Семен Соловьев Марк Кондратюк Андрей Анисимов Иван Попов Серия Гран-при России Золотой конек Москвы Александр Мельников Фигурное катание

26 ноября на Гран-при России в Москве мужчины покажут произвольные программы.

Гран-при России по фигурному катанию-2023/24

6-й этап

«Золотой конек Москвы»

Мужчины

Произвольная программа

Начало – 13:00 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала. 

После первой разминки (итоговое положение)

1. Дмитрий Алиев – 242,78

2. Андрей Анисимов – 242,72

3. Иван Попов – 242,45

4. Александр Мельников – 231,96

5. Михаил Полянский – 204,91

Вторая разминка

6. Семен Соловьев

7. Марк Кондратюк

8. Владислав Дикиджи

9. Даниил Самсонов 

10. Матвей Ветлугин

Артур Даниелян снялся по медицинским показаниям.

После короткой программы

1. Матвей Ветлугин – 99.02

2. Даниил Самсонов – 95,34

3. Владислав Дикиджи – 94,48

4. Марк Кондратюк – 94,21

5. Семен Соловьев – 87,75

6. Иван Попов – 83,39

7. Александр Мельников – 80,76

8. Дмитрий Алиев – 75,69

9. Андрей Анисимов – 72,04

10. Михаил Полянский – 69,74

Расписание шестого этапа Гран-при России в Москве: там выступят Валиева, Муравьева, Кондратюк, Степанова и Букин, Косторная и Куница

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524 комментария

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Anneta28
Зачем его натянули выше Анисимова? Что они творят? Они так вообще всю мотивацию отобьют у спортсменов (( Позорище
+51
-3
+48
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Julce
К Рукавицину, как к тренеру, много вопросов
Все его спортсмены то не в форме, то не в настроении
Диму люблю, но обойти Анисимова он не должен был (
+45
-1
+44
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Forever Alone
обнулили старания Анисимова
+38
0
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Ягун Ягунини
Вот это грибанули Димона. С таким прокатом аж 167 и выше Анисимова по сумме)
+35
0
+35
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elmih16
Как он смог Анисимова обойти?Бред
+31
0
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Ягун Ягунини
У Алиева техника на 17 баллов меньше чем у Анисимова, а компоненты на 13 баллов больше. То, что Алиев компонентнее Анисимова, спору нет. Но за сегодняшний прокат откуда взялись компы 91?
+31
-1
+30
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Aporte14
Зачем судьи это делают? Ну какие 92?
+26
0
+26
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Мороженко
Алиеву и Ветлугину чистых ПП. Владу выдержать до конца и отобраться в финал.
+28
-3
+25
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musiclover
Ответ Anneta28
Зачем его натянули выше Анисимова? Что они творят? Они так вообще всю мотивацию отобьют у спортсменов (( Позорище
Да, у нашей федры Алиев, Кондратюк и Самарин - просто святая троица. Когда чистоганом катают - вопросов нет, ставьте 9+ в компах. Но с косяками против тех, кто чище и сложней - ДИЧЬ
+26
-2
+24
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Урагана Эриксен
Алиев на 6 сотых обошёл Анисимова 🤦🏻‍♀️Жаль Анисимова, зря старался
+23
0
+23
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Мороженко
Ответ Defender64
Алиеву откопаться. Шансы есть, потому что Дикиджи будет тяжело после болезни всю ПП выдержать. Самсонов тоже неизвестно, как справится. Фаворитом (с такими то компищами, которые Самарину не снились) является Ветлугин
Ну у Ветлугина они хотя бы заслуженные
+33
-10
+23
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umma
штоооо????? и кто-то будет говорить, что Дима не грибник
+23
-1
+22
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фынский аксель
Ответ Aporte14
Зачем судьи это делают? Ну какие 92?
За 4 бабона у нас же компы дают
+20
0
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Урагана Эриксен
На кривые и косые кракозябры Кондратюка смотреть невозможно просто. Первая тройка не дайте ему получить медаль!!!
+21
-1
+20
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AilinAlex
Судьи уже внаглую судят по понятиям. Ни себя, ни спортсменов ,ни зрителей не уважают.
+20
-1
+19
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musiclover
Ну грязно же Марк, но вот уже по ГОЕ видно, что собираются его крестить на царство сегодня. Прямо без интриг...
+18
0
+18
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umma
Как мне кажется Марка все же протащат на пьедестал ,даже с ошибками как это бывает часто ))) Многие говорят про Даню ,что грибы и прочее ,так у него мы хоть программу увидели и прыжки и вращения ,и эмоции ну все было и при том он всегда был компонентным, так что я думаю его по делу поставили вторым ,если даже не смотреть на оценки первая четвёрка они все рядом так что все могут попасть на пьедестал..
+21
-3
+18
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Defender64
Тили-Тили
Трали-Вали
Под Диму всех упаковали
Тарам-пам-пам!
+19
-2
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Kareglazaya
Ответ Defender64
Алиеву откопаться. Шансы есть, потому что Дикиджи будет тяжело после болезни всю ПП выдержать. Самсонов тоже неизвестно, как справится. Фаворитом (с такими то компищами, которые Самарину не снились) является Ветлугин
Самарину и такое скольжение, как у Ветлугина, тоже не снилось))
Если уж выбирать, кого поддерживать компонентами, то логичнее того, кто лучше катает
+19
-2
+17
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umma
Для чего нужно было с таким слабым прокатом Диму тащить ,у него же не только в прыжках пошли ошибки ну сдвоил, ещё и на вращениях и дорожка из посодених сил ,ну как так ,зачем это делать? до него Анисимов чисто ,прекрасно откатал ещё и пр технике был выше зачем так принижать парня ?? Я всегда тут пишу что один нужно пол программы на 2 ногах откатат ,и этого достаточно а др нужно просто выше головы прыгать и то не факт что дадут выйти вперёд..Диму просто тащат на фгп
+18
-1
+17
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Yaroslava
У Марка почти на каждом прыжке не приземления, а кракозябры какие-то
+18
-2
+16
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AilinAlex
Одни спотыкачи. Заявка сильная, исполнение корявое.
+16
0
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Ягун Ягунини
Кому как, но по мне это сумбур вместо программы, с корявыми выездами с прыжков.
+16
0
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Forever Alone
Самарин только может Алиева обойти, но его тут нет(
+18
-2
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Anatiana
Торжественная кракозябра
+15
0
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Revery
Блин, я не знаю. Мне нравится катание Алиева - вдумчивое, красивое, эмоциональное. Но тащить его как репку при таких слабых прокатах - это фу.
+15
0
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Лука
Зачем в целом напрягаться, если можно откатать с двойными, а компонентов тебе накинут как будто Ханью, Уно и Чен в одном лице катают
+15
0
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Ирина Ельникова
Ответ Forever Alone
Самарин только может Алиева обойти, но его тут нет(
есть его брат по разуму Марк
+16
-1
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N-fox
Сказалась болезнь у Влада, конечно. К ЧР, надеюсь, будет в оптимальной форме, и как минимум, не хуже, чем на прошлом этапе. Болею за Даниила, хочется поддержать его возвращение. Всем нашим мужчинам удачи, показать максимально чистые прокаты.
+16
-2
+14
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Дружба11
Как он надоел,навалял, халтура-опять тащат эту кривулю
+13
0
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Залина Малина
"Сиди!" 🤣 Гачинский такой)
+13
0
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Оз
Даааа, сегодня всех пакуют под Алиева. Судейство мрак
+13
0
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Ирина Ельникова
а я вот не фанатка Алиева ни разу, на что накатал, то и получай. Но получил грибы
+14
-1
+13
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Светлана Менова
Катание Марка - трэш, приземления все корявые. Но ведь компами протащат блин.
+12
0
+12
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потому что
Удачи Владиславу!
+12
0
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Olga.t
какой корявый прокат у Марка.
Интересно, кому больше насыплют, Марку или Диме?))
+15
-3
+12
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Fellina
Ответ Oleg152762
Уважаемые болельщики! Вот я искренне не понимаю стоны восхищения по поводу Самсонова. Вот честно. Это ни в коем случае не хейтерство. Я с уважением к Дане отношусь за то, что не бросил, продолжил кататься, набирает постепенно форму. Но я не понимаю, откуда такие высокие оценки. Объективно он не лидер по компонентам. Он не является катальщиком уровня Коляды. Я не вижу какой-то супер программы, нет супер сложного прыжкового набора. Но оценки у него очень высокие. Может быть, я просто ничего не понимаю? Хотя в последнее время мне вообще сложно о чём-либо рассуждать, поскольку иной раз результаты очень спорные. Объясните, в чём всё-таки уникальность Даниила? (Если что, спрашиваю серьёзно - вполне возможно, что только я её не замечаю).
А в чем заключается уникальность Ветлугина, который сейчас на первом месте? Я тоже серьезно спрашиваю.
+19
-8
+11
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Квазя
Ха, вот это валят Макару за его кривые прыжки.
+12
-1
+11
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umma
Просто до сих пор я в шоке ..хоть не смотри и не болей ..ну им самим не стыдно вообще ,мне лично обидно за Анисимова ,очень обидно ..тоесть Дима особо даже не напрягался ,даже на 2 аксель не пошёл и тут сел и получил карзинку полную грибов ,просто шок
+13
-2
+11
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Lolka12
Вот это компоненты 😁😁😁😁
+11
0
+11
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Елена Зубарева
А Диме самому не противно такие компы получить?
+12
-1
+11
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Урагана Эриксен
Битва грибников ) Алиев и Кондратюк. Жаль самого главного «катальщика» Самарина нет ))) Им прям повезло )
+10
0
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Defender64
Алиеву откопаться.
Шансы есть, потому что Дикиджи будет тяжело после болезни всю ПП выдержать. Самсонов тоже неизвестно, как справится.
Фаворитом (с такими то компищами, которые Самарину не снились) является Ветлугин
+20
-10
+10
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Самая цитируемая и вообще недура
Даниилу собраться и сделать.
Артур, терять уже нечего, жги на все деньги.
+16
-6
+10
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Александр Шульгин
Позорище за каскад плюсы ставят где вообще не было каскада
+11
-1
+10
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Тайга86
Парням удачи. Владу хочется первого места для мотивации и развития...Ну и просто потому что он большой молодец. А так, пусть у всех сегодня будет настроение и чистые проги. Даже не верится, что дождались, наконец, огромного интереса к нашему мо. Спасибо ребятам, надеюсь эта традиция продолжится.
+10
0
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Revery
Блин, гориллу Маркуша сегодня вяло сделал, без размаха))
Его подход к хореографии поражает воображение, конечно - воздеть ручки к небу, возвести очи горе, помахать аки мельница - ура, программа готова! А в компах, поди, одни девятки будут))
+13
-3
+10
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Ирина Ельникова
на 13 баллов реально компы меньше, чем у Димона?
как будто Димон катал так как вчера Ветлугин
+11
-1
+10
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musiclover
Ставлю на дикого Джи)
+10
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Ягун Ягунини
Ответ Defender64
Диме есть за что ставить, а вы говорите, что надо снижать компы за то, что вместо тройных двойные? Ладно бы он падал бы и спотыкался весь прокат
Там презентации программы не было от слова совсем. С поникшим взором большую часть программы катал. Как говорила ТАТ "Глаза не горели")
+10
0
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