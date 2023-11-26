НХЛ. «Детройт» принимает «Миннесоту», «Чикаго» против «Сент-Луиса», «Эдмонтон» сыграет с «Анахаймом»
«Эдмонтон» примет «Анахайм» в матче регулярного сезона НХЛ.
«Детройт» играет с «Миннесотой», «Чикаго» встречается с «Сент-Луисом».
- Дата проведения
- 26 ноября, 21.00, «Little Caesars Arena»
- 1:0 – 4 Перрон (Гостисбеер, Рэймонд)
- 1:1 – 19 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)
- 2:1 – 36 Ларкин (Гостисбеер)
- Дата проведения
- 26 ноября, 22.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 27 ноября, 01.00, «PNC Arena»
- Дата проведения
- 27 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 27 ноября, 05.00, «Rogers Place»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Кста, а что за ветка Айлендерс? В 3-м ряду осетинского рынка?
Перри: поддерживаю! Я на рыбалку поехал, пока
И проиграли они до сих пор только на одну игру больше, чем ЛА и Бостон и на 3 больше НЙР.
Нэшвиллу накидали 7 штук.
Этот НХЛ, а не Российский ногомяч, поэтому все бывает, но Пег тут однозначно фаворит
PS Из вью Фолиньо - "очень удручен, его будет не хватать" и тд.
Агент Перри прокоментировал, что Кори уехал к семье и занимается личными делами, они хотят хранить конфиденциальность
А там походу еще и Виларди возвращается.
Лучше играть этот состав Миннесоты вряд ли будет - сильных центров нет, а серьёзно усилиться в этот и следующий сезон будет невозможно из-за штрафов в 14,743,588 долларов за выкупы Сутера и Паризе.
красиво реализовали