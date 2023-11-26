НХЛ. «Детройт» принимает «Миннесоту», «Чикаго» против «Сент-Луиса», «Эдмонтон» сыграет с «Анахаймом»

Теги результаты матчей Каролина Нэшвилл Детройт Сент-Луис Коламбус Чикаго Миннесота Эдмонтон Анахайм НХЛ Виннипег Хоккей

«Эдмонтон» примет «Анахайм» в матче регулярного сезона НХЛ.

«Детройт» играет с «Миннесотой», «Чикаго» встречается с «Сент-Луисом». 

Детройт – Миннесота 2:1 (перерыв)
Дата проведения
26 ноября, 21.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Перрон (Гостисбеер, Рэймонд)
1:1 – 19 Эрикссон Эк (Зукарелло-Асен, Капризов)
2:1 – 36 Ларкин (Гостисбеер)

 

Чикаго – Сент-Луис 1:3 (1 период)
Дата проведения
26 ноября, 22.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео
0:1 – 3 Нейборс (Крюг, Бучневич)
0:2 – 5 Хэйс (Саад, Кайру)
1:2 – 14 Донато (Кайзер, Филлипс)
1:3 – 17 Бучневич (Крюг, Томас)

 

Каролина – Коламбус
Дата проведения
27 ноября, 01.00, «PNC Arena»
Онлайн матча Видео

 

Нэшвилл – Виннипег
Дата проведения
27 ноября, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Анахайм
Дата проведения
27 ноября, 05.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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49 комментариев

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1983kashey
Костин играет, привет новостям Спортса )))
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Кино Музыка
За Чикаго никого? Мичкова нет, так хоть Бедарда поддержать.
+7
-2
+5
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Malec 1990
Let’s go Ducks!
+4
-1
+3
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hhlg
Суворкин как по графику ;)
Кста, а что за ветка Айлендерс? В 3-м ряду осетинского рынка?
+8
-5
+3
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Direct free kick
Великий Детройт!
+4
-2
+2
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Мандалай
Каприз попал в Зайдера и Эриксона Эка - и 1:1
+2
0
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e1ther - e1ther
отправьте мне календарь этого сезона,я на него помочусь)
+4
-2
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серый серый волк
Бедард там такой - а давайте мы все проиграем теперь и мне с драфта в звено хоккеистов дадут? ну пожалуйста?
Перри: поддерживаю! Я на рыбалку поехал, пока
+1
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серый серый волк
дружеская помощь от Костина Капризову. По братски. Чем мог.
+1
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Alexander Bragin
ну да, два раза подряд Болди Костина завалил. преследует.)
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Alon Kazakevitch
Ответ Дима Миронов
главное поперло,надо продолжать
Пег тоже не пальцем деланные. 5 побед подряд, включая сухарь против Флориды в Санрайзе и до этого в Тампе.
И проиграли они до сих пор только на одну игру больше, чем ЛА и Бостон и на 3 больше НЙР.
Нэшвиллу накидали 7 штук.
Этот НХЛ, а не Российский ногомяч, поэтому все бывает, но Пег тут однозначно фаворит
+3
-2
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zukov
Ответ Кино Музыка
За Чикаго никого? Мичкова нет, так хоть Бедарда поддержать.
+1
+1
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Кино Музыка
Сегодня День матери. Непонятно, как это отразится на результатах.
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Дима Миронов
Нэшвилл ✊
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Ответ hhlg
Накормил Бедарда фастфудом
Ты сейчас серьёзно или пошутил?
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zukov
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Из Чикаго Перри пропал. ГМ заявил, что его не будет в ближайшем времени. Агент говорит что "причины личного характера". Кто знает, что случилось?
Более того. В релизе сказано "в обозримом времени", на их дипломатичном языке это скорее всего всё, походу отыграл. Они конечно умельцы давать новости из которых ничерта не понятно.
PS Из вью Фолиньо - "очень удручен, его будет не хватать" и тд.
Агент Перри прокоментировал, что Кори уехал к семье и занимается личными делами, они хотят хранить конфиденциальность
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paha
Ответ Суворов Антон
Может быть сейчас hhlg взял перерыв и не будет политоты.. Он пробрался уже на ветку Айлендерс и во всю боготворит Сорокина/Варламова..) Как бы он не поменял ориентиры и не начал топить вместо Вашингтонских за Династию Айлендерс..
https://images4.imagebam.com/99/46/d0/MEQF11B_o.jpg
+2
-2
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Александр Орлов
Ответ Alon Kazakevitch
Пег тоже не пальцем деланные. 5 побед подряд, включая сухарь против Флориды в Санрайзе и до этого в Тампе. И проиграли они до сих пор только на одну игру больше, чем ЛА и Бостон и на 3 больше НЙР. Нэшвиллу накидали 7 штук. Этот НХЛ, а не Российский ногомяч, поэтому все бывает, но Пег тут однозначно фаворит
что это нхл, а не колхоз ты верно подметил. обожаю НХЛ
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Александр Орлов
Ответ Cbj Fan
Пора продолжать в победной серии и в игре против Каролины. Тексье возвращается, интересно, какие будут звенья. В предсезонка наигрывался с Фантилли и Лайне. Но не хочется от этих двух убрать Диму Воронкова.
УДАЧИ. Элвис может фарт поймал наконец то , после 40 сэйвов в прошлой игре
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Дима Миронов
Ответ Alon Kazakevitch
Я понимаю, что круто было накидать столько Ст Луису, но против Виннипега это другая история. А там походу еще и Виларди возвращается.
главное поперло,надо продолжать
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Беня_Финитас
Ответ Дима Миронов
на майскоре Костин в составе
ну вот , на нем сфолили прямо на моих глазах ( в мониторе ) .
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Alon Kazakevitch
Ответ Дима Миронов
Нэшвилл ✊
Я понимаю, что круто было накидать столько Ст Луису, но против Виннипега это другая история.
А там походу еще и Виларди возвращается.
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Montreal
У Миннесоты конечно все очень фигово именно по игре . Отложенное удаление встали в зону и на пятаке ни кого ни кого !!
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Montreal
Ну так и на до дикарям столько моментов упустили
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Мандалай
Ответ Montreal
Миннесота я так понимаю просто плохо играет или лазарет полон или что ?! Тренера плавят ….
Лазарет пуст (недавно Спёрджон и Голигоски вернулись).
Лучше играть этот состав Миннесоты вряд ли будет - сильных центров нет, а серьёзно усилиться в этот и следующий сезон будет невозможно из-за штрафов в 14,743,588 долларов за выкупы Сутера и Паризе.
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Александр Орлов
Ответ Мандалай
Лазарет пуст (недавно Спёрджон и Голигоски вернулись). Лучше играть этот состав Миннесоты вряд ли будет - сильных центров нет, а серьёзно усилиться в этот и следующий сезон будет невозможно из-за штрафов в 14,743,588 долларов за выкупы Сутера и Паризе.
жесть. ведь хорошая комвнда
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Montreal
Столько моментов у команд 2 момента у дикарей за 15 секунд
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Montreal
По ходу судьи Костина прочухали и теперь только обоюдное удаления будут выписывать.
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Alexander Bragin
это прям.) ну только Клим сел, как Кирилл засадил с кистей.
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Юрий Богданов
с почином Кирилла
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Юрий Богданов
Костин везде)))
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Юрий Богданов
Болди - хэйтер Костина)
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Crenk
Пора Свече закинуть шайбу а лучше 2
+1
-1
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Юрий Богданов
удаляемся дальше, пускаем больше)
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Montreal
А у моторов давно ведь не было ребрендинга лого ?! Ну там обесцветить как у Бостона
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серый серый волк
первая пошла
красиво реализовали
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Montreal
Миннесота я так понимаю просто плохо играет или лазарет полон или что ?! Тренера плавят ….
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Юрий Богданов
сота пустила в PK, ну не может быть)
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Дима Миронов
на майскоре Костин в составе
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Cbj Fan
Пора продолжать в победной серии и в игре против Каролины. Тексье возвращается, интересно, какие будут звенья. В предсезонка наигрывался с Фантилли и Лайне. Но не хочется от этих двух убрать Диму Воронкова.
0
0
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zukov
Эх Блэкхокс, последние 6 лет смотреть игру тот еще мазохизм, 100 раз зарекался, но буду снова по привычке. Ниже дна все равно падать некуда. Грызть и биться.
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Из Чикаго Перри пропал. ГМ заявил, что его не будет в ближайшем времени. Агент говорит что "причины личного характера". Кто знает, что случилось?
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