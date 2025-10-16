«Семаку уже пора покинуть «Зенит». Что нового он может дать? Я не знаю, вы тоже. Команде нужна свежая кровь для чемпионства». Петржела о петербуржцах

Властимил Петржела считает, что Сергей Семак должен покинуть «Зенит».

«У «Зенита » отличные шансы выиграть чемпионат, они уже много раз доказали свою силу. Но не знаю, смогут ли он это сделать с Семаком . Ему уже пора покинуть команду, «Зениту» нужна свежая кровь, новый вызов для завоевания чемпионства.

Что нового может дать Семак команде? Я не знаю, вы тоже не знаете», – сказал бывший тренер сине-бело-голубых.

Петербургский клуб занимает 4-е место в турнирной таблице Мир РПЛ , набрав 20 очков после 11 туров.