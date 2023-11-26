«Зенит» лидирует в Мир РПЛ. «Краснодар» пропустил питерцев на 1-е место, проиграв «Уралу»
«Зенит» обошел «Краснодар» в таблице и стал лидером Мир Премьер-лиги.
В 16-м туре действующие чемпионы России разгромили «Сочи» (3:0). «Краснодар» потерпел поражение от «Урала» (1:3). В результате «Зенит» опередил «быков» и возглавил таблицу чемпионата.
В активе лидера 33 очка. Занимающий 2-е место «Краснодар» отстает от «Зенита» на 1 очко.
На 3-й позиции идет «Динамо» (28 баллов), на 4-й строчке располагается «Спартак» (27).
«Краснодар» лидировал в таблице с 4-го по 16-й тур.
Полная таблица Мир Премьер-лиги
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Да, все лидеры теряют очки не только в играх с прямыми конкурентами (в том числе и Зенит), но только Краснодар из года в год делает это так качественно, часто и изящно, что даже уже казалось проклятый богами Спартак успел взять РПЛ, а быки нет и не возьмут по-ходу никогда уже.
результат заслуженный.
Краснодару серебро вполне по зубам, но не более.
Основной и лучший защитник родригао не играл сколько - туров 6?
Да и тот же Мостовой долго лечился, хотя он и не железная основа, но твердый игрок обоймы
Потом зачем-то сделали ставку на возрастных игроков и легионеров. Тоже не выгорело.
Короче Краснодар шатает как пьяного матроса.
Несмотря на то, что Урал, как оказывается, аж с августа в лиге не побеждал, все равно было ощущение, что способны очки отобрать. При этом неожиданно, что просто разобрали Краснодар, уж очень уверенно вышло)
Ну а Зенит пусть как начал второй круг на первом месте, так и закончит🙏🏻
Уж лучше пусть эти решающие матчи будут в мае на приличных полях. Принципиально то весна осень от осень весна мало чем отличается
Егорычев включил вовремя Месси, красивый гол забил, а Уралу теперь понятно почему судьи беспредел устроили, типа 10 матчей не давали играть в футбол, ведь они вполне могли сейчас лидировать в чемпионате.
Зенит сыграл с Краснодаром вничью, а Урал 15 ударов против 3 и показал кто есть кто.
Кстати Сунгатуллин сыграл отлично и почему он сидел в запасе непонятно до этого?