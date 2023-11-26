«Зенит» лидирует в Мир РПЛ. «Краснодар» пропустил питерцев на 1-е место, проиграв «Уралу»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Краснодар Футбол

«Зенит» обошел «Краснодар» в таблице и стал лидером Мир Премьер-лиги.

В 16-м туре действующие чемпионы России разгромили «Сочи» (3:0). «Краснодар» потерпел поражение от «Урала» (1:3). В результате «Зенит» опередил «быков» и возглавил таблицу чемпионата.

В активе лидера 33 очка. Занимающий 2-е место «Краснодар» отстает от «Зенита» на 1 очко.

На 3-й позиции идет «Динамо» (28 баллов), на 4-й строчке располагается «Спартак» (27).

«Краснодар» лидировал в таблице с 4-го по 16-й тур.

Полная таблица Мир Премьер-лиги

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144 комментария

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Удар Кержакова
Потерять 2 ключевых игроков, провести худший старт за 10 лет и к 16 туру впервые выйти на 1 строчку. Семак гений.
+157
-28
+129
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Montenegro Serbian
Вот поэтому Краснодару никогда и не стать чемпионом РПЛ, т.к они чемпионы только в одном: в разбазаривании очков командам из середины или нижней части турнирной таблицы.
Да, все лидеры теряют очки не только в играх с прямыми конкурентами (в том числе и Зенит), но только Краснодар из года в год делает это так качественно, часто и изящно, что даже уже казалось проклятый богами Спартак успел взять РПЛ, а быки нет и не возьмут по-ходу никогда уже.
+74
-9
+65
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fil_spb
Ответ Удар Кержакова
Потерять 2 ключевых игроков, провести худший старт за 10 лет и к 16 туру впервые выйти на 1 строчку. Семак гений.
И это еще Родригао первую треть чемпионата пропустил. По сути, перед сезоном Семак лишился по лидеру в каждой линии команды: нападение - Малком, центр поля - Кузяев, защита - Родригао. Но вот, 16 тур, Семак и Зенит снова первые.
+63
-10
+53
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Spartak Zenit
Ответ interested
Теперь в таблице порядок. Витя Ганчаренка малый не промах. ;)
нет, Спартак слишком высоко
+45
-16
+29
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Данко Лазович
Ответ Удар Кержакова
Потерять 2 ключевых игроков, провести худший старт за 10 лет и к 16 туру впервые выйти на 1 строчку. Семак гений.
пока другие что-то рассказывают, на Удельной люди тренируются в поте лица)
результат заслуженный.
+34
-8
+26
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gustavo1097
Когда у Краснодара был отрыв от Зенита в 8 очков, поспорил с отцом друга, болеющим за быков, на чемпиона. Спорили на 5 звездочный коньяк. Я поставил на любимый Зенит. Сейчас сижу жалею, что отказался спорить на 7 звездочный, хотя он предлагал😂😂
+36
-12
+24
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RUSfan SpartakOV
Ответ Spartak Zenit
нет, Спартак слишком высоко
Спартак ещё возьмёт своё...
+25
-6
+19
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Gaiar
Малость, а приятно! Ура!
+26
-9
+17
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Евгений Анай
Ахах в первостольной пожар)))))
+26
-9
+17
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interested
Теперь в таблице порядок. Витя Ганчаренка малый не промах. ;)
+22
-6
+16
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Влад Безруков
Интрига в чемпионате не дожила даже до зимы
+16
-1
+15
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Groznyi2024
Это стольный град, это лучший клуб!
+19
-4
+15
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justburn
Ответ Montenegro Serbian
Вот поэтому Краснодару никогда и не стать чемпионом РПЛ, т.к они чемпионы только в одном: в разбазаривании очков командам из середины или нижней части турнирной таблицы. Да, все лидеры теряют очки не только в играх с прямыми конкурентами (в том числе и Зенит), но только Краснодар из года в год делает это так качественно, часто и изящно, что даже уже казалось проклятый богами Спартак успел взять РПЛ, а быки нет и не возьмут по-ходу никогда уже.
Я хоть и за Зенит, но не был бы так категоричен на счет будущего Краснодара. Просто порой командам не хватает эфимерного чемпионского опыта/менталитета (хороший пример - Реал, когда последний раз забрал ЛЧ). А так, Краснодар симпатичная команда, с грамотным президентом, который выстраивает систему. Когда-нибудь победы придут
+18
-4
+14
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ЛексЛютый
Сериал отсняли или еще серии будут?
+16
-3
+13
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S. A.
15:3 по ударам. Это так играет лидер чемпионата против команды, которая в нескольких очках от стыков. А потом говорят, что Зеня титулы покупает. Остальным командам не надо играть, как 💩, тогда и гегемонии одного клуба не будет
+15
-2
+13
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justburn
Ответ gustavo1097
Когда у Краснодара был отрыв от Зенита в 8 очков, поспорил с отцом друга, болеющим за быков, на чемпиона. Спорили на 5 звездочный коньяк. Я поставил на любимый Зенит. Сейчас сижу жалею, что отказался спорить на 7 звездочный, хотя он предлагал😂😂
Дружище, не говори гоп дабы не сглазить, впереди еще пол сезона. А то у нас в этом сезоне уже были одни чемпионы.
+12
-1
+11
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Корнелий Шнапс 1
Петербуржцев
+13
-2
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fil_spb
На один тур оттянули. Первым Зенит должен был становиться еще после прошлого тура, но тогда Краснодар откровенно отскочил. Закономерно и справедливо.
+13
-3
+10
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kokakoka
Зенит в этом году слабее, чем в прошлом, но все равно сильнее остальных
+9
-1
+8
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Игорь Морин
Ответ Gaiar
Малость, а приятно! Ура!
Эта статья ждала 16 Туров 😂😂😂обрадуетесь
+7
0
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Juran
Ответ Сергей Анохин
Комментарий скрыт
Лучше искать проблемы в игре своих команд, а не искать причины в других, Зенит на 10 годов круче всех, Краснодар так вообще из уровня птенца ещё долго не выберется (беззубый клуб)
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Спартак Уокер
Ощущение что Краснодар опять растеряет очки и будет где то месте так на 5
+7
-1
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Кто составил коспекты Лобановского?
Хозяева вернулись.
+7
-1
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eyeballerswow
бык отскочил на второе место
+6
0
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mihail.gvozdev2020
Вперед ЗЕНИТ !!!! КРАСНОДАРУ успехов !!!!
+7
-2
+5
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Данко Лазович
Все вернулось на круги своя.
Краснодару серебро вполне по зубам, но не более.
+7
-2
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a.k.a. DRAGON0928
Приятно!
+6
-1
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Baobabb forever
Ответ kokakoka
Зенит в этом году слабее, чем в прошлом, но все равно сильнее остальных
Зенит в этом году потерял двух ключевых игроков полузащиты. Третий, "самый ключевой" вернулся только к 4-5 туру.
Основной и лучший защитник родригао не играл сколько - туров 6?
Да и тот же Мостовой долго лечился, хотя он и не железная основа, но твердый игрок обоймы
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green-g
Не понятно, как с такой игрой Краснодар вообще оказался на первом месте. В последних матчах совсем никакие
+5
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Montenegro Serbian
Ответ justburn
Я хоть и за Зенит, но не был бы так категоричен на счет будущего Краснодара. Просто порой командам не хватает эфимерного чемпионского опыта/менталитета (хороший пример - Реал, когда последний раз забрал ЛЧ). А так, Краснодар симпатичная команда, с грамотным президентом, который выстраивает систему. Когда-нибудь победы придут
Как раз насчёт "грамотного президента Краснодара" есть большие сомнения, т.к изначально выглядело утопией делать ставку на игроков основы составленную почти полностью из игроков академии. Как только поняли что академия столько талантов не выпускает, свернули программу.
Потом зачем-то сделали ставку на возрастных игроков и легионеров. Тоже не выгорело.
Короче Краснодар шатает как пьяного матроса.
+4
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ТрактоПоктер
Всё становится на свои места....
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-1
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Juran
Ответ Сергей Анохин
Просто забавно смотреть, как 2 сезона подряд идут практически подряд матчи Урала со Спартаком и Зенитом, и если со Спартаком держат 2-2 и 3-2, то Зениту сразу же горят 4-0
А кто зениту не горит)))? И Краснодар и спартак, зениту так же горят
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Удар Кержакова
Ответ riverman1980
Кузяев лидер полузащиты при Барриосе и Венделе? У Кузяева даже своей постоянной позиции на поле не было, он Оздоева не смог их основы вытеснить.
Я сказал ключевой игрок, а не лидер. У него с Оздоевым и Барриосом даже позиции разные, не говоря уж о сильных качествах.
+4
-1
+3
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Игорь Новиков
Зенит на законном месте.
+10
-7
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Пугливый Кот
Ответ babai4304
С такими составами как у зенита и у ска, даже йозе марино может выиграть регулярку после провального старта
методичка не та.смени.
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jqzn88xn6n
Мужчины на Урале!👏
+4
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Ямальский СБГ
Дружеский Урал с победой и спасибо!
Несмотря на то, что Урал, как оказывается, аж с августа в лиге не побеждал, все равно было ощущение, что способны очки отобрать. При этом неожиданно, что просто разобрали Краснодар, уж очень уверенно вышло)
Ну а Зенит пусть как начал второй круг на первом месте, так и закончит🙏🏻
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Бацька
Питерцев, серьезно?
+4
-1
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Иван Есев
Ответ Шухрат Казыев
Краснодар вернётся на первое место
Зенит не даст, Краснодар не сможет. Всё очень просто.
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justburn
Ответ la_masia
Это печально всё. Досадно. Лично для себя решил, если этот чемпионат выиграет Зенит, я больше не буду ходить на стадионы и не буду смотреть матчи РПЛ. Чемпионат для одной команды, мне не интересен.
Как же вы утомили. В этом сезоне ради интриги Зенит через тур судьи душат, 2 лидера ушли летом, а конкуренты даже такими подарками не пользуются. Краснодар хоть рядом, а остальные уже даже от такого Зенита отстали.
+3
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Montenegro Serbian
Ответ Николаев Ростислав
Цыплят по осени считают. Рановато вы начали хоронить Краснодар. Урал сейчас сверхмотивирован и сконцентрирован. Сомневаюсь, что хоть какая-нибудь команда смогла бы сегодня увезти очки из Ебурга.
От чего у Урала какая-то сверхмотивация прямо сейчас? Что случилось?
+3
-1
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Валерий Охотин
Ответ Отличник Ослов
Комментарий удален модератором
Забыл написать ещё о ковиде и всемирном потопе .
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Василиус
Ураа! Праздник в стране!
+2
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Baobabb forever
Ответ Иван Прошкин
Верните уже "весна-осень",как в Беларуси. Всё равно у нас чемпион уже в ноябре известен! Ну не упустит Питер уже первого места!
И решающие матчи на плохих полях в ноябре-декабое?
Уж лучше пусть эти решающие матчи будут в мае на приличных полях. Принципиально то весна осень от осень весна мало чем отличается
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Trash Talking
Краснодар и Боруссия Д клубы-побратимы?
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akakiysob10
Похоже Краснодарская сказка подходит к концу.
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TheSportNik
Урал просто размазал Краснодар 3:1 и еще пару голов верных не забили уральцы.
Егорычев включил вовремя Месси, красивый гол забил, а Уралу теперь понятно почему судьи беспредел устроили, типа 10 матчей не давали играть в футбол, ведь они вполне могли сейчас лидировать в чемпионате.
Зенит сыграл с Краснодаром вничью, а Урал 15 ударов против 3 и показал кто есть кто.
Кстати Сунгатуллин сыграл отлично и почему он сидел в запасе непонятно до этого?
+3
-1
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riverman1980
Ответ fil_spb
И это еще Родригао первую треть чемпионата пропустил. По сути, перед сезоном Семак лишился по лидеру в каждой линии команды: нападение - Малком, центр поля - Кузяев, защита - Родригао. Но вот, 16 тур, Семак и Зенит снова первые.
Кузяев лидер полузащиты при Барриосе и Венделе? У Кузяева даже своей постоянной позиции на поле не было, он Оздоева не смог их основы вытеснить.
+11
-9
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gustavo1097
Ответ justburn
Дружище, не говори гоп дабы не сглазить, впереди еще пол сезона. А то у нас в этом сезоне уже были одни чемпионы.
Ну, не припомню когда в последний раз Зенит упускал чемпионство, оказываясь на первом месте. Безусловно, весной может произойти все что угодно, Зенит только ход набрал, и тут перерыв. Но есть некая уверенность в его чемпионстве, даже если он весну плохо начнет)
+2
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Иван Есев
Ну что ж, чемпионы первого круга тоже хороший результат против такого сильного Зенита, Галицкий может гордиться командой.
+2
0
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