«Зенит» лидирует в Мир РПЛ. «Краснодар» пропустил питерцев на 1-е место, проиграв «Уралу»

«Зенит» обошел «Краснодар» в таблице и стал лидером Мир Премьер-лиги.

В 16-м туре действующие чемпионы России разгромили «Сочи» (3:0). «Краснодар» потерпел поражение от « » (1:3). В результате «Зенит» опередил «быков» и возглавил таблицу чемпионата.

В активе лидера 33 очка. Занимающий 2-е место « » отстает от « » на 1 очко.

На 3-й позиции идет « » (28 баллов), на 4-й строчке располагается « » (27).

«Краснодар» лидировал в таблице с 4-го по 16-й тур.

Полная таблица Мир Премьер-лиги

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