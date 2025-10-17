Чемпионат Германии. «Унион» примет «Гладбах», «Бавария» сыграет с «Дортмундом» в субботу

В Бундеслиге пройдут матчи 7-го тура.

В субботу «Байер » сыграет в гостях с «Майнцем », «РБ Лейпциг » примет «Гамбург », «Бавария » сразится дома с «Боруссией» Дортмунд.

В воскресенье «Айнтрахт» встретится на выезде с «Фрайбургом».

Чемпионат Германии

7-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

