Чемпионат Германии. «Унион» примет «Гладбах», «Бавария» сыграет с «Дортмундом» в субботу
В Бундеслиге пройдут матчи 7-го тура.
В субботу «Байер» сыграет в гостях с «Майнцем», «РБ Лейпциг» примет «Гамбург», «Бавария» сразится дома с «Боруссией» Дортмунд.
В воскресенье «Айнтрахт» встретится на выезде с «Фрайбургом».
Чемпионат Германии
7-й тур
17 октября 18:30, Ан дер Альтен Ферстерай
Не начался
18 октября 13:30, Мева Арена
18 октября 13:30, Фольксваген-Арена
Не начался
18 октября 13:30, РейнЭнергиШтадион
18 октября 13:30, Фойт-Арена
Не начался
18 октября 13:30, Ред Булл Арена
Не начался
18 октября 16:30, Альянц Арена
Не начался
19 октября 13:30, Europa-Park Stadion
Не начался
19 октября 15:30, Миллернтор
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости