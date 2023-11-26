Опубликовано видео с доказательствами неприличного поведения Джона Кордобы.

В распоряжении «Матч Премьер» оказалась запись, на которой видно, как форвард « » трижды хватает себя за пах после игры против « » (1:3) в 16-м туре Мир .

Колумбийский нападающий получил от главного арбитра красную карточку за то, что показал «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».

Также сообщалось, что игрок «быков» пытался попасть в судейскую раздевалку.

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