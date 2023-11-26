Кордоба трижды схватил себя за пах и получил красную за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом»
Опубликовано видео с доказательствами неприличного поведения Джона Кордобы.
В распоряжении «Матч Премьер» оказалась запись, на которой видно, как форвард «Краснодара» трижды хватает себя за пах после игры против «Урала» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.
Колумбийский нападающий получил от главного арбитра Сергея Иванова красную карточку за то, что показал «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».
Также сообщалось, что игрок «быков» пытался попасть в судейскую раздевалку.
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Но как убежал оперативно, чтобы карточку не получить)))
В этом весь Краснодар.
Сперцян тоже сначала провоцирует трибуны, а потом идет плакаться, что его матом посылают….
P.s. Кордоба получит от 2 до 4 матчей и в этом году уже не сыграет.
Радимову (уже тренеру) в схожей ситуации 5 матчей дали.
а можно повторить комментарии которые Соболеву писали за такое
Почесал своё яйцо
Дискву быстро получил
На чемпионство Краснодар забил
про персонально не на весь стадион, зачет)
для в влюбленного в дельфина, прям ни разу не клиника))
Кордоба : подержите моё пиво! 🍺