Кордоба трижды схватил себя за пах и получил красную за оскорбление ассистента судьи после матча с «Уралом»

Теги премьер-лига Россия судьи Урал Краснодар Сергей Сергеевич Иванов Джон Кордоба Футбол

Опубликовано видео с доказательствами неприличного поведения Джона Кордобы.

В распоряжении «Матч Премьер» оказалась запись, на которой видно, как форвард «Краснодара» трижды хватает себя за пах после игры против «Урала» (1:3) в 16-м туре Мир РПЛ.

Колумбийский нападающий получил от главного арбитра Сергея Иванова красную карточку за то, что показал «оскорбительный жест в адрес второго ассистента после завершения матча, находясь на футбольном поле».

Также сообщалось, что игрок «быков» пытался попасть в судейскую раздевалку.

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56 комментариев

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Тёма Тёма
С другой стороны, хорошо, что не схватил судью за пах. 😂😂😂
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Caniball
Показал и показал это еще пол беды.
Но как убежал оперативно, чтобы карточку не получить)))
В этом весь Краснодар.
Сперцян тоже сначала провоцирует трибуны, а потом идет плакаться, что его матом посылают….
P.s. Кордоба получит от 2 до 4 матчей и в этом году уже не сыграет.
+76
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+65
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это в три раза больше, чем Соболев хватал...12 матчей сударю!!! )
+43
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Ответ Caniball
Показал и показал это еще пол беды. Но как убежал оперативно, чтобы карточку не получить))) В этом весь Краснодар. Сперцян тоже сначала провоцирует трибуны, а потом идет плакаться, что его матом посылают…. P.s. Кордоба получит от 2 до 4 матчей и в этом году уже не сыграет.
минимум 4 должен, а то не по-людски будет перед Соболевым...который не на весь стадион делал, а персонально Роше...)
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+18
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Red-White Forever
Краснодар посыпался.... Как и ожидалось. Наверно их даже в тройке не будет. Психология она такая
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Чертов умник
По-моему, всё очевидно. Просто велосипедки жмут. Взял зимние, но не угадал с размером. Часто так поправляю
+12
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Ярик01
Ответ Caniball
Показал и показал это еще пол беды. Но как убежал оперативно, чтобы карточку не получить))) В этом весь Краснодар. Сперцян тоже сначала провоцирует трибуны, а потом идет плакаться, что его матом посылают…. P.s. Кордоба получит от 2 до 4 матчей и в этом году уже не сыграет.
Если пытался ворваться в судейскую, то 4-6-8 матчей.
Радимову (уже тренеру) в схожей ситуации 5 матчей дали.
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футбольные карточки
по делу
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Алексей Родин
а чего он в судейскую ломился , там вроде вопросов по судейству не было , или просто планку сорвало ?
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TiNO
Захотел пораньше в отпуск
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Фут.Боль
Ответ Алексей Родин
а чего он в судейскую ломился , там вроде вопросов по судейству не было , или просто планку сорвало ?
Он решил, что судьи было далеко и захотел показать пах поближе.
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Ответ Тёма Тёма
С другой стороны, хорошо, что не схватил судью за пах. 😂😂😂
кто знает, может Иванов оценил бы лайком, как в своё время лайкнул попадание мяча Турбин после удара Малкома...)
+8
-3
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Naidz NAU
Нашёл свой пах с третьей попытки?)
+4
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Дмитрий9779
Ответ Caniball
Показал и показал это еще пол беды. Но как убежал оперативно, чтобы карточку не получить))) В этом весь Краснодар. Сперцян тоже сначала провоцирует трибуны, а потом идет плакаться, что его матом посылают…. P.s. Кордоба получит от 2 до 4 матчей и в этом году уже не сыграет.
Больше скорее всего,это рецидив у него+пытался прорваться в судейскую.
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fil_spb
Ответ Дмитрий9779
Больше скорее всего,это рецидив у него+пытался прорваться в судейскую.
Еще и попытка вторжения в судейскую. Кордоба на ровном месте свою команду подставил. Теперь в футбол поиграет только к апрелю. И совсем не факт, что к тому времени Краснодар еще будет в чемпионской гонке.
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Эдвард Джеймс Кенуэй
Если бы Урал забил 4 сегодня, Кордоба схватился бы ровно 4 раза. Математика
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горбатый видеосудья
Соболев: - Добро пожаловать в клуб
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antiginer
Специально сделал,чтобы в отпуск раньше свалить.Впрочем!Ничего нового(с)
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MachineGunKelly
хахахаха
а можно повторить комментарии которые Соболеву писали за такое
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ТрактоПоктер
Вышел Кордоба на крыльцо
Почесал своё яйцо
Дискву быстро получил
На чемпионство Краснодар забил
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Mitya26
При всей моей симпатии к Краснодару, заслужил.
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Duck Nightingale
Соболев жестко хватал себя за пах, Кордоба делал это нежно. Тут и сравнивать нечего. Максимум на выговор тянет
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freeman123
Ответ lovec23
Мне кажется за такое нужно наказывать максимум на 1 игру , лучше большим штрафом корать .Во время матча мат стоит и в адрес соперника и судей поливают , можно полкоманды удалять .А так я понимаю его теперь можно поздравлять с началом отпуска
Дельфина на 4 наказали, а тут будет больше потому что во-первых в адрес рефери, а во-вторых это уже его не первое такое нарушение. Но мне кажется 4 матча с двумя из них условными, как и дельфину красно-белому будет достаточно.
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prus_3
Ответ горбатый видеосудья
Соболев: - Добро пожаловать в клуб
Клуб Большого паха.
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Данко Лазович
Ответ </c/>
минимум 4 должен, а то не по-людски будет перед Соболевым...который не на весь стадион делал, а персонально Роше...)
дельфин и не человек, чтобы переживать за это))
про персонально не на весь стадион, зачет)
для в влюбленного в дельфина, прям ни разу не клиника))
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QUIKSILVER
Ответ Caniball
Показал и показал это еще пол беды. Но как убежал оперативно, чтобы карточку не получить))) В этом весь Краснодар. Сперцян тоже сначала провоцирует трибуны, а потом идет плакаться, что его матом посылают…. P.s. Кордоба получит от 2 до 4 матчей и в этом году уже не сыграет.
Да, Эдик тоже весьма неприятный тип. Склонен к симуляциям, истерикам и провокациям. Но его тут ругать почему-то не принято
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юра георгиевский
Ответ dimitrii63
что же ты меня минусовал, когда я вещал, что быков не будет в тройке, праведник
Комментарий удален пользователем
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Evgen51Sever
Ответ Red-White Forever
Краснодар посыпался.... Как и ожидалось. Наверно их даже в тройке не будет. Психология она такая
А я тут писал, что готов поспорить на условную сотку на телефон, что Локо будет выше Краснодара, никто не отписался))
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Duck Nightingale
Ответ ТрактоПоктер
Вышел Кордоба на крыльцо Почесал своё яйцо Дискву быстро получил На чемпионство Краснодар забил
Я достаю из широких штанин яйца могучие как мандарин
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dimitrii63
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ MachineGunKelly
хахахаха а можно повторить комментарии которые Соболеву писали за такое
все эти комментарии, выгравированы при входе на рублевый
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Rust Basharov
Ответ Хызыр
Соболю скостили до 2 матчей дискву
До 3х.
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Тёма Тёма
Ответ Тёма Тёма
Ахаха. Этого мы не узнаем... Хотя, может они пересекутся в этом и сезоне и точки над разом будут расставлены раз и навсегда. 😂😂😂
*Над пахом)
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Тёма Тёма
Ответ </c/>
кто знает, может Иванов оценил бы лайком, как в своё время лайкнул попадание мяча Турбин после удара Малкома...)
Ахаха. Этого мы не узнаем... Хотя, может они пересекутся в этом и сезоне и точки над разом будут расставлены раз и навсегда. 😂😂😂
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Честный контроль
Минздраву стоит обеспокоиться. Какая то эпидемия среди игроков передающаяся...непонятно через что.
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Сергей ★ Старчеус
Дельфин 🐬 один раз хватал себя за пах.
Кордоба : подержите моё пиво! 🍺
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idemidov
По примеру Ари? Схватить необязательную красную в конце сезона и уйти в отпуск на недельку пораньше? Тот так не раз делал. За Краснодар кстати.
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Роман Смирнов
в клубе Радимова пополнение!
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Вячеслав Максименко
У него три паха.
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Вова Пупкин
Это теперь фишка такая в РПЛ - хватать себя за пах? Хорошо хоть не напарника или соперника хватают.
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And-Rover
Совсем поехали головой. Скауты из Европы смотрят на вас несмотря на текущую обстановку в мире. Вы даже вести себя не можете адекватно. Позорище.
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_ _ _ _ _ _^_^
И убежал.. Всё, что надо о нём знать.
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