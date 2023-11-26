«Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью – 1:1. Агаларов с пенальти ответил на гол Обухова

Теги премьер-лига Россия Ахмат Оренбург онлайны Футбол

«Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в 16-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Оренбург – Ахмат 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
26 ноября, 12.00, «Газовик»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 50 Обухов, 1:1 – 65, пенальти Агаларов.
ОренбургКеняйкин, Гойкович, Перес, Гогличидзе, Капленко (Башич, 76), Вера (Марин, 86), Флорентин, Сидоров, Воробьев, Обухов (Оганесян, 76), Мансилья (Гюрлюк, 87).
АхматШелия, Тодорович, Уциев, Челикович, Богосовац, Тимофеев, Бериша (Харин, 78), Олейников, Камило, Ковачев (Камилов, 78), Агаларов (Гбамбле, 90).
Предупреждения:
Флорентин (32), Перес (36), Бериша (39), Обухов (45), Агаларов (52), Кеняйкин (65), Воробьев (66), Камило (67), Уциев (77), Харин (81).

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6 комментариев

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Kit244098
Игра конечно - полный трындец. Оренбург сегодня потерял ключевые очки. А с другой стороны, хорошо, что не продул. Грозный, даже странным составом, все равно играл лучше. Не могу не отметить козла Гойковича с его дурацкой игрой и с не менее идиотскими симуляциями. Досимулировался до того, что едва гол не привез. пока на кромке поля стоял)) Грозный, с Ромащенкой или без него, но из зоны вылета вывернется. А вот про Оренбург я такого сказать не могу))
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Кочевник56
Вперёд Оренбург!!!
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Артем Гладских
интересный матч.
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Дмитрий Агалаков
Обухов - молодец, очень рад за него. Вперёд, Оренбург!
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