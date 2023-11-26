«Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью – 1:1. Агаларов с пенальти ответил на гол Обухова
«Оренбург» и «Ахмат» сыграли вничью в 16-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
- Дата проведения
- 26 ноября, 12.00, «Газовик»
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Оренбург –
Кеняйкин, Гойкович, Перес, Гогличидзе, Капленко (Башич, 76), Вера (Марин, 86), Флорентин, Сидоров, Воробьев, Обухов (Оганесян, 76), Мансилья (Гюрлюк, 87).
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Ахмат –
Шелия, Тодорович, Уциев, Челикович, Богосовац, Тимофеев, Бериша (Харин, 78), Олейников, Камило, Ковачев (Камилов, 78), Агаларов (Гбамбле, 90).
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