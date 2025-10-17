  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Премьер Великобритании Стармер о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Неправильное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах»
15

Премьер Великобритании Стармер о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Неправильное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах»

Премьер-министр Великобритании осудил недопуск израильских болельщиков на матч.

Ранее стало известно, что болельщикам «Маккаби» Тель-Авив запретили посещение выездного матча с «Астон Виллой» в 4-м туре общего этапа Лиги Европы из-за возможных проблем с безопасностью.

«Это неправильное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах.

Задача полиции – обеспечить всем футбольным болельщикам возможность наслаждаться игрой, не опасаясь насилия или запугивания», – написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Глава МИД Израиля о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Позорное и трусливое решение. Призываю власти Великобритании отменить его»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Кира Стармера
logoпремьер-лига Англия
logoАстон Вилла
logoМаккаби Тель-Авив
Кир Стармер
logoвысшая лига Израиль
logoЛига Европы УЕФА
Политика
дискриминация
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Рикарду Са Пинту: «Роналду – лучший игрок в истории Португалии и один из лучших в мировой истории. Он по-прежнему голоден и хочет бить рекорды»
955 минут назад
«Барсу» подозревают в нарушении запрета на переговоры с Гризманном в 2019-м. Клуб заплатил «Атлетико» 15 млн евро, чтобы мадридцы не предоставляли RFEF доказательства, считает судья
39сегодня, 20:47
Экс-вингер «Лаваля» Тамузо, обвинявший Pfizer в травмах из-за вакцинации от ковида, проиграл суд и апелляцию. Доказать причинно-следственную связь не удалось
10сегодня, 20:30
Ли Кан Ин признан азиатским футболистом года. Хавбек «ПСЖ» опередил Тареми и Кубо
10сегодня, 20:13
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
сегодня, 20:00Тесты и игры
Петржела поддерживает ужесточение лимита в РПЛ: «Это даст возможность для появления новых Аршавиных и Кержаковых. В «Зените» начнут играть свои, а не бразильцы»
49сегодня, 19:36
Глава МИД Израиля о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Позорное и трусливое решение. Призываю власти Великобритании отменить его»
62сегодня, 19:24
Фонбет Кубок России. «Факел» обыграл «Урал», «Торпедо» разгромило «Велес», «Кубань Холдинг» выбил «Черноморец»
34сегодня, 18:57
Умер 19-летний воспитанник «Кайрата» Толеу. Форвард упал на поле во время матча с «Экибастузом» в Первой лиге Казахстана
31сегодня, 18:42
«Спартак» берет только иностранцев, это априори неправильно. Почему не пробовать российских тренеров? Я в шоке». Ташуев о красно-белых
60сегодня, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
Карпин – Баринову о промахе в матче с Боливией: «Ржала вся скамейка!» Тренер сборной России провел с микрофоном всю игру
439 минут назад
«Семаку уже пора покинуть «Зенит». Что нового он может дать? Я не знаю, вы тоже. Команде нужна свежая кровь для чемпионства». Петржела о петербуржцах
7сегодня, 20:54
Бенрахма оштрафован на 10 000 фунтов за нападение двух его американских булли XL на человека и его собаку в 2023-м. Потерпевший получит компенсацию в 2500 фунтов
3сегодня, 19:59
Аршавин об итоге конфликта Сперцяна и Ндонга: «Не думаю, что Эдик прям такой расист. Просто когда у тебя эмоции, нервы от игры, это влияет. Здорово, что все так завершилось»
17сегодня, 19:14
Торричелли о Зидане в «Юве»: «Я его не знал, но на первой тренировке мы все потеряли дар речи. Мы смотрели друг на друга, словно спрашивая: «С какой планеты этот парень?»
11сегодня, 18:58
Сканавино покинет пост гендиректора «Ювентуса» 7 ноября. Должность займет Комолли
1сегодня, 18:28
«Мне больше не интересен «Фенербахче». Моуринью о критике от президента турецкого клуба
6сегодня, 17:53
«Эвертон» и Пикфорд продлили контракт до 2029 года. Вратарь играет за клуб с 2017-го
6сегодня, 16:17
Рафинья может сыграть с «Реалом», показала МРТ. Вингер «Барсы» восстанавливается от травмы задней поверхности бедра
9сегодня, 16:12
Губерниев о Станковиче: «Слабый тренер, надо гнать его в три шеи! Все, что знала одна Сербия, теперь знаем еще и мы»
57сегодня, 15:40