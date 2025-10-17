Премьер Великобритании Стармер о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Неправильное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах»

Премьер-министр Великобритании осудил недопуск израильских болельщиков на матч.

Ранее стало известно, что болельщикам «Маккаби» Тель-Авив запретили посещение выездного матча с «Астон Виллой» в 4-м туре общего этапа Лиги Европы из-за возможных проблем с безопасностью.

«Это неправильное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах.

Задача полиции – обеспечить всем футбольным болельщикам возможность наслаждаться игрой, не опасаясь насилия или запугивания», – написал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Глава МИД Израиля о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Позорное и трусливое решение. Призываю власти Великобритании отменить его»