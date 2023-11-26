Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

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Завершилась заключительная гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Абу-Даби.

За ходом заезда можно было следить на странице онлайна:

Финал сезона «Ф-1»: решающее сражение «Мерседеса» и «Феррари»

Яс-Марина, Абу-Даби
26 ноября 2023 года
Гонка
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 58 кругов
2. Шарль Леклер («Феррари») +17,993
3. Джордж Расселл («Мерседес») +20,328
4. Серхио Перес («Ред Булл») +21,453
5. Ландо Норрис («Макларен») +24,284
6. Оскар Пиастри («Макларен») +31,487
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,512
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +43,088
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +44,424
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +55,632
11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +56,229
12. Эстебан Окон («Альпин») +1.06,373
13. Пьер Гасли («Альпин») +1.10,360
14. Алекс Албон («Уильямс») +1.13,184
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23,696
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.27,791
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1.29,422
18. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
 

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574 комментария

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G.H.O.S.T.
Леклер - ты гений и гонщик дня вне зависимости от исхода! Огромное уважение тебе за попытку, за огромный риск. Стоячие аплодисменты! Один молодой парнишка за несколько кругов показал больше старания и мышления, чем весь мостик красных.
+33
-1
+32
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ffmp
Перес за сезон конечно нашел отличную тактику чтобы фармить Гонщика дня. Квалифицируйся в 10-20 местах и прорывайся до подиума в самовозе
+28
0
+28
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Scorpio
Боже ведрари, вы не достойны этого бриллианта из Монако
+22
-1
+21
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artembabich666
Леклер придумал отличный план, жаль что слишком поздно
+22
-2
+20
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Grigpar
Какие же Феррари тугомудные. Леклер гений! Если бы они сообразили пораньше, то все бы срослось.
+20
-1
+19
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Opelrus
Последняя гонка - прям квинтэссенция этого унылого сезона
+15
0
+15
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mishakmv96
Леклер пытался в одиночку взять 2 место, но как всегда Феррари не повезло
+15
0
+15
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Kappa Kappish
Гигант мысли, отец быстрых кругов, да это он Шарль Леклер. Утешающий приз, четвертое (пятое) место в КК, хейтерам привет )
+14
0
+14
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ffmp
Вот и все, очередной самовозный сезон закончен. Были интересные гонки, но будем честны, интрига сезона - облажается ли Перес чтобы профукать вице-чемпионство, кто будет вторым в кк, борьба 4-х пилотов за 4-е место итд.
Желаю всем и себе чтобы в следующем году была настоящая борьба двух пилотов и команд
+14
0
+14
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ffmp
Шарль - гигант. Желаю ему искренне стать чемпионом
+13
0
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Алексей Иванов
а Шарль то не плохо соображает)
+13
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Emma Nevskaia
феррари не заслуживает Шарля
+13
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mishakmv96
В Феррари пилоту нужно не только водить машину, но и быть стратегом и считать секунды. Если бы была возможность, то пилоты ещё бы сами себе шины меняли
+13
0
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Антон Якимцев
Тото: "Ты самая обоятельная и привлекательная".
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-1
+12
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RusSt
Шарль, тебе нужен памятник на базе в Маранелло
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Самая быстрая булочка в мире
Леклер интеллектуал
+11
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Rangawe
Шарль вызывает уважение!!!
Бьётся за ту команду, которая его засаживает по полной!!!!!
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Кавабунга Шреддоголовый
Чарли игрок командный, но он не виноват, что в команде сплошные идиоты и эта командность ему мешает. Надо быть эгоистом чуть побольше
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RusSt
Лучший стратег в Феррари это Леклер)
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Emma Nevskaia
шутки шутками,но даже не фанатам Феррари жалко гонщиков, неужели за столько лет стратегических провалов нельзя было подобрать нормальных людей, которые смогут сложить хотя бы 2 2, а то гонщики должны и машину водить, и секунды считать и стратегию придумывать, осталось начать менять себе шины
+10
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Дмитрий Воронцов
Кстати где вы все, "свидетели великого Сайнса"? Посмотрите на таблицу говорили вы)))
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Антон Якимцев
Леклер крутой стратег, такие планы на скорости придумывает 😁
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mishakmv96
Судя по гонке, Фурам было абсолютно плевать на 2 место в КК. Сайнсу забыли дать нормальную тактику, Леклеру не сказали попробовать пораньше оттормозить Жору, Шарль сам к этому пришёл. Чарли умница, а Феррари балбесы
+10
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ffmp
Конец сезона идеально было бы закончить в Лас-Вегасе. И шоу которая нужна организаторам, и отличная трасса. Так сказать «закончить на высоте» сезон как раз про эту трассу
+10
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RusSt
Феррари выиграет титул только если за стратегию будет отвечать Шарль, единственный адекват в команде
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0
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WINWOLF
-Сэр Льюис, вы так быстры!
-О, спасибо, Тото, мне приятно!
+10
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Спирт Этиловый
Пипец, арабы заплатили сотни миллионов, но каждый год это унылое доезжалово. И 2021 был бы не исключением, если бы не один гений. Эх Латифи, где же ты...
+9
0
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Дмитрий Воронцов
Какой же Шарль чистый пилот. Макс бы уже 2 раза точно не уступил и выбил бы лидера на его месте
+11
-2
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Kudim41
Как же Шарль борется ЗА ФЕррари.
если бы также Феррари боролись ЗА Шарля!!
+9
0
+9
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Кавабунга Шреддоголовый
Гениально!!! На последнем круге питстоп, который не решает ничего, но просто тупо нужен по правилам. Зато СК ждали
+9
0
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Павел Аникеев
Последняя гонка, где просто хочется пожелать победы Макларену. Маки в моем сердце со времен Проста и Сенны.
+17
-8
+9
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Maxim Yarovoy
Судя по тону Шарля, втрое место в КК для команды нужно только ему
+9
0
+9
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mishakmv96
Перец как всегда чисто бороться не умеет, как и напарник его
+8
0
+8
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Vegas Knight
Абсолютно справедливый результат голосования на гонщика дня. Юки на тарантайке (торронтайке) и полидировать успел и в топ 8 держится до сих пор
+9
-1
+8
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Дмитрий Воронцов
Ахахах и у пилотов РБ еще альтернативная реальность, что у Макса в Вегасе, что и у Переса здесь. Оба грязно нарушают правила и оба считают, что их незаслуженно наказали)
+10
-2
+8
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Incendier Deafening
Спасибо Сасайнсу за 3ье место! Хороший результат)))
+8
0
+8
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mishakmv96
Феррари дождётся СК только если сам Сайнс разложит болид
+8
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+8
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Марат Кагин
люди которые пишут почему Шарль не боролся до конца, не забывайте, что в случае его схода Феррари проиграют Мерседесу. он думает и о результате команды
+8
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Kappa Kappish
банк Santander у телефона
+9
-1
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Scorpio
похоже, под конец сезона Чарли начал что-то подозревать о мостике красного шапито, надо действовать самому, просто ездить быстро не достаточно
+9
-1
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G.H.O.S.T.
Монегаск спас унылую гонку. Дал взрыв эмоций под конец! Класс! Так неожиданно и приятно.
+8
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Vegas Knight
Я хоть и за Маков, но Шарлю хоть один чемпионский титул желаю
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Kappa Kappish
Леклер в соло пытался затащить команду на второе место, но феррари были против
+8
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mishakmv96
Леклер гений
+7
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Антон Якимцев
Единственные, кого волновало место в КК сегодня, это Шарль и Джордж.
+7
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Streetbor
Леклера жаль, работает с дураками 🤷‍♂️ Но пока это не понимает.
+7
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Фанат Сан-Марино
Не, Перес не гонщик дня - он конч дня
А вот Тсунода заслужил, он поедет до конца и во всяком случае он попытался вытащить младобыков на 7-е место в КК.
P. S. Цунода
+6
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MWLR
Шарль додумался как привезти команду на второе место в КК, Карлос в Сингапуре - как удержаться на первом месте и гонку выиграть. До чего додумываются стратеги Феррари мы видели весь остальной сезон
+6
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Кирилл Конопельченко
Может стоит уволить всех стратегов и оставить одного Шарля?! Он умудрился пилотировать и еще стратегию придумать, а также почти довел свою задумку до победного.
+6
0
+6
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<~Inter~>
логику Феррари невозможно понять. Просился же пит стоп раньше, чем у Макса. Макс просто выиграл себе дополнительные секунды преимущества за счёт более раннего пит стопа
+6
0
+6
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