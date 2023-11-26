Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й
Завершилась заключительная гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Абу-Даби.
За ходом заезда можно было следить на странице онлайна:
Финал сезона «Ф-1»: решающее сражение «Мерседеса» и «Феррари»
Яс-Марина, Абу-Даби
26 ноября 2023 года
Гонка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 58 кругов
2. Шарль Леклер («Феррари») +17,993
3. Джордж Расселл («Мерседес») +20,328
4. Серхио Перес («Ред Булл») +21,453
5. Ландо Норрис («Макларен») +24,284
6. Оскар Пиастри («Макларен») +31,487
7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,512
8. Юки Цунода («Альфа Таури») +43,088
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +44,424
10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +55,632
11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +56,229
12. Эстебан Окон («Альпин») +1.06,373
13. Пьер Гасли («Альпин») +1.10,360
14. Алекс Албон («Уильямс») +1.13,184
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23,696
16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.27,791
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1.29,422
18. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг
19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг
20. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг
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Желаю всем и себе чтобы в следующем году была настоящая борьба двух пилотов и команд
Бьётся за ту команду, которая его засаживает по полной!!!!!
-О, спасибо, Тото, мне приятно!
если бы также Феррари боролись ЗА Шарля!!
А вот Тсунода заслужил, он поедет до конца и во всяком случае он попытался вытащить младобыков на 7-е место в КК.
P. S. Цунода