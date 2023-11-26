Гран-при Абу-Даби-2023. Ферстаппен выиграл гонку, Леклер – 2-й, Расселл – 3-й

Завершилась заключительная гонка «Формулы-1» сезона-2023 – Гран-при Абу-Даби.

За ходом заезда можно было следить на странице онлайна:

Финал сезона «Ф-1»: решающее сражение «Мерседеса» и «Феррари»

Яс-Марина, Абу-Даби

26 ноября 2023 года

Гонка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 58 кругов

2. Шарль Леклер («Феррари») +17,993

3. Джордж Расселл («Мерседес») +20,328

4. Серхио Перес («Ред Булл») +21,453

5. Ландо Норрис («Макларен») +24,284

6. Оскар Пиастри («Макларен») +31,487

7. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +39,512

8. Юки Цунода («Альфа Таури») +43,088

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +44,424

10. Ланс Стролл («Астон Мартин») +55,632

11. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») +56,229

12. Эстебан Окон («Альпин») +1.06,373

13. Пьер Гасли («Альпин») +1.10,360

14. Алекс Албон («Уильямс») +1.13,184

15. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1.23,696

16. Логан Сарджент («Уильямс») +1.27,791

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1.29,422

18. Карлос Сайнс («Феррари») +1 круг

19. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1 круг

20. Кевин Магнуссен («Хаас») +1 круг

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