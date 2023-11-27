Бучневич забил и отдал во 2-м матче подряд. После 1+2 в игре с «Чикаго» у него 16 (8+8) очков в 18 играх сезона

Теги Сент-Луис Чикаго НХЛ Павел Бучневич Джейк Нейборс Хоккей

Павел Бучневич забивает и ассистирует вторую игру НХЛ подряд.

Сегодня нападающий «Сент-Луиса» за первый период игры с «Чикаго» отдал результативную передачу Джейку Нейборсу и забил сам. В третьем периоде он снова ассистировал Нейборсу.

1+1 у Бучневича было 24 ноября в матче против «Нэшвилла» (3:8).

Всего в текущем сезоне россиянин набрал 16 (8+8) очков за 18 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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ogent
Молодец Паша, после неудачного начала сезона, вышел на показатель почти "очко за матч"
+12
0
+12
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ovi1000
Самый недооцененный игрок лиги.
+5
-1
+4
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te quiero
Паша молодец! Главное здоровье, и не сбавлять темп.
+2
0
+2
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nv6p8y8fr4
Трудяга !
0
0
0
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