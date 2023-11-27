Павел Бучневич забивает и ассистирует вторую игру НХЛ подряд.

Сегодня нападающий « » за первый период игры с « » отдал результативную передачу Джейку Нейборсу и забил сам. В третьем периоде он снова ассистировал Нейборсу.

1+1 у было 24 ноября в матче против «Нэшвилла» (3:8).

Всего в текущем сезоне россиянин набрал 16 (8+8) очков за 18 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.