Бучневич забил и отдал во 2-м матче подряд. После 1+2 в игре с «Чикаго» у него 16 (8+8) очков в 18 играх сезона
Павел Бучневич забивает и ассистирует вторую игру НХЛ подряд.
Сегодня нападающий «Сент-Луиса» за первый период игры с «Чикаго» отдал результативную передачу Джейку Нейборсу и забил сам. В третьем периоде он снова ассистировал Нейборсу.
1+1 у Бучневича было 24 ноября в матче против «Нэшвилла» (3:8).
Всего в текущем сезоне россиянин набрал 16 (8+8) очков за 18 матчей. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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