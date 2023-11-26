Ферстаппен выиграл 19 Гран-при в 2023 году, «Ред Булл» – 21 из 22

Теги Михаэль Шумахер Феррари Ред Булл Гран-при Сингапура Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Мерседес Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил сезон-2023 победой на Гран-при Абу-Даби.

Ферстаппен выиграл 54-ю гонку в карьере и 19-ю в 22 гонках года. Трехкратный чемпион «Формулы-1» установил рекорд по победам за сезон. Второе место по данному показателю принадлежит ему же (15 побед в 2022-м), третье – Михаэлю Шумахеру (13 в 2004-м).

Напарник Макса Серхио Перес дважды выигрывал в 2023-м. Таким образом, команда одержала 21 победу в 22 гонках. Единственный раз «Ред Булл» огорчили в Сингапуре – тогда лучшим стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.

До 2023-го командный рекорд по количеству побед за сезон принадлежал «Мерседесу» (19 в 21 Гран-при 2016 года).

Ферстаппен – это символ скорости, заходящий на территорию Шумахера

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48 комментариев

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Тёма Тёма
Лучший! Почти у всех великих, когда-либо были самовозы, но 19 из 22. Это уровень.
+56
-9
+47
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Silay
Лично для меня-это очень грустно. Надеюсь в будущем сезоне увидеть хоть какую-то борьбу за 1 место.
+38
-3
+35
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Тёма Тёма
Ответ Дмитрий Воронцов
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А если чуть-чуть помолчать и не нести бред? 😂😂😂
+23
-7
+16
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Дифиченто
Проблема не в том, что в один сезон показан подобный результат, а в том, что это система. И если в годы доминирования красных хоть пытались правила менять, регламент, еще что-то, о сейчас самовозы появляются на годы вперед. И смотреть просто неинтересно.
+13
-1
+12
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Scorpio
одному английскому старичку надо памятник при жизни ставить на базе и минимум чемпионат его именем назвать
+11
-2
+9
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Анри Карлайл
Ответ Дмитрий Воронцов
Шумахер, Феттель и Хэмилтон не выигрывали больше 11 или 12 гонок за сезон при средних 19-20 гонках. НО щас набегут оранжевые сектанты с криками: "Вы не понимаете, это другое!")))
Прибежал пока и начал орать только ты)
+11
-3
+8
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dimonivanov
Кто-то может пояснить, почему в Ф-1 постоянно происходит чья-то доминация? Шумахер, Феттель, Хэмилтон, Ферстаппен. Почему нечасто титул разыгрывается до последней гонки? Я просто не так внимательно слежу.
+6
-1
+5
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bilbiveter
Ответ Bambus
Я ещё в прошлом году закончил смотреть это шапито,а самые стойкие ценители автогонок закончат видимо в этом))
Видимо, ты всего несколько лет смотришь формулу, раз не бросал во времена доминации Хэмилтона
+6
-1
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Тёма Тёма
Ответ Дмитрий Воронцов
Комментарий скрыт
Во-первых на ВЫ, молодой человек. Во-вторых, если пилоты и конструкторы Феррари - бездари, то это не проблема Ред Булла.
+5
-1
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Scorpio
Ответ индийский огурчик
Этот сезон был наверное самым плотным за всю истории формулы. Таких маленьких отрывов мало когда было. Все потому что регламент не могут сделать стабильным. 3 года и что-то новое постоянно меняют. Должны быть жёсткие рамки и стабильный регламент на протяжении многих лет, тогда будет толк. Но я думаю Либерти делает все правильно, пелотон сжимается, осталось Ред Булл всем догнать и мы увидим второй 2012
да да, Макс на последних кругах заезжающий за новыми шинами чтобы поставить лучший круг это шутка какая-то, а в другое время едет экономя ресурс техники, зачем потеть, если отрыв и так растет, отсюда кстати и нет сходов - не приходится на пределе летать
+7
-3
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Bambus
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Я ещё в прошлом году закончил смотреть это шапито,а самые стойкие ценители автогонок закончат видимо в этом))
+10
-6
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Philatelist79
И у команды очков больше, чем у Меринов и Фур вместе.Офигенно!
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индийский огурчик
Ответ Тёма Тёма
Лучший! Почти у всех великих, когда-либо были самовозы, но 19 из 22. Это уровень.
мне кажется такое он уже никогда не повторит, потому что это просто нереально сложно, даже на самовозе, респект.
+4
-1
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Graziano
При том что очевидно у РБ лучшая машина, она не была доминирующей на всех трассах. Поулов Макс выиграл не так много. И по среднему преимуществу над вторым местом Макс тоже очень далек от доминации. Этот результат это комбинация доминации авто и доминации гонщика. Такое редко бывает.
+6
-4
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индийский огурчик
Ответ Scorpio
да да, Макс на последних кругах заезжающий за новыми шинами чтобы поставить лучший круг это шутка какая-то, а в другое время едет экономя ресурс техники, зачем потеть, если отрыв и так растет, отсюда кстати и нет сходов - не приходится на пределе летать
да без разницы на Ред Булл. Просто даже в гонках последняя машина приезжает по сути в круге, это очень круто и раньше такого не было. Пелотон плотнее чем когда либо
+3
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Loh Loh
Ответ bilbiveter
Видимо, ты всего несколько лет смотришь формулу, раз не бросал во времена доминации Хэмилтона
Как раз-таки во времена доминирования Хэма было приятно наблюдать за пелотоном. Там и Итс Джеймс, и Сбиналла, и борьба Нико с Хэмом, и прости господи, Квят. После финала 21 года, формула официально умерла. Сейчас есть 1 реальная самовозка и один пилот в команде, второй чисто для вида. Даже в самовозке мерседеса были проблемы.
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Onix21
Ответ Дмитрий Воронцов
А, ну узнаю фанатов РБ. Вы никогда не разочаровываете. Все низменное прям в вас сгруппировано
Этот фанат Леклера порвался, несите нового
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Тёма Тёма
Ответ Дмитрий Воронцов
А, ну узнаю фанатов РБ. Вы никогда не разочаровываете. Все низменное прям в вас сгруппировано
Я далеко не фанат РБ. Помню лучшие годы Сенны, Менселла, Шуми, Феттеля, Хэма... но Макс творит историю...
+3
-2
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marchellinos
Ответ Тёма Тёма
Лучший! Почти у всех великих, когда-либо были самовозы, но 19 из 22. Это уровень.
Столько гонок тогда не было.
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Numunu
Ответ Scorpio
одному английскому старичку надо памятник при жизни ставить на базе и минимум чемпионат его именем назвать
Не назвали же чемпионат в свое время «Трехлучевым», так и сейчас не сделают ))
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индийский огурчик
Ответ dimonivanov
Кто-то может пояснить, почему в Ф-1 постоянно происходит чья-то доминация? Шумахер, Феттель, Хэмилтон, Ферстаппен. Почему нечасто титул разыгрывается до последней гонки? Я просто не так внимательно слежу.
Этот сезон был наверное самым плотным за всю истории формулы. Таких маленьких отрывов мало когда было. Все потому что регламент не могут сделать стабильным. 3 года и что-то новое постоянно меняют. Должны быть жёсткие рамки и стабильный регламент на протяжении многих лет, тогда будет толк. Но я думаю Либерти делает все правильно, пелотон сжимается, осталось Ред Булл всем догнать и мы увидим второй 2012
+5
-4
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Дмитрий Воронцов
Ответ Rumov
Стал лучшим. С такой командой и с таким талантом? И с таким будущем. Ну, что скажете вы..? Скажете-успехов ему, и я скажу то же, вместе с Вами.
Я скажу, что если в пелотоне найдется пилот, который не будет уступать ему и пропускать его, то все это закончится бесславным вылетом в стену и концом карьеры для голландца
+4
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мать Зетмира
Ответ Анри Карлайл
Прибежал пока и начал орать только ты)
У этого господина логика следующая: "Леклер заблокировал шины и пролетел поворот - не ошибка".)))
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Мария Голденштерн
Великий.
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WINWOLF
Это конечно круто, рекорды и все такое, но не хотелось бы в обозримом будущем смотреть на победы одного гонщика, как в этом. Давайте Маки, Фуры, Мерсы, соберите нормальные машины, хочется борьбу уже увидеть.
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Альберт Сова
Кому это вообще интересно смотреть летучий голландец выкосил все гонки без шансов для всех такого сезона я вообще не припомню за последние много лет боссам нужно что то делать иначе интерес к гонкам пропадёт просто потеряют зрителей.
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Дэвид_Мойес
Ответ Graziano
При том что очевидно у РБ лучшая машина, она не была доминирующей на всех трассах. Поулов Макс выиграл не так много. И по среднему преимуществу над вторым местом Макс тоже очень далек от доминации. Этот результат это комбинация доминации авто и доминации гонщика. Такое редко бывает.
Тем не менее, вторая машина РБ на уверенном втором месте в чемпионате, хотя Перес провёл далеко не лучший сезон. Так что, не стоит стесняться называть слово "самовоз" и заменять его на "лучшая машина".
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Graziano
Ответ Дэвид_Мойес
Тем не менее, вторая машина РБ на уверенном втором месте в чемпионате, хотя Перес провёл далеко не лучший сезон. Так что, не стоит стесняться называть слово "самовоз" и заменять его на "лучшая машина".
Макс привозил Пересу дикий отрыв в квале, очень часто он был хуже Астонов в начале сезона, Феррари и Мерсов в конце. Если машина самовоз то такого отрыва не может быть если только второй пилот не купил лицензию.

Так что все вопрос определений. Мое личное - самовозгорание это каждую гонку стабильно полсекунды от всех в квале и в гонке. Такого мы и близко не видели.
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Nothern Lord
Ответ Graziano
При том что очевидно у РБ лучшая машина, она не была доминирующей на всех трассах. Поулов Макс выиграл не так много. И по среднему преимуществу над вторым местом Макс тоже очень далек от доминации. Этот результат это комбинация доминации авто и доминации гонщика. Такое редко бывает.
Темп на одном круге и гоночный темп - не одно и тоже.
Как раз на одном круге гонщик и должен выкладываться на пределе и демонстрировать скилл, и там у Макса уже не все так здорово.
В гоночном же темпе у РБ не было скорости только в Сингапуре, результат сразу заметен. В остальных гонках Максу почти не приходилось напрягаться.

Не претензия конкретно к Максу, но мы уже видели великих Феттеля и Хэма. Сдулся самовоз - и где их величие?
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Graziano
Ответ Nothern Lord
Темп на одном круге и гоночный темп - не одно и тоже. Как раз на одном круге гонщик и должен выкладываться на пределе и демонстрировать скилл, и там у Макса уже не все так здорово. В гоночном же темпе у РБ не было скорости только в Сингапуре, результат сразу заметен. В остальных гонках Максу почти не приходилось напрягаться. Не претензия конкретно к Максу, но мы уже видели великих Феттеля и Хэма. Сдулся самовоз - и где их величие?
Сейчас квала это не один круг. Мы видим отрывы и в практиках и в квале и в гонке. Только на нескольких трассах была тотальная доминация. В остальных было небольшое превосходство в 1-2 десятке на круге.

Совсем недавно смотрел стату доминации Феттеля или Хэма, так так полсекунды постоянно было весь уикенд. Мне лидерство Макса напоминает лидерство Шуми, разумеется тех сезонов когда были неплохи Уильямс или Макларен
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Тёма Тёма
Ответ Дмитрий Воронцов
Кто мордой?)) И кого?)
Макс - Шарля. 😂😂😂
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Loh Loh
Ответ Scorpio
а зря - английский старичок это многолетняя доминация, без которой не было бы всех этих серий, а например, средний пилот феттель курил бы бамбук вместо чемпионств )
Как же вы правы. Феттель тот еще фрукт, но 4-кратный чемпион
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Мандалай
Ответ индийский огурчик
мне кажется такое он уже никогда не повторит, потому что это просто нереально сложно, даже на самовозе, респект.
Конечно никогда не повторит - перебьёт.
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marchellinos
Ответ alex1382
гонок не было, но процент побед тоже впечатляет
Согласен.
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alex1382
Ответ marchellinos
Столько гонок тогда не было.
гонок не было, но процент побед тоже впечатляет
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Дмитрий Воронцов
Ответ alex1382
Комментарий удален модератором
Оскорблять то ты мастак, да?)
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alex1382
Ответ Тёма Тёма
Я далеко не фанат РБ. Помню лучшие годы Сенны, Менселла, Шуми, Феттеля, Хэма... но Макс творит историю...
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Тёма Тёма
Ответ индийский огурчик
мне кажется такое он уже никогда не повторит, потому что это просто нереально сложно, даже на самовозе, респект.
Именно про это я и говорю, в том числе, предыдущему комментатору)
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Nothern Lord
Один самовоз, чтобы править всеми.
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Giorgi Gio
Надеюсь в следующем сезоне будет конкурентным, хотябы два пилота боролись за титул
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christina7
Когда в начале сезона Хэмилтон сказал что Ред Бул может выиграть все гонки сезона, я думал что он рофлит...
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Дмитрий Воронцов
Шумахер, Феттель и Хэмилтон не выигрывали больше 11 или 12 гонок за сезон при средних 19-20 гонках. НО щас набегут оранжевые сектанты с криками: "Вы не понимаете, это другое!")))
+15
-15
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