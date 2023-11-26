Ферстаппен выиграл 19 Гран-при в 2023 году, «Ред Булл» – 21 из 22

Гонщик «Ред Булл» завершил сезон-2023 победой на -Даби.

Ферстаппен выиграл 54-ю гонку в карьере и 19-ю в 22 гонках года. Трехкратный чемпион «Формулы-1» установил рекорд по победам за сезон. Второе место по данному показателю принадлежит ему же (15 побед в 2022-м), третье – Михаэлю Шумахеру (13 в 2004-м).

Напарник Макса Серхио Перес дважды выигрывал в 2023-м. Таким образом, команда одержала 21 победу в 22 гонках. Единственный раз « » огорчили в – тогда лучшим стал пилот « » Карлос Сайнс.

До 2023-го командный рекорд по количеству побед за сезон принадлежал «Мерседесу» (19 в 21 Гран-при 2016 года).

Ферстаппен – это символ скорости, заходящий на территорию Шумахера

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