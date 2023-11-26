Ферстаппен выиграл 19 Гран-при в 2023 году, «Ред Булл» – 21 из 22
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен завершил сезон-2023 победой на Гран-при Абу-Даби.
Ферстаппен выиграл 54-ю гонку в карьере и 19-ю в 22 гонках года. Трехкратный чемпион «Формулы-1» установил рекорд по победам за сезон. Второе место по данному показателю принадлежит ему же (15 побед в 2022-м), третье – Михаэлю Шумахеру (13 в 2004-м).
Напарник Макса Серхио Перес дважды выигрывал в 2023-м. Таким образом, команда одержала 21 победу в 22 гонках. Единственный раз «Ред Булл» огорчили в Сингапуре – тогда лучшим стал пилот «Феррари» Карлос Сайнс.
До 2023-го командный рекорд по количеству побед за сезон принадлежал «Мерседесу» (19 в 21 Гран-при 2016 года).
Ферстаппен – это символ скорости, заходящий на территорию Шумахера
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Так что все вопрос определений. Мое личное - самовозгорание это каждую гонку стабильно полсекунды от всех в квале и в гонке. Такого мы и близко не видели.
Как раз на одном круге гонщик и должен выкладываться на пределе и демонстрировать скилл, и там у Макса уже не все так здорово.
В гоночном же темпе у РБ не было скорости только в Сингапуре, результат сразу заметен. В остальных гонках Максу почти не приходилось напрягаться.
Не претензия конкретно к Максу, но мы уже видели великих Феттеля и Хэма. Сдулся самовоз - и где их величие?
Совсем недавно смотрел стату доминации Феттеля или Хэма, так так полсекунды постоянно было весь уикенд. Мне лидерство Макса напоминает лидерство Шуми, разумеется тех сезонов когда были неплохи Уильямс или Макларен