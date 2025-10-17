  • Спортс
  • Черчесов о трансферах: «Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30–35 миллионов евро, то Садулаев чем хуже? Хотя бы половина от этой сумму за Лечи — почему нет?»
4

Черчесов о трансферах: «Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30–35 миллионов евро, то Садулаев чем хуже? Хотя бы половина от этой сумму за Лечи — почему нет?»

Станислав Черчесов высказался о трансферной стоимости Лечи Садулаева.

В 11 матчах сезона РПЛ на счету хавбека «Ахмата» одна голевая передача.

— Говорили, что «Ахмат» летом запросил за Лечи 11 миллионов евро, а ЦСКА предлагал восемь. Это правда?

— 11 миллионов? Не может быть. Почему так дешево? Но если бы ко мне пришли и сказали, что армейцы дают восемь, я бы ответил просто: с арифметикой у меня все в порядке – и с умножением, и с прибавлением. 

Когда трудился в «Ференцвароше», за одного игрока сначала предлагали 800 тысяч. Сказал президенту: «У нас дешевых футболистов уже нет». Через пару недель того же человека продали в Испанию за 3,8 миллиона. 

Так и здесь. Цена не берется с потолка — она формируется рынком. Все зависит от спроса, уровня футболиста, его необходимости для клуба. Главное — вести разговор профессионально и с уважением, а не на эмоциях.

— Но суммы, о которых вы говорите — это вообще реальные цифры? Со стороны кажется, что 11 и даже восемь миллионов за Садулаева — слишком серьезно.

— Почему? Если Гарсия стоит 20 миллионов, это уже не теория, а практика. Если Жерсон и Луис Энрике стоят по 30–35, то Садулаев чем хуже? Хотя бы половина от этой сумму за Лечи — почему нет? Мы же сравниваем, оцениваем. Эмоциями ни мы, ни покупатель не можем руководствоваться, это непрофессионально. 

Я рад, что Садулаев остался у нас. Он видит, как все вокруг растет. У нас новая инфраструктура, новое поле, мини-база, фитнес-центр — все сделали буквально за последние пару месяцев. Когда футболисты ощущают, что клуб развивается во всех направлениях, у них и внутри отношение меняется. Раньше, может, кто-то думал об одном, а теперь — о другом.

— Но зимой, возможно, за Садулаевым снова придут. Уже чувствуете интерес?

— Если придут с предложением, как за Луиса Энрике — 35 миллионов, ну хотя бы половину от этого — будем разговаривать. Конечно, я шучу — все решит президент «Ахмата». Я всегда говорил: клуб выше любого тренера, и меня в том числе, – сказал тренер «Ахмата».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoЛечи Садулаев
logoпремьер-лига Россия
logoЛуис Энрике Андре
logoЗенит
logoЖерсон
logoСтанислав Черчесов
деньги
logoАхмат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
