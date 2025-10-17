  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мерфи о Кейне: «Возвращение в «Тоттенхэм» кажется романтичным, но там он сможет выиграть максимум Кубок лиги или Кубок Англии. Для Харри это будет регресс»
1

Мерфи о Кейне: «Возвращение в «Тоттенхэм» кажется романтичным, но там он сможет выиграть максимум Кубок лиги или Кубок Англии. Для Харри это будет регресс»

Дэнни Мерфи считает, что Харри Кейну не стоит возвращаться из «Баварии» в «Тоттенхэм».

«Думаю, шансы на возвращение гораздо меньше, чем 50 на 50. Кейн более чем успешен в «Баварии»: блистает, забивает кучу голов. Он играет за команду, которая способна побороться за победу в Лиге чемпионов. Вместе с ней он выиграл свой первый чемпионский титул.

Возвращение в «Тоттенхэм» кажется романтичным, и «шпоры» прибавляют, но реальность такова, что там он сможет выиграть максимум Кубок лиги или Кубок Англии. Это понижение. Для него это будет регресс. Так что, учитывая его нынешний уровень, не стоит [возвращаться]», – сказал экс-хавбек «Тоттенхэма».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Goal
logoХарри Кейн
logoКубок Англии
logoКубок английской лиги
logoДэнни Мерфи
logoТоттенхэм
logoБавария
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кейн – лучший игрок «Баварии» в сентябре. У форварда 12 (11+1) очков в 5 матчах
16вчера, 15:49
Кейн о Компани в «Баварии»: «Неважно, забил ли ты 400 голов или нисколько, он подталкивает к совершенствованию – я стал более гибким, меньше застреваю с мячом»
3вчера, 08:10
Киммих о Кейне и «Золотом мяче»: «Бавария» должна добиться успеха как команда, не думаю, что он играет ради индивидуальных наград. Харри не грустит, если мы выиграли 3:0, а он не забил»
915 октября, 20:49
Главные новости
«Спартак» пригласил экс-спортдира ЦСКА, Дегтярев снова говорит о лимите, примирение Сперцяна и Ндонга, Финляндия не пустит российских лыжников, 1,253 млрд на школу Загитовой и другие новости
11 минут назад
Это круче EA FC 26! Здесь можно выиграть ретроджерси любимой легенды!
сегодня, 03:00Тесты и игры
Экс-вратарь Румынии Пруня о Клоппе: «Худший тренер в истории «Ливерпуля», никогда мне не нравился. Я терпеть его не мог, когда он творил этот цирк»
96вчера, 22:08
Премьер Великобритании Стармер о недопуске фанатов «Маккаби» на матч с «Астон Виллой»: «Неправильное решение. Мы не потерпим антисемитизма на наших улицах»
51вчера, 21:37
Рикарду Са Пинту: «Роналду – лучший игрок в истории Португалии и один из лучших в мировой истории. Он по-прежнему голоден и хочет бить рекорды»
15вчера, 21:09
«Барсу» подозревают в нарушении запрета на переговоры с Гризманном в 2019-м. Клуб заплатил «Атлетико» 15 млн евро, чтобы мадридцы не предоставляли RFEF доказательства, считает судья
72вчера, 20:47
Экс-вингер «Лаваля» Тамузо, обвинявший Pfizer в травмах из-за вакцинации от ковида, проиграл суд и апелляцию. Доказать причинно-следственную связь не удалось
14вчера, 20:30
Ли Кан Ин признан азиатским футболистом года. Хавбек «ПСЖ» опередил Тареми и Кубо
15вчера, 20:13
Четыре футболиста играли и с Родри, и с Кака в одной команде. Вспомните хотя бы одного?
вчера, 20:00Тесты и игры
Петржела поддерживает ужесточение лимита в РПЛ: «Это даст возможность для появления новых Аршавиных и Кержаковых. В «Зените» начнут играть свои, а не бразильцы»
61вчера, 19:36
Ко всем новостям
Последние новости
Семак призвал Мажича объяснять спорные решения судей: «Важно, чтобы это было оперативно. Всем нужно понимание трактовок. Сейчас много вопросов»
3 минуты назад
Александр Мостовой: «Товарищеские матчи сборной уже приелись. Ничего нового в них не видим»
448 минут назад
Депутат Свищев о словах Кокорина про возвращение России в еврокубки: «Это позорно для него самого. Нельзя говорить так о коллегах. Интересно, как он посмотрит им в лицо»
2сегодня, 03:11
Карпин – Баринову о промахе в матче с Боливией: «Ржала вся скамейка!» Тренер сборной России провел с микрофоном всю игру
8вчера, 21:25
«Семаку уже пора покинуть «Зенит». Что нового он может дать? Я не знаю, вы тоже. Команде нужна свежая кровь для чемпионства». Петржела о петербуржцах
9вчера, 20:54
Бенрахма оштрафован на 10 000 фунтов за нападение двух его американских булли XL на человека и его собаку в 2023-м. Потерпевший получит компенсацию в 2500 фунтов
3вчера, 19:59
Аршавин об итоге конфликта Сперцяна и Ндонга: «Не думаю, что Эдик прям такой расист. Просто когда у тебя эмоции, нервы от игры, это влияет. Здорово, что все так завершилось»
18вчера, 19:14
Торричелли о Зидане в «Юве»: «Я его не знал, но на первой тренировке мы все потеряли дар речи. Мы смотрели друг на друга, словно спрашивая: «С какой планеты этот парень?»
13вчера, 18:58
Сканавино покинет пост гендиректора «Ювентуса» 7 ноября. Должность займет Комолли
1вчера, 18:28
«Мне больше не интересен «Фенербахче». Моуринью о критике от президента турецкого клуба
6вчера, 17:53