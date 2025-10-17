Мерфи о Кейне: «Возвращение в «Тоттенхэм» кажется романтичным, но там он сможет выиграть максимум Кубок лиги или Кубок Англии. Для Харри это будет регресс»

Дэнни Мерфи считает, что Харри Кейну не стоит возвращаться из «Баварии» в «Тоттенхэм».

«Думаю, шансы на возвращение гораздо меньше, чем 50 на 50. Кейн более чем успешен в «Баварии»: блистает, забивает кучу голов. Он играет за команду, которая способна побороться за победу в Лиге чемпионов. Вместе с ней он выиграл свой первый чемпионский титул.

Возвращение в «Тоттенхэм» кажется романтичным, и «шпоры» прибавляют, но реальность такова, что там он сможет выиграть максимум Кубок лиги или Кубок Англии . Это понижение. Для него это будет регресс. Так что, учитывая его нынешний уровень, не стоит [возвращаться]», – сказал экс-хавбек «Тоттенхэма ».