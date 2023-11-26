Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Хайди Венг, Бреннан, Диггинс, Нисканен и Карлссон пробегут коньковый масс-старт на 20 км

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26 ноября на Кубке мира по лыжным гонкам пройдет женский масс-старт на 20 км.

Лыжные гонки

Кубок мира

1-й этап

Рука, Финляндия

20 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

Фрида Карлссон (Швеция)

Эбба Андерссон (Швеция)

Рози Бреннан (США)

Илар Моа (Швеция)

Катарина Хенниг (Германия)

Виктория Карл (Германия)

Кертту Нисканен (Финляндия)

Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

Линн Сван (Швеция)

Хайди Венг (Норвегия)

Джесси Диггинс (США)

Криста Пярмякоски (Финляндия)

Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.

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17 комментариев

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Sergey Raukh
удачи шведским дамам! трансляции с КМ вызывают интерес, хотя утверждали обратное и болельщиков не будет?! смотрю по AnySpaceTV и комментатор прекрасный и болельщики по всей трассе... мало ли у кого подгорает.
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Грюденфельдер
Карль и Илар лучше бегут коньком чем классикой так что они реальные тёмные лошадки.
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SkierNSK
Пожалуй основные разборки будут между Карлссон, Диггинс, Бреннан и Андерссон.
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VS vs MB
Молодцы
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Кавабунга Шреддоголовый
-16 на улице и 20 км. Хотели равных дистанций - бегите
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Грюденфельдер
Похоже побегут 8 кругов а не 6
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Грюденфельдер
Нет для полномасштабного масс старта трасса в Руке конечно узковато, у мужиков толкотня будет.
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Грюденфельдер
Как же мучительно бегут если Хайди лидирует
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Грюденфельдер
Ответ Malec 1990
Любимым норвежкам удачи!
Масс старт а финишерек у норвежек нет да и тех кто убежит тоже.
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Malec 1990
Ответ Грюденфельдер
Масс старт а финишерек у норвежек нет да и тех кто убежит тоже.
Рассчитываю на Анне Кьерсти Калво,а там что получится.
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Грюденфельдер
Ответ Malec 1990
Рассчитываю на Анне Кьерсти Калво,а там что получится.
Она пока после болезни , восстанавливается. Особо супер результатов пока рано ждать зздесь
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Евгений Головин
Ответ Грюденфельдер
Карль и Илар лучше бегут коньком чем классикой так что они реальные тёмные лошадки.
Андерссон и Карлссон все равно их разделают
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Грюденфельдер
Ответ Евгений Головин
Андерссон и Карлссон все равно их разделают
В теории да но тёмные лошадки как раз те которые могут удивить , если дойдёт до спр нтерских разборок вообще у спринтерш есть шансы
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Malec 1990
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
-16 на улице и 20 км. Хотели равных дистанций - бегите
Лыжницы выносливые,их температурой и дистанцией не испугать!
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Грюденфельдер
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
-16 на улице и 20 км. Хотели равных дистанций - бегите
Лыжня быстрее будет чем вчера с -4.
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