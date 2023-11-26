Лыжи. Кубок мира. Андерссон, Хайди Венг, Бреннан, Диггинс, Нисканен и Карлссон пробегут коньковый масс-старт на 20 км

26 ноября на Кубке мира по лыжным гонкам пройдет женский масс-старт на 20 км.

Лыжные гонки

Кубок мира

1-й этап

Рука, Финляндия

20 км, масс-старт, свободный стиль

Женщины

Начало – 12:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч! Арена

Старт-лист

Фрида Карлссон (Швеция)

Эбба Андерссон (Швеция)

Рози Бреннан (США)

Илар Моа (Швеция)

Катарина Хенниг (Германия)

Виктория Карл (Германия)

Кертту Нисканен (Финляндия)

Астрид Ойре Шлинн (Норвегия)

Линн Сван (Швеция)

Хайди Венг (Норвегия)

Джесси Диггинс (США)

Криста Пярмякоски (Финляндия)

Анне Кьерсти Калво (Норвегия)

Полный старт-лист – здесь.