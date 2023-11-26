Кубок России. Команды Логинова, Серохвостова, Смольского, Казакевич и Резцовой пробегут смешанную эстафету
26 ноября на этапе Кубка России по биатлону пройдет смешанная эстафета.
Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24
1-й этап
Ханты-Мансийск
Смешанная эстафета
Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.
Старт-лист
Тюменская область-1 (Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов, Александр Поварницын)
Новосибирская область-1 (Евгения Буртасова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов, Роман Еремин)
Свердловская область-1 (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Василий Томшин, Кирилл Бажин)
ЯНАО-1 (Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Дмитрий Абашев, Виктор Плицев)
ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Дмитрий Иванов, Петр Пащенко)
Беларусь-1 (Анна Сола, Ирина Лещенко, Никита Лобастов, Антон Смольский)
Свердловская область-2 (Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Михаил Стребко, Савелий Коновалов)
Санкт-Петербург (Ульяна Черепанова, Карина Талменева, Максим Цветков, Евгений Смирнов)
Полный старт-лист – здесь.
мне кажется, что Саша совсем потерял мотивацию,
бегает, потому что есть какие-то обязательства перед личным спонсором и перед тюменской фед-рой.
второй год тренится в полсилы.
Ульяна может быть через год выйдет на свой уровень,
опять же, если будет мотивация...
он что, перешел в Е-бург?
или я все перепутала?
Белорусы заберут золото без вариантов. За остальные места будет борьба.
Единоржку - с возвращением. Привет ей - Начинающему любителю
И искреннее сочувствие Удмуртии. Особенно, Бире.
А претендентов, не то что на 1 место - на 3-ку больше 3-х.