Кубок России. Команды Логинова, Серохвостова, Смольского, Казакевич и Резцовой пробегут смешанную эстафету

Теги сборная России сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Кубок России сборная Беларуси Лариса Куклина Александр Логинов Максим Цветков Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Ирина Лещенко (Кривко) смешанная эстафета Евгения Буртасова (Павлова) Кристина Резцова Петр Пащенко Александр Поварницын Виктория Сливко Виктор Плицев Тамара Дербушева (Воронина) Дмитрий Абашев Анна Сола Карина Талменева Никита Лобастов Ирина Казакевич Дмитрий Иванов Елизавета Каплина Ульяна Черепанова Василий Томшин Роман Еремин Валерия Каюмова (Васнецова) Антон Смольский Даниил Серохвостов Анастасия Шевченко Кирилл Бажин Наталия Шевченко (Мекрюкова) Анастасия Гришина Евгений Смирнов Биатлон

26 ноября на этапе Кубка России по биатлону пройдет смешанная эстафета.

Альфа-Банк Кубок России по биатлону-2023/24

1-й этап

Ханты-Мансийск

Смешанная эстафета

Начало – 10:00 по московскому времени, прямая трансляция – Матч ТВ, Матч! Арена.

Старт-лист

Тюменская область-1 (Виктория Сливко, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов, Александр Поварницын)

Новосибирская область-1 (Евгения Буртасова, Анастасия Гришина, Даниил Серохвостов, Роман Еремин)

Свердловская область-1 (Тамара Дербушева, Ирина Казакевич, Василий Томшин, Кирилл Бажин)

ЯНАО-1 (Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Дмитрий Абашев, Виктор Плицев)

ХМАО-Югра-1 (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Дмитрий Иванов, Петр Пащенко)

Беларусь-1 (Анна Сола, Ирина Лещенко, Никита Лобастов, Антон Смольский)

Свердловская область-2 (Наталия Шевченко, Анастасия Шевченко, Михаил Стребко, Савелий Коновалов)

Санкт-Петербург (Ульяна Черепанова, Карина Талменева, Максим Цветков, Евгений Смирнов)

Полный старт-лист – здесь.

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45 комментариев

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прапор.
Пусть победит команда Сливко,Кайшева, Логинов и Поварницин!!!
+14
-5
+9
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тоторо
Ответ <vella>
когда Саша Логинов и Ульяна Кайшева (многолетние мои любимцы) - слабое звено в своей команде
да что уж вы так. Сливко судя по кубку нуждова бежала в ноги с Ульяной, ногами они сейчас равны плюс минус. а Логинов надежный эстафетчик. Зря вы так про слабые звенья
+9
-3
+6
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тоторо
Удмуртия так и не может набрать даже двух девчонок на эстафету (
+6
-1
+5
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volga_olga
По именам - серьезная конкуренция.
+6
-1
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2533ПВ
Ответ тоторо
Удмуртия так и не может набрать даже двух девчонок на эстафету (
С Удмуртии поубегали,думаю,не от хорошей жизни.
+6
-1
+5
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Владимир Прутик
Ответ тоторо
Удмуртия так и не может набрать даже двух девчонок на эстафету (
Даже Кайшевой в итоге надоело зарабатывать в Удмуртии в разы меньше чем сейчас в Тюмени...Черезов видимо управленец никакой...
+8
-3
+5
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тоторо
нравится состав у Новосибирска Буртасова Даня Рома. состав огонь! но у многих сильные составы.у Тюмени вообще почти кмовский состав 👍 болеть буду за многих, но команде мос области желаю непременно попасть в тройку 🥰
+4
0
+4
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Бартоломью Робертс
Ответ <vella>
когда Саша Логинов и Ульяна Кайшева (многолетние мои любимцы) - слабое звено в своей команде
Ну это временно.
+7
-3
+4
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<vella>
когда Саша Логинов и Ульяна Кайшева (многолетние мои любимцы) - слабое звено в своей команде
+9
-6
+3
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2533ПВ
Ответ Люблю Женьку
Ох, и заруба завтра будет! Команд 6-7 могут быть первыми. Томшин, не подведи!
Томшин может и не подведёт,а снайпер Казакевич?
+3
0
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паби
Должно быть интересно!
+5
-2
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galaxy***
О, Буртасова появилась. Неплохая команда у Новосибирска набралась. Поболею за них.
+4
-1
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heivani
Не довелось сингл-микст сегодня посмотреть,порадоваться в онлайн за наших.Надеюсь ,все получится и завтра.Борьба будет,фаворитом видится Беларусь.Но,эстафеты не всегда предсказуемы.
+2
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volga_olga
Ответ <vella>
когда Саша Логинов и Ульяна Кайшева (многолетние мои любимцы) - слабое звено в своей команде
Ну вообще да. Пока.
+2
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<vella>
Ответ Бартоломью Робертс
Ну это временно.
не знаю,
мне кажется, что Саша совсем потерял мотивацию,
бегает, потому что есть какие-то обязательства перед личным спонсором и перед тюменской фед-рой.
второй год тренится в полсилы.
Ульяна может быть через год выйдет на свой уровень,
опять же, если будет мотивация...
+2
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Магнетист*
Вот так. Смольский не участвует. А то, в однозначные фавориты записали
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Yurgen09
Ответ galaxy***
О, Буртасова появилась. Неплохая команда у Новосибирска набралась. Поболею за них.
По Женьке соскучился. Лично ей пожелаю пройти свой этап достойно чтобы в дальнейшем с мотивацией было в порядке.
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Luna02
Ответ Магнетист*
Вот так. Смольский не участвует. А то, в однозначные фавориты записали
Очень жаль. Но надеюсь,что ребята-девчата будут высоко
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starichok77
тюмень №1 претендент!
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Yurgen09
Ответ Daniyar8
Белорусы уверенно должны выигрывать, они на голову сильнее остальных
Несомненно, сябры явные фовориты гонки. Всем остальным надо будет очень постараться, да к тому же чтоб все лидеры не подвели и были готовы на все 💯 Надеюсь Тюмень не зря готовилась, жду борьбы и попадания на пьедестал.
+2
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2533ПВ
Ответ тоторо
нравится состав у Новосибирска Буртасова Даня Рома. состав огонь! но у многих сильные составы.у Тюмени вообще почти кмовский состав 👍 болеть буду за многих, но команде мос области желаю непременно попасть в тройку 🥰
На Буртасову интересно будет посмотреть,в этом году не "на чиле" будет бегать?
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Владимир Прутик
Ответ прапор.
Пусть победит команда Сливко,Кайшева, Логинов и Поварницин!!!
Так и будет!)
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Афанасия
Ответ volga_olga
А Питер бежит? И почему Бабиков с Латыповым мимо?
У Башкирии женщин нет на эстафету(
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Люблю Женьку
Ох, и заруба завтра будет! Команд 6-7 могут быть первыми. Томшин, не подведи!
+3
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TBFTT
Ответ volga_olga
А Питер бежит? И почему Бабиков с Латыповым мимо?
Питер бежит предпоследними)
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2533ПВ
Ответ Gondeira
"предсказать победителя практически невозможно" Белорусы заберут золото без вариантов. За остальные места будет борьба.
Так категорично утверждать не буду,да у белорусов есть шанс на победу,но и наши" не лыком шиты".
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2533ПВ
Ответ тоторо
ира ногами отыграет штрафы , впрочем Томшин тоже может отыграть ногами, сильнл ускорился, от этого и трельба стала хуже
В старт-листе 5-7 команд примерно равнозначны по силе,предсказать победителя практически невозможно,если только чисто случайно.Девочек "для битья" не будет.Если время потраченное на допы ещё можно отыграть,то со штрафным кругом шансы на победу стремятся к нулю.Завтра посмотрим,будет очень интересно.
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тоторо
Ответ 2533ПВ
Томшин может и не подведёт,а снайпер Казакевич?
ира ногами отыграет штрафы , впрочем Томшин тоже может отыграть ногами, сильнл ускорился, от этого и трельба стала хуже
+1
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volga_olga
А Питер бежит? И почему Бабиков с Латыповым мимо?
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TBFTT
Эта гонка должна быть интересной много равных команд.
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ivan 07
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Команды не равнозначные. У Тюмени и так сама Виктория Сливко и еще Кайшеву взяли. Борьба ожидается только за серебро и бронзу.
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Daniyar8
Белорусы уверенно должны выигрывать, они на голову сильнее остальных
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<vella>
а Вася Томшин разве не за СПб раньше бегал?
он что, перешел в Е-бург?
или я все перепутала?
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Gondeira
Ответ 2533ПВ
В старт-листе 5-7 команд примерно равнозначны по силе,предсказать победителя практически невозможно,если только чисто случайно.Девочек "для битья" не будет.Если время потраченное на допы ещё можно отыграть,то со штрафным кругом шансы на победу стремятся к нулю.Завтра посмотрим,будет очень интересно.
"предсказать победителя практически невозможно"
Белорусы заберут золото без вариантов. За остальные места будет борьба.
+1
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heivani
Тома надёжна,как всегда.Отлично!
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закрыт по беспределу
Кристя зацелилась на последнем выстреле
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Магнетист*
Ответ <vella>
не знаю, мне кажется, что Саша совсем потерял мотивацию, бегает, потому что есть какие-то обязательства перед личным спонсором и перед тюменской фед-рой. второй год тренится в полсилы. Ульяна может быть через год выйдет на свой уровень, опять же, если будет мотивация...
Какая ваша многолетняя любимица, оказалась слабым звеном - мы увидели на ОИ 18 )
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heivani
Смотрю,перед стартом,некоторые просто игнорируют шашиловских,что могут быть высоко.Имею ввиду,дающих интервью перед гонкой.Посмотрим,пожелаю нашим ровной,успешной гонки!
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Афанасия
Ответ <vella>
а Вася Томшин разве не за СПб раньше бегал? он что, перешел в Е-бург? или я все перепутала?
Да, перешёл. Но на Спартакиаде вроде за СПб будет выступать
0
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Luna02
Очень сильная белорусская команда.Тюмень, Свердловск-хорошие составы..Надеюсь,что и Ханты с командой московской области тоже поборются за высокое место. Не увидела Карима в составе и команду Башкортостана.
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Магнетист*
ммм, за Тюмень. Теперь )
Единоржку - с возвращением. Привет ей - Начинающему любителю
И искреннее сочувствие Удмуртии. Особенно, Бире.
А претендентов, не то что на 1 место - на 3-ку больше 3-х.
+3
-3
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Viks
Это не команы Логинова и прочих, а команды регионов - зачем писать хрень?
+3
-3
0
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