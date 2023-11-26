«Ростов» обыграл «Пари НН» (1:0) благодаря голу Осипенко с пенальти. Команда Юрана не побеждает 4 матча подряд

Теги Ростов премьер-лига Россия Пари НН Максим Осипенко онлайны Футбол

«Ростов» победил «Пари НН» (1:0) дома в 16-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 61-й минуте счет в матче с пенальти открыл защитник и капитан хозяев Максим Осипенко. Гол остался единственным.

«Пари НН» не побеждает 4 матча подряд – 3 поражения и ничья.

Команда Сергея Юрана идет 9-й в Мир РПЛ, имея 21 очко. «Ростов» расположился следом, набрав 20 баллов.

Ростов – Пари НН 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
26 ноября, 19.00, «Ростов-Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 61, пенальти Осипенко.
РостовМедведев, Лангович, Осипенко, Мелехин, Вахания (Терентьев, 79), Уткин, Глебов, Миронов (Голенков, 69), Ионов (Мохеби, 46), Байрамян, Комличенко.
Пари НННигматуллин, Стоцкий (Шнапцев, 46), Тихий, Гоцук, Александров, Каккоев (Кухарчук, 82), Карапузов, Калинский (Севикян, 46), Майга, Боселли (Жигулев, 46), Кутателадзе (Зе Турбо, 63).
Предупреждения:
Калинский (37), Стоцкий (45), Байрамян (72), Шнапцев (77), Комличенко (81), Мелехин (87), Карапузов (90).

Таблица Мир РПЛ

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46 комментариев

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Павел Лебедев
Есть хорошая примета : как начнёшь второй круг, так его и закончишь. "Ростов" - начни хорошо.
+19
-2
+17
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zanuda59
Ответ Шухрат Казыев
Пари НН победит
Обязательно победит. Но... не сегодня, возможно, в следующем матче.
+19
-2
+17
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zanuda59
Дон-батюшка, овладей Волгой-матушкой! Удачи нашим, кроме Песьякова. Ему вдвойне желаю.
+16
-4
+12
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Forte Live
Ответ Kit244098
Что-то мне показалось, что пеналя не было))
Вы, наверное, не обратились к офтальмологу в нужный момент.
+13
-2
+11
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Ovanes О
Сожмём пальцы в кулак и будем надеется на удачный исход!Ростов сила!
+9
-2
+7
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Станислав Михайлович
Просто ужас. Смотреть на это не возможно.
+8
-1
+7
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zanuda59
Ответ zanuda59
Дон-батюшка, овладей Волгой-матушкой! Удачи нашим, кроме Песьякова. Ему вдвойне желаю.
Медведев в старте. Не думал, что буду персональный фарт Песьякову на лавке желать. Тогда Медведеву тройной удачи, его статус рекордсмена обязывает на ноль отыграть!!!
+6
0
+6
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Ovanes О
Ответ Павел Лебедев
Есть хорошая примета : как начнёшь второй круг, так его и закончишь. "Ростов" - начни хорошо.
Полёт нормальный! Победа
+6
0
+6
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Денис Давыдов
Ростов и пенальти. Классика
А что не так с этим пенальти?
+6
-1
+5
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Kit244098
Что-то мне показалось, что пеналя не было))
Может глазки промыть?
+5
0
+5
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Артем Гладских
Ответ Шухрат Казыев
Пари НН победит
нет.
+7
-2
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Алексеич (Ростов-Дон)
Потеплело. Это подарок от природы: не замёрзну на стадионе. Вечером жду подарок от команды.
+9
-4
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Алексеич (Ростов-Дон)
Игра уг, но победа есть, хоть что-то.
+5
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Сергей Молодых
Вот не являюсь болельщиком ни одной из этих команд, но судейство конечно это что то. Идёт борьба у углового флага, боковой судья стоит в метре, игрок Ростова тянет за футболку и роняет соперника. Судья ноль внимания. Вопрос- зачем нужен боковой судья если он не фиксирует нарушения? Офсайды они тоже с восстановлением офсайдных линий не будут фиксировать. Так зачем они нужны?
+6
-3
+3
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Артем Гладских
Ростов , только победа ✌️!
+4
-1
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RLVedter
Удачи Ростову! Вы наша самая лучшая команда!
+5
-2
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Lukich 161
Ответ Forte Live
Вы, наверное, не обратились к офтальмологу в нужный момент.
там очередь
+3
0
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suwor
Ответ zanuda59
Дон-батюшка, овладей Волгой-матушкой! Удачи нашим, кроме Песьякова. Ему вдвойне желаю.
Приветствую, Николаич! Так они взаимно владеют друг другом после постройки Волго-Донского канала. А "Ростову" сегодня удачи и победы!
+5
-2
+3
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Фрош
Тяжело, но нужно... Байра выгрыз победу для Ростова.
+3
0
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Ростов-на-Дону
"Ростов" с победой!
+3
0
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Ovanes О
Ну вот, нет Писекова нет привоза .Трудовая победа Ростова.Поздровляю Ростовчане!
+5
-2
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Алла Коньшина
Ответ Dima91Caps
Комментарий удален модератором
мы похоже разные матчи смотрели.Почему-то не заметили,когда Ланговича фактически вышвырнули за пределы поля-рядом с боковым судьёй,и наказания не последовало вообще!!!И это было постоянно-не замечали нарушений против наших,зато все медочи ростовчан нааазывали .Мужики будьте объективными-вы можете назвать хоть одного судью ,который бы подыгрывал Ростову из-за особой любви?!Я такого не встречала ни разу.,Выиграли-молодцы!Не благодаря,а вопреки.Ну и пусть всего гол,очков всё равно 3.Удачи в дальнейших играх и на Кубке тоже.Болеем!!!
+3
-1
+2
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zanuda59
Ответ Diald
поэтому что у Ростова уже намечены два пенальти, кто нырять то будет, опять Комличенко?)
Кем намечены, где намечены, когда намечены? Не ответишь, значит балабол. Ответы принимаются до начала игры.
+3
-1
+2
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Вадим Балакин
Ответ Diald
ну как выпросили пенальти как обычно, даже комментатор сказал что это обычно для Ростова, позорище конечно, только так забить и можете...
Дэвушка, поясните!
+3
-1
+2
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Сергей Кутилов
Ответ Шухрат Казыев
Пари НН победит
выздоравливай
+2
0
+2
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zanuda59
Ответ Ovanes О
Сожмём пальцы в кулак и будем надеется на удачный исход!Ростов сила!
...для НН могила!😁
+4
-2
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Джульетта Джульетта
Я таких циферок не припомнимаю — владение мячом во 2-ом тайме: хозяева 94%, гости 6%. Допускаю, что какая-то ошибка, но тем не менее...
Алё, Барсик!?
+1
0
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artpal
Ответ zanuda59
Медведев в старте. Не думал, что буду персональный фарт Песьякову на лавке желать. Тогда Медведеву тройной удачи, его статус рекордсмена обязывает на ноль отыграть!!!
Персональный фарт Песьякова, который был в пожелании, и заключался в том, что он сегодня не мок под дождём и не рисковал репутацией)
+1
0
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Spaten
Валера! Валера! ⚽️
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zanuda59
Ответ Diald
план на игру у Ростова такой, как обычно же)
План на игру составляет тренер. Ты его откуда знаешь, подслушиваешь или подсматриваевашь? Тебе осталось 24минуты.
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zanuda59
Ответ Diald
ну как выпросили пенальти как обычно, даже комментатор сказал что это обычно для Ростова, позорище конечно, только так забить и можете...
Скажи ещё, что фола небыло, а Байромян симулировал.
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Lyelik
Бобровский и Нагучев не встречаются?..
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Dima91Caps
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zanuda59
Ответ Forte Live
Вы, наверное, не обратились к офтальмологу в нужный момент.
Не обратился потому, что не смог увидеть двери в кабинет.😁
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Хохломон
Ответ Dima91Caps
Комментарий удален модератором
Да-да и гол с офсайда Ростову тоже поэтому засчитывают)
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Эндрю81
Ответ Павел Лебедев
Есть хорошая примета : как начнёшь второй круг, так его и закончишь. "Ростов" - начни хорошо.
С пенальти?
+1
-1
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zanuda59
Ответ Алла Коньшина
мы похоже разные матчи смотрели.Почему-то не заметили,когда Ланговича фактически вышвырнули за пределы поля-рядом с боковым судьёй,и наказания не последовало вообще!!!И это было постоянно-не замечали нарушений против наших,зато все медочи ростовчан нааазывали .Мужики будьте объективными-вы можете назвать хоть одного судью ,который бы подыгрывал Ростову из-за особой любви?!Я такого не встречала ни разу.,Выиграли-молодцы!Не благодаря,а вопреки.Ну и пусть всего гол,очков всё равно 3.Удачи в дальнейших играх и на Кубке тоже.Болеем!!!
👍👍👍
0
0
0
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Аль Шинник
Кто видел, Юран опять быдлил журналистам перед и после матча?
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