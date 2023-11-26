«Ростов» обыграл «Пари НН» (1:0) благодаря голу Осипенко с пенальти. Команда Юрана не побеждает 4 матча подряд
«Ростов» победил «Пари НН» (1:0) дома в 16-м туре Мир РПЛ.
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 61-й минуте счет в матче с пенальти открыл защитник и капитан хозяев Максим Осипенко. Гол остался единственным.
«Пари НН» не побеждает 4 матча подряд – 3 поражения и ничья.
Команда Сергея Юрана идет 9-й в Мир РПЛ, имея 21 очко. «Ростов» расположился следом, набрав 20 баллов.
- Дата проведения
- 26 ноября, 19.00, «Ростов-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 61, пенальти Осипенко.
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Ростов –
Медведев, Лангович, Осипенко, Мелехин, Вахания (Терентьев, 79), Уткин, Глебов, Миронов (Голенков, 69), Ионов (Мохеби, 46), Байрамян, Комличенко.
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Пари НН –
Нигматуллин, Стоцкий (Шнапцев, 46), Тихий, Гоцук, Александров, Каккоев (Кухарчук, 82), Карапузов, Калинский (Севикян, 46), Майга, Боселли (Жигулев, 46), Кутателадзе (Зе Турбо, 63).
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