«Ростов» обыграл «Пари НН» (1:0) благодаря голу Осипенко с пенальти. Команда Юрана не побеждает 4 матча подряд

«Ростов» победил «Пари НН» (1:0) дома в 16-м туре Мир РПЛ.

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 61-й минуте счет в матче с пенальти открыл защитник и капитан хозяев . Гол остался единственным.

« » не побеждает 4 матча подряд – 3 поражения и ничья.

Команда Сергея Юрана идет 9-й в Мир РПЛ, имея 21 очко. « » расположился следом, набрав 20 баллов.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

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