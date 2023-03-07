«Ростов» раздает бесплатные билеты девушкам на ближайший матч РПЛ

«Ростов» дарит билеты девушкам в преддверии 8 марта на ближайший матч Мир РПЛ.

«В преддверии самого красивого и женственного праздника весны мы решили сделать подарок каждой болельщице нашего клуба!

Приходите в кассы «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» им. Виктора Понедельника и забирайте билет на матч «Ростов» – « ».

Для того чтобы его получить, при себе нужно иметь паспорт, оформленную карту болельщика и хорошее настроение», – говорится в сообщении клуба.

Матч 19-го тура «Ростов» – «Пари НН» состоится 12 марта.