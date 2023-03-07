«Ростов» раздает бесплатные билеты девушкам на ближайший матч РПЛ

Теги Ростов премьер-лига Россия болельщики Пари НН Футбол

«Ростов» дарит билеты девушкам в преддверии 8 марта на ближайший матч Мир РПЛ.

«В преддверии самого красивого и женственного праздника весны мы решили сделать подарок каждой болельщице нашего клуба!

Приходите в кассы «Ростов Арены» и стадиона «Олимп» им. Виктора Понедельника и забирайте билет на матч «Ростов» – «Пари НН».

Для того чтобы его получить, при себе нужно иметь паспорт, оформленную карту болельщика и хорошее настроение», – говорится в сообщении клуба.

Матч 19-го тура РПЛ «Ростов» – «Пари НН» состоится 12 марта.

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9 комментариев

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Kanan Jarrus
Ответ Иван Рыбаков
Он пол сменил? Оказывается довольно прогрессивных, для Европы, взглядов человек.
хотел сменить не мужской, но не хватило денег
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Pavel Ushanov
В развитых чемпионатах клубы на билетах зарабатывают. А в нашем раздают бесплатные билеты, лишь бы пришли. Чтобы создать очередную показуху и оправдать фан уйди
0
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Бухгалтер2021
а не проще просто пропускать бесплатно?
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-1
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Катя СПб
Цветы только по предьявлению свидетельства о браке.
0
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Иван Рыбаков
Ответ Дядя ТУРА
о Ростовский бесплатно сходит
Он пол сменил? Оказывается довольно прогрессивных, для Европы, взглядов человек.
+3
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+3
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Кирилл Куминский
Дарим билеты, но есть нюанс…
+3
0
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maks44
Ага, "иметь при себе оформленную карту болельщика..." Это как мясорубку на 8 марта подарить.
+11
-1
+10
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Vadim14syp
А FanID тоже раздают?
+7
-2
+5
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Дядя ТУРА
о Ростовский бесплатно сходит
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-1
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