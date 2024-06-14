Канчельскис о Глушенкове в «Зените»: «У молодежи сейчас другие ценности, они бегут за деньгами. Сейчас мало понятий, что были раньше»

Андрей Канчельскис высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего игрока.

«Видимо, « » сделал предложение, от которого отказаться не смог. Меня это не удивляет. «Зенит» имеет преимущество в зарплатах, имидже, они выигрывают чемпионат и Кубок России. Не рискует ли Глушенков игровым временем – это вопрос к нему. Думаю, у него приоритет – зарплата. В Питере он будет получать в разы больше.

Вы же видите, что происходит, когда кто-то закрывает глаза на игровое время при повышении зарплаты. Кто-то же, наоборот, ведет себя достойно и двигается дальше. Жизнь такая сейчас, что понятий мало, которые были раньше. Сейчас деньги на первом плане. Это плохо. Когда деньги на первом плане, а футбол – на втором, то у тебя большие проблемы.

Но молодежь этого не понимает, у них другие ценности сейчас. Они бегут за деньгами. Что тут поделаешь. Деньги манят», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.