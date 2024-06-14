Канчельскис о Глушенкове в «Зените»: «У молодежи сейчас другие ценности, они бегут за деньгами. Сейчас мало понятий, что были раньше»

Теги Локомотив Зенит премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Максим Глушенков Футбол

Андрей Канчельскис высказался о переходе Максима Глушенкова в «Зенит».

Ранее сообщалось, что петербургский клуб согласовал трансфер 24-летнего игрока. 

«Видимо, «Зенит» сделал предложение, от которого Глушенков отказаться не смог. Меня это не удивляет. «Зенит» имеет преимущество в зарплатах, имидже, они выигрывают чемпионат и Кубок России. Не рискует ли Глушенков игровым временем – это вопрос к нему. Думаю, у него приоритет – зарплата. В Питере он будет получать в разы больше. 

Вы же видите, что происходит, когда кто-то закрывает глаза на игровое время при повышении зарплаты. Кто-то же, наоборот, ведет себя достойно и двигается дальше. Жизнь такая сейчас, что понятий мало, которые были раньше. Сейчас деньги на первом плане. Это плохо. Когда деньги на первом плане, а футбол – на втором, то у тебя большие проблемы.

Но молодежь этого не понимает, у них другие ценности сейчас. Они бегут за деньгами. Что тут поделаешь. Деньги манят», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

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58 комментариев
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Канчельскис, который подписывал "письмо 14" говорит про понятия🤡
+61
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+56
Чудик, подписавший письмо четырнадцати, просто не имеет морального права упрекать современных футболистов относительно их моральных качеств
+49
-3
+46
В МанЮ играл исключительно за еду.
+37
-4
+33
а в СССР по другому было?))) тогда непонятно почему лучшие игроки были в киевском Динамо и московских клубах, которые купались в деньгах и привилегиях, а не в нищем Зените, который в СССР был обычной заводской командой
+24
-2
+22
Ответ La Crosse Bobcats
а в СССР по другому было?))) тогда непонятно почему лучшие игроки были в киевском Динамо и московских клубах, которые купались в деньгах и привилегиях, а не в нищем Зените, который в СССР был обычной заводской командой
"Николай Петрович Старостин звонит домой и спрашивает: «Юра, что ты хочешь?» На что я ответил: «Ничего не хочу, кроме квартиры!» Начал играть за «Спартак» и через три месяца получил квартиру. Да, Старостин был тогда важной фигурой, про него говорили, что он «ногой открывает дверь» к председателю Спорткомитета и первому секретарю Москвы. Бытовые условия тогда в команде были превосходными, поэтому игроки «шли» в «Спартак». " - Юрий Фалин
+17
-2
+15
Ответ СкептикК
В МанЮ играл исключительно за еду.
Так дома тогда платили копейки. Зарабатывать уезжали как раз за рубеж. Глушенков в Локо не за тарелку супа играет.
+18
-3
+15
Интересно, Глущенков к своим 24 года поиграл за Чертаново, Спартак, Крылья, Химки и Локомотив.
Но именно в Зенит идет ради денег.
+15
-2
+13
пффф, а раньше за баблом не бегали)) просто раньше в России платили копейки, вот всё их поколение и свалило

обожаю этих взрослых морализаторов с духом "раньше было зеленее"
+8
-1
+7
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так дома тогда платили копейки. Зарабатывать уезжали как раз за рубеж. Глушенков в Локо не за тарелку супа играет.
почему он должен отказываться от денег и трофеев? он даже не воспитанник Локо. Он перенос этот клуб и будет играть за чемпиона. Не получится, уйдет обратно. Всегда так было и сам Канчельскис так делал.
+13
-6
+7
Вы все в 90е уезжали за деньгами , в первую очередь.
+5
0
+5
а кто не пойдет за деньгами ? в топ клуб России
+4
-1
+3
Клубы победнее всегда продавали игроков в клубы побогаче
+3
0
+3
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нет, ради ещё больших денег. Я бы ещё понял если бы Зенит в еврокубках играл, а Локо нет. Прошлый сезон показал, что с Зенитом вполне себе можно бороться и играя за Локомотив, где ты лидер и на первых ролях. Каждому своё. Будет конкурировать с бразильцами и не факт, что выиграет эту конкуренцию.
а если бы не пошел в Зенит, сказали бы боится конкуренции. со спортивной точки зрения Глушенков все правильно делает
+3
0
+3
Ля,какая молодежь,ему 25 лет уже через месяц)))считай через 5 сезончиков уже тридцатник будет
+3
-1
+2
Сам-то бескорыстный Канч в своё время разругался с Фергюсоном из-за контракта и свалил из МЮ в Эвертон, где ему предложили больше личку💰
+3
-1
+2
Ответ Гамарджоба Генацвале
Нет, ради ещё больших денег. Я бы ещё понял если бы Зенит в еврокубках играл, а Локо нет. Прошлый сезон показал, что с Зенитом вполне себе можно бороться и играя за Локомотив, где ты лидер и на первых ролях. Каждому своё. Будет конкурировать с бразильцами и не факт, что выиграет эту конкуренцию.
>Прошлый сезон показал, что с Зенитом вполне себе можно бороться и играя за Локомотив

В отдельно взятом матче - да, в чемпионате - нет.
+6
-4
+2
Борьба за титулы ? - да не, это деньги …. Конкуренция , как профессиональный рост ? - да не, это деньги …. А может уровень инфраструктуры лучше ? - да не, это деньги … А может из Питера проще уехать в Европу ? - да не, это деньги ….. А может это все вместе и плюс деньги , где выбор очевиден и парень сделавший себя сам просто не боится конкуренции ? - да не, он просто не патриот и любит деньги …
+7
-5
+2
Деньги рулят. И всегда рулили. Тем более он не гражданство меняет,а место работы.
+2
0
+2
Ответ Owen_the_Simple
В Последнем туре у Локо не было шансов на чемпионство. Только у Динамо, Зенита и Краснодара.
Чемпионат состоит из 30 туров и речь идет в целом о сезоне, где Зенит с большим скрипом выиграл чемпионат.
+2
0
+2
Ответ Kerghoodoo
Я прям стесняюсь спросить - а кто уехал из Питера в Европу?
Аршавин, Кержаков, не слышали про таких? Из недавних - Лунёв, Кузяев, Оздоев. Это только из россиян.
+2
-1
+1
Ответ Dmitry_1986
Борьба за титулы ? - да не, это деньги …. Конкуренция , как профессиональный рост ? - да не, это деньги …. А может уровень инфраструктуры лучше ? - да не, это деньги … А может из Питера проще уехать в Европу ? - да не, это деньги ….. А может это все вместе и плюс деньги , где выбор очевиден и парень сделавший себя сам просто не боится конкуренции ? - да не, он просто не патриот и любит деньги …
Я прям стесняюсь спросить - а кто уехал из Питера в Европу?
+4
-3
+1
Ответ schwein
Интересно, Глущенков к своим 24 года поиграл за Чертаново, Спартак, Крылья, Химки и Локомотив. Но именно в Зенит идет ради денег.
Нет, ради ещё больших денег. Я бы ещё понял если бы Зенит в еврокубках играл, а Локо нет. Прошлый сезон показал, что с Зенитом вполне себе можно бороться и играя за Локомотив, где ты лидер и на первых ролях. Каждому своё. Будет конкурировать с бразильцами и не факт, что выиграет эту конкуренцию.
+4
-3
+1
Ответ Owen_the_Simple
>Прошлый сезон показал, что с Зенитом вполне себе можно бороться и играя за Локомотив В отдельно взятом матче - да, в чемпионате - нет.
Зенит в прошлом сезоне с сильными соперниками полный обфук.
+1
0
+1
Подписант вылез. Предал Садырина за бабло. Все помним.
+1
0
+1
Канчельских в Англию за чем ездил, за талонами на усиленное питания?
+1
0
+1
Бубнов в своих мемуарах рассказывал про ценности игроков того поколения - как тряслись за каждый доллар, и в частности как Мостовой воровал в магазине самообслуживания. Почитайте, интересно.
+1
0
+1
Ответ Гамарджоба Генацвале
Чемпионат состоит из 30 туров и речь идет в целом о сезоне, где Зенит с большим скрипом выиграл чемпионат.
Локо-то его безо всякого скрипа не выиграл.
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Ответ Owen_the_Simple
Локо-то его безо всякого скрипа не выиграл.
Скинули бы Дзюбу пораньше,были бы шансы побороться всерьез до последнего тура.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
С чего бы это? Зенит чемпионство взял только в последнем туре, а Локо отстал всего на 4 очка.
В Последнем туре у Локо не было шансов на чемпионство. Только у Динамо, Зенита и Краснодара.
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Ответ Owen_the_Simple
>Прошлый сезон показал, что с Зенитом вполне себе можно бороться и играя за Локомотив В отдельно взятом матче - да, в чемпионате - нет.
С чего бы это? Зенит чемпионство взял только в последнем туре, а Локо отстал всего на 4 очка.
+2
-2
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