«Ювентус» может обменять Кина в «Атлетико» на Морату (Tuttosport)

«Ювентус» может обменять Мойзе Кина на Альваро Морату.

По данным Tuttosport, мадридский клуб заинтересован в 24-летнем форварде туринцев. « », в свою очередь, интересен его обмен на .

Действующее соглашение с туринцами рассчитано до 30 июня 2025 года, «Юве» оценивает игрока примерно в 15 миллионов евро.

В то же время отступные за Альваро Морату составляют 12 миллионов евро, что позволяет осуществить прямой обмен.

Зарплата испанского нападающего в « »составляет более 5 миллионов евро, но он готов снизить ее в случае возвращения в «Ювентус».

Интерес к Морате также проявляют «Рома», которая запросила предварительную информацию об игроке, и «Милан».