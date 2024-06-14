«Ювентус» может обменять Кина в «Атлетико» на Морату (Tuttosport)
«Ювентус» может обменять Мойзе Кина на Альваро Морату.
По данным Tuttosport, мадридский клуб заинтересован в 24-летнем форварде туринцев. «Ювентусу», в свою очередь, интересен его обмен на Альваро Морату.
Действующее соглашение Кина с туринцами рассчитано до 30 июня 2025 года, «Юве» оценивает игрока примерно в 15 миллионов евро.
В то же время отступные за Альваро Морату составляют 12 миллионов евро, что позволяет осуществить прямой обмен.
Зарплата испанского нападающего в «Атлетико»составляет более 5 миллионов евро, но он готов снизить ее в случае возвращения в «Ювентус».
Интерес к Морате также проявляют «Рома», которая запросила предварительную информацию об игроке, и «Милан».