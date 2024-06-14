«Ювентус» может обменять Кина в «Атлетико» на Морату (Tuttosport)

Теги Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Альваро Мората Мойзе Кин Футбол

«Ювентус» может обменять Мойзе Кина на Альваро Морату.

По данным Tuttosport, мадридский клуб заинтересован в 24-летнем форварде туринцев. «Ювентусу», в свою очередь, интересен его обмен на Альваро Морату.

Действующее соглашение Кина с туринцами рассчитано до 30 июня 2025 года, «Юве» оценивает игрока примерно в 15 миллионов евро. 

В то же время отступные за Альваро Морату составляют 12 миллионов евро, что позволяет осуществить прямой обмен.

Зарплата испанского нападающего в «Атлетико»составляет более 5 миллионов евро, но он готов снизить ее в случае возвращения в «Ювентус».

Интерес к Морате также проявляют «Рома», которая запросила предварительную информацию об игроке, и «Милан». 

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10 комментариев
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Кин кому-то интересен?
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Ответ Juve164
Кин кому-то интересен?
Атлетико
+2
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Мората уже 3 раз в Ювентус возвращается.
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Ответ Доктор Щульц
Мората уже 3 раз в Ювентус возвращается.
Бесконечный круговорот
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Круговорот Мораты в природе
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В пользу Кина только возраст и папа тракторист, в остальном обеими руками "за".
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Мората ещё не стал чемпионом по количеству переходов в Юве?)
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Мората нормальный форвард, свои 10-12 голов за сезон стабильно забивает, снизить ему зп и пусть играет в ротации, на место основного нужно покупать форварда моложе и выше классом а зачем этот непонятный Кин?
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Моратоворот!с Кином будет тоже самое ,он Морато в этом не уступает )))
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Ответ Доктор Щульц
Мората уже 3 раз в Ювентус возвращается.
В третий раз будет игроком Юве, а возвращается во второй.
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