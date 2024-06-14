Сергей Ребров: «Украина – футбольная страна, у сборной большой потенциал. Будем пытаться достичь максимума на Евро»

Сергей Ребров высказался о шансах сборной Украины на Евро.

Украинская команда сыграет в группе E с Бельгией, Словакией и Румынией.

«Перед каким от Украины не ожидали высокого результата? Всегда считают, что Украина – это футбольная страна, и я с этим абсолютно согласен. Как и болельщики, я считаю, что у нас очень хорошая сборная, и мы будем пытаться достичь максимума на этом Евро.

У нас молодая сборная, но я не вижу здесь проблемы. Считаю, что для всех команд очень важен баланс между опытными игроками и молодыми, которые дают больше энергии на поле. И я думаю, что у нас в команде есть этот баланс: имеем и опытных ребят и таланты, для которых этот большой турнир первый в жизни.

Думаю, у этой сборной действительно большой потенциал, но сам по себе он ничего не значит. На таком турнире нужно показывать свой максимум. Если мы хотим чего-нибудь достичь, нужно в каждой игре показывать свой лучший уровень», – сказал главный тренер сборной Украины Сергей Ребров сайту УЕФА.