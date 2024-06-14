Карпин собрал идеального футболиста: правая нога Роналдо, левая нога и дриблинг Месси, интеллект Зидана, скорость Мбаппе, сила ван Дейка

Теги Ростов премьер-лига Россия Лионель Месси Роналдо Сборная России по футболу Диего Марадона Зинедин Зидан Валерий Карпин Вирджил ван Дейк Килиан Мбаппе Футбол

Валерий Карпин собрал идеального футболиста.

– Правая нога?

– Давайте, наверное… пускай Роналдо будет.

– Левая нога?

– Две ноги можно сказать? Месси и Марадона.

– Футбольный IQ?

Зидан.

– Скорость?

Мбаппе.

– Физические данные?

– Ван Дейк.

Дриблинг?

Месси опять, наверное, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».

16 комментариев
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Правая нога Роналдо, левая нога и дриблинг Месси, интеллект Зидана, скорость Мбаппе, сила ван Дейка = Мостовой
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Да почему так выделяют скорость Мбаппе? Он что, быстрее молодых Роналду и Месси? Есть же показатели наверное.

И если уж скорость, почему не Дэвис, или Бэйл?
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А стоимость Сутормина.
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Дриблинг скорее олицетворяет Роналдиньо а интеллект точно не универсальный солдат Зидан)
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Паненку Смолова.
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Представляю, как это Франкенштейн ковылял бы со скоростью света😂
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Рука Марадоны

Ягодицы Нуньеса
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И фамилия подходящая - Франкенштейн.
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Волосы Роналду )
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Усы Черчесова ещё
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Собрал Шомуродова.
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Член Дзюбы
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Забыл чеканку Мостового, и был бы обладатель 20 золотых мячей
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Ответ Rio de Janeiro
Дриблинг скорее олицетворяет Роналдиньо а интеллект точно не универсальный солдат Зидан)
Вы однозначно лучше знаете)
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