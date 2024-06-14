Карпин собрал идеального футболиста: правая нога Роналдо, левая нога и дриблинг Месси, интеллект Зидана, скорость Мбаппе, сила ван Дейка

Валерий Карпин собрал идеального футболиста.

– Правая нога?

– Давайте, наверное… пускай будет.

– Левая нога?

– Две ноги можно сказать? Месси и .

– Футбольный IQ?

– .

– Скорость?

– .

– Физические данные?

– Ван Дейк.

– Дриблинг?

– опять, наверное, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».