Карпин собрал идеального футболиста: правая нога Роналдо, левая нога и дриблинг Месси, интеллект Зидана, скорость Мбаппе, сила ван Дейка
Валерий Карпин собрал идеального футболиста.
– Правая нога?
– Давайте, наверное… пускай Роналдо будет.
– Левая нога?
– Две ноги можно сказать? Месси и Марадона.
– Футбольный IQ?
– Зидан.
– Скорость?
– Мбаппе.
– Физические данные?
– Ван Дейк.
– Дриблинг?
– Месси опять, наверное, – сказал главный тренер сборной России и «Ростова».
И если уж скорость, почему не Дэвис, или Бэйл?
Ягодицы Нуньеса