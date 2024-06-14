Куман о работе в «Барсе»: «Я не получал такой поддержки от президента, как Хави. Мы отставали от «Реала» на 9 очков, когда меня уволили. Теперь отстают на 10»
Роналд Куман заявил, что не получал такой поддержки в «Барселоне», как Хави.
«Я не получал такой поддержки от президента, как Хави. Когда меня уволили, если не ошибаюсь, мы отставали от «Реала» на девять очков («Барса» шла девятой на момент увольнения Кумана – Спортс). А теперь они отстают на десять. Чтобы добиться успеха, нужно иметь поддержку президента.
Когда я гуляю по Барселоне, я чувствую любовь людей, и ее не стало меньше только потому, что дела не пошли хорошо. Меня помнят и будут помнить как человека, забившего гол в финале первого выигранного клубом Кубка европейских чемпионов. Просто я не получил поддержки от президента», – сказал главный тренер сборной Нидерландов, ранее тренировавший «Барселону».
Также Роналд Куман ответил, был ли период в качестве главного тренера каталонского клуба самым сложным в его карьере.
«Думаю, что да, но потому что «Барса» – мой клуб. У меня был отличный период там как у футболиста, у меня есть друзья в городе, тренировать команду было мечтой моей жизни... Это делало все более сложным и стрессовым», – добавил Куман.
Когда уволили Хави, Барселона закончила сезон на 2 месте.
Разница в 9-10 очков, да, но есть один нюанс )
Но это не отменяет того, что именно Хави взял команду, идущую 9-ой, и по итогу того сезона сделал её 2-ой.
Можно возразить и сказать, что уже зимой 2022-го приехали Обама, качок Траоре, Торрес и дед Алвес, но это было не такое уж крутейшее усиление, чтобы только им объяснять подъем.
Не верю, что Куман поднял бы на 2-е место тогда команду.
Ну и 0:4 на Бернабеу навсегда в памяти.
Играли про Роналде просто отвратительно, такой тошноты вообще больше не припомню. Даже у Хави его победы по 1:0 в чемпионский сезон были веселее
Все виноваты, кроме него.