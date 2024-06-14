Куман о работе в «Барсе»: «Я не получал такой поддержки от президента, как Хави. Мы отставали от «Реала» на 9 очков, когда меня уволили. Теперь отстают на 10»

Теги Сборная Нидерландов по футболу Роналд Куман Барселона Хави Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Роналд Куман заявил, что не получал такой поддержки в «Барселоне», как Хави.

«Я не получал такой поддержки от президента, как Хави. Когда меня уволили, если не ошибаюсь, мы отставали от «Реала» на девять очков («Барса» шла девятой на момент увольнения Кумана – Спортс). А теперь они отстают на десять. Чтобы добиться успеха, нужно иметь поддержку президента.

Когда я гуляю по Барселоне, я чувствую любовь людей, и ее не стало меньше только потому, что дела не пошли хорошо. Меня помнят и будут помнить как человека, забившего гол в финале первого выигранного клубом Кубка европейских чемпионов. Просто я не получил поддержки от президента», – сказал главный тренер сборной Нидерландов, ранее тренировавший «Барселону».

Также Роналд Куман ответил, был ли период в качестве главного тренера каталонского клуба самым сложным в его карьере. 

«Думаю, что да, но потому что «Барса» – мой клуб. У меня был отличный период там как у футболиста, у меня есть друзья в городе, тренировать команду было мечтой моей жизни... Это делало все более сложным и стрессовым», – добавил Куман.

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26 комментариев
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Скажите ему что сезон уже закончен и Хави уволили
+18
-1
+17
Ну так то Хави прошлый чемпионат выиграл
+17
-5
+12
Ответ Роман
Прикольный у тебя ник) Уже лет как 10 не актуальный.
А в прошлом сезоне кто чемпион то был, какие 10 лет то?
+11
-3
+8
Когда увольняли Кумана, Барселона шла на 9 месте.
Когда уволили Хави, Барселона закончила сезон на 2 месте.

Разница в 9-10 очков, да, но есть один нюанс )
+9
-2
+7
Ответ Green grass
И дважды отправил команду в лигу Европы и даже там облажался
В первый раз отправил ее туда Куман. Хави возглавил Барселону после 4 тура ЛЧ
+8
-2
+6
дайте Куману телефон Мостового. У них будет много общих тем для разговора)
+6
-1
+5
Ответ Metallurg_2017
Есть справедливое зерно в том, что летом 2022, в первое летнее ТО после ухода Роналда, для Хави купили футболистов на общую стоимость под 200 млн. И он потом выиграл чемпионат. Куману таких подарков не делали. Но это не отменяет того, что именно Хави взял команду, идущую 9-ой, и по итогу того сезона сделал её 2-ой. Можно возразить и сказать, что уже зимой 2022-го приехали Обама, качок Траоре, Торрес и дед Алвес, но это было не такое уж крутейшее усиление, чтобы только им объяснять подъем. Не верю, что Куман поднял бы на 2-е место тогда команду. Ну и 0:4 на Бернабеу навсегда в памяти. Играли про Роналде просто отвратительно, такой тошноты вообще больше не припомню. Даже у Хави его победы по 1:0 в чемпионский сезон были веселее
У Кумана Месси был
+4
0
+4
Есть справедливое зерно в том, что летом 2022, в первое летнее ТО после ухода Роналда, для Хави купили футболистов на общую стоимость под 200 млн. И он потом выиграл чемпионат. Куману таких подарков не делали.

Но это не отменяет того, что именно Хави взял команду, идущую 9-ой, и по итогу того сезона сделал её 2-ой.

Можно возразить и сказать, что уже зимой 2022-го приехали Обама, качок Траоре, Торрес и дед Алвес, но это было не такое уж крутейшее усиление, чтобы только им объяснять подъем.

Не верю, что Куман поднял бы на 2-е место тогда команду.

Ну и 0:4 на Бернабеу навсегда в памяти.

Играли про Роналде просто отвратительно, такой тошноты вообще больше не припомню. Даже у Хави его победы по 1:0 в чемпионский сезон были веселее
+5
-3
+2
Что-то вспомнился цитата Балотелли о Барселоне
+1
0
+1
Синдром Мостового.
Все виноваты, кроме него.
+2
-1
+1
Так теперь и уволили и Хави, который при этом прошлый чемпионат вообще не ясно как выиграл. Персонаж буэ
+1
-1
0
Офигенную поддержку Хави получил, сначала умоляли его остаться, а потом пнули под зад
+1
-1
0
Ответ Роман
Но команда начала сбавлять после 2015 года. Ушел Хави, потом Иньеста, затем Месси. Барселона все слабее и слабее, а в ЛЧ все печальнее и печальнее. Если вас такой исход устраивает, то ок.
Ну сбавляет согласен, и результат конечно не устраивает и игра не устраивает
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Ответ madaev
У Кумана Месси был
В начале сезона, когда он провалился, уже без Месси были. Думаю, Куман всё же на это давит. Что Хави игроков купили, а ему (после ухода Месси) - нет
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