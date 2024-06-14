Куман о работе в «Барсе»: «Я не получал такой поддержки от президента, как Хави. Мы отставали от «Реала» на 9 очков, когда меня уволили. Теперь отстают на 10»

Роналд Куман заявил, что не получал такой поддержки в «Барселоне», как Хави.

«Я не получал такой поддержки от президента, как . Когда меня уволили, если не ошибаюсь, мы отставали от « » на девять очков («Барса» шла девятой на момент увольнения Кумана – Спортс). А теперь они отстают на десять. Чтобы добиться успеха, нужно иметь поддержку президента.

Когда я гуляю по Барселоне, я чувствую любовь людей, и ее не стало меньше только потому, что дела не пошли хорошо. Меня помнят и будут помнить как человека, забившего гол в финале первого выигранного клубом Кубка европейских чемпионов. Просто я не получил поддержки от президента», – сказал главный тренер сборной , ранее тренировавший «Барселону».

Также Роналд Куман ответил, был ли период в качестве главного тренера каталонского клуба самым сложным в его карьере.

«Думаю, что да, но потому что «Барса» – мой клуб. У меня был отличный период там как у футболиста, у меня есть друзья в городе, тренировать команду было мечтой моей жизни... Это делало все более сложным и стрессовым», – добавил Куман.