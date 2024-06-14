Свинов согласовал контракт с «Пари НН». Вратарь «Спартака» прошел медосмотр (Иван Карпов)
Голкипер Илья Свинов близок к переходу в «Пари НН» из «Спартака».
Об этом сообщает журналист Иван Карпов. 23-летний вратарь «Спартака» успешно прошел медосмотр в нижегородском клубе. «Пари НН» согласовал с игроком 3-летний контракт.
«Спартак» приобрел Свинова у «Факела» в январе 2022 года, после чего отдал в аренду воронежскому клубу. В июне 2023 года голкипер вернулся в «Спартак».
В этом сезоне Мир РПЛ вратарь провел за «Спартак» 2 игры, пропустив в них 6 мячей. Статистика Свинова – здесь.
Ой, кажется, это не сюда
Вот уехал бы в Европу из Факела)
Очередная блестящая находка КБ-менеджмента👍
Удачи в новой команде!