Свинов согласовал контракт с «Пари НН». Вратарь «Спартака» прошел медосмотр (Иван Карпов)

Голкипер Илья Свинов близок к переходу в «Пари НН» из «Спартака».

Об этом сообщает журналист Иван Карпов. 23-летний вратарь « » успешно прошел медосмотр в нижегородском клубе. « » согласовал с игроком 3-летний контракт.

«Спартак» приобрел Свинова у «Факела» в январе 2022 года, после чего отдал в аренду воронежскому клубу. В июне 2023 года голкипер вернулся в «Спартак».

В этом сезоне Мир вратарь провел за «Спартак» 2 игры, пропустив в них 6 мячей. Статистика Свинова – здесь.