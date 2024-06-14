Свинов согласовал контракт с «Пари НН». Вратарь «Спартака» прошел медосмотр (Иван Карпов)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Илья Свинов Футбол

Голкипер Илья Свинов близок к переходу в «Пари НН» из «Спартака».

Об этом сообщает журналист Иван Карпов. 23-летний вратарь «Спартака» успешно прошел медосмотр в нижегородском клубе. «Пари НН» согласовал с игроком 3-летний контракт. 

«Спартак» приобрел Свинова у «Факела» в январе 2022 года, после чего отдал в аренду воронежскому клубу. В июне 2023 года голкипер вернулся в «Спартак».

В этом сезоне Мир РПЛ вратарь провел за «Спартак» 2 игры, пропустив в них 6 мячей. Статистика Свинова – здесь.

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22 комментария
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Эх, а так фамилия команде подходила
+35
-10
+25
Талисман не сработал
+12
-2
+10
Ответ Вячеслав Припузов
+ 4 гола в кубковом матче от Пари НН, итого 10 в трех матчах, которых играл при том подряд ...
Еще и отбитый пенальти в матче с Уралом..
Ой, кажется, это не сюда
+3
0
+3
Пошел искать грязь в другом месте
+6
-4
+2
Загубили карьеру вратарю!
Вот уехал бы в Европу из Факела)
+2
0
+2
Ответ ApXuMaHqPuT
провел за «Спартак» 2 игры, пропустив в них 6 мячей Очередная блестящая находка КБ-менеджмента👍
+ 4 гола в кубковом матче от Пари НН, итого 10 в трех матчах, которых играл при том подряд ...
+3
-1
+2
провел за «Спартак» 2 игры, пропустив в них 6 мячей

Очередная блестящая находка КБ-менеджмента👍
+6
-5
+1
Вратарь в целом перспективный, но морально не готов играть в большом клубе и под давлением, коленки трясутся. Ну так бывает.
Удачи в новой команде!
+4
-3
+1
Наконец то проводили это недоразумение, поставившее рекорд по пропущенным голам в трех или более матчах подряд за всю историю Спартака...
+4
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Подложили Свинова
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Ну удачи в Пари НН!
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Главное что будет играть.23года самая карьера.В клубах нижней части таблицы лучше зарекомендовать себя,чем в лидерах.Там каждая ошибка катастрофа и психологическое давление.Удачи в Пари НН.
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С Селиховым и Максименко особенно, в Спартак любому вратарю идти это означает сразу только третьим. Свинов тогда согласился видимо из разряда "в Спартак дважды не зовут" и ушёл. Ну, не заиграл, теперь в НН.
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Опять нижегородцы ослабляют конкурента!
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Ответ Бонд0077
Наконец у НН первое усиление. Нигматулин закончил играть ,переродился в этом сезоне в дырку
Он вроде в Рубин собрался
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