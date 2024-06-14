«Боруссию» возглавил 35-летний Шахин. Нури работал ассистентом Терзича

Теги Боруссия Дортмунд Нури Шахин бундеслига Германия Эдин Терзич Футбол

Новым главным тренером «Боруссии» стал Нури Шахин.

После ухода Эдина Терзича пост главного тренера занял его 35-летний ассистент.

Контракт с бывшим полузащитником дортмундцев рассчитан до 2027 года.

С 2021 по 2023 год Шахин работал главным тренером турецкого «Антальяспора». В декабре 2023-го он перешел на должность ассистента главного тренера «Боруссии».

Фото: bvb.de

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42 комментария
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Удачи!
+50
-2
+48
тренера молодеют, однако
+47
-2
+45
Ответ Владимир Тарасенко
тренера молодеют, однако
это мы стареем Владимир
+29
-1
+28
Ответ Владимир Тарасенко
тренера молодеют, однако
Тренеры молодеют,а игроки всё старше
+23
0
+23
Жду новость, что какой-то клуб возглавил школьник
+15
-1
+14
Будем посмотреть. С его приходом у команды точно появились яйца и характер. А дальше уже видно будет.
+17
-4
+13
Ответ Лига Мастеров
Он из команды не уходил
Уходил
+7
0
+7
Ответ Доктор Щульц
Лучше бы Клоппа позвали
Может и звали, но зачем ему это? Его спокойно возьмут в Баварию, и даже в Реал после Карло.
+7
0
+7
Мне 29, и 3/4 назначаемых тренеров сейчас - это заметные игроки моей юности, по наблюдениям. Так и начинается старость)

По другим 12,5 процентам дядьки постарше и лэптоп-ноунеймы.
+7
0
+7
Ответ Raar
Жду новость, что какой-то клуб возглавил школьник
Не я Мостового жду
+7
-2
+5
Удачи. Будучи игроком, лучшие годы провёл в Боруссии, но загубил карьеру переходом в Реал
+5
0
+5
Как же хорошо когда доверяют молодым перспективным специалистам :)
+4
0
+4
Ну вот, всё больше и больше трениров младше меня. Следующий этап, тренера моего возраста будут уходить на пенсию))
+3
0
+3
Ответ Доктор Щульц
Лучше бы Клоппа позвали
Он в отпуске на год
+3
0
+3
Возможно Алонсо 2.0. Будем посмотреть!
+6
-3
+3
Ответ Владимир Тарасенко
тренера молодеют, однако
Анчелотти и Сакки возглавили первые профессиональные клубы в 36 лет.
Моуринью и Гвардиола пришли тренировать в Бенфику и Барселону в 37 лет, соответственно.
Брайан Клафф в 30 начал тренировать, в 37 уже сделал Дерби Каунти чемпионом Англии.
Клопп возглавил Майнц в 34.
+2
0
+2
Ответ Raar
Жду новость, что какой-то клуб возглавил школьник
Ахмат же
+2
0
+2
Ответ Кирилл Голивец
Мне 29, и 3/4 назначаемых тренеров сейчас - это заметные игроки моей юности, по наблюдениям. Так и начинается старость) По другим 12,5 процентам дядьки постарше и лэптоп-ноунеймы.
Мне в детстве казалось, что игроки 32-34 лет - это уже спортивные старики, да и в целом все футболисты были старше меня. Сейчас все наоборот, а ты, смотря на бородатых дядек на поле, удивляешься, что они все младше тебя.
+1
0
+1
Ответ Владимир Тарасенко
тренера молодеют, однако
....и тут Мостовой мимо....да что ты будешь делать....
+1
0
+1
Ответ Raar
Жду новость, что какой-то клуб возглавил школьник
Уже подрастает в Барсе, Ямалем зовут.
+2
-1
+1
Ответ Доктор Щульц
Лучше бы Клоппа позвали
Зачем ему идти на понижение?
+1
0
+1
Отличные новости, здорово, что Дортмунд решил рискнуть и довериться ему. Надеюсь у него все получится, удачи!
+1
0
+1
Ему бы в сериалах играть, а он в футбол.
+1
0
+1
у него зп мизерная можно уволить без проблем через сезон если провалит в чем очень сомневаюсь я
+1
0
+1
Самый оптимальный вариант на данный момент, удачи!
+1
0
+1
Лучше бы Клоппа позвали
+4
-4
0
Помню Шахина молодым игроком, который был одним из ключевых игроков БД в сезоне 2010/11, а сейчас он уже тренер команды и ему 35. Время неумолимо, удачи Нури!
0
0
0
Ответ Кирилл Голивец
Мне 29, и 3/4 назначаемых тренеров сейчас - это заметные игроки моей юности, по наблюдениям. Так и начинается старость) По другим 12,5 процентам дядьки постарше и лэптоп-ноунеймы.
Помнится Гончаренко в 2009 году с Батэ шумил
0
0
0
Есть ощущение что он будет по сильнее Терзича
+2
-2
0
Ответ Raar
Жду новость, что какой-то клуб возглавил школьник
А возглавит физрук
+1
-1
0
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