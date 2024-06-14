«Боруссию» возглавил 35-летний Шахин. Нури работал ассистентом Терзича
Новым главным тренером «Боруссии» стал Нури Шахин.
После ухода Эдина Терзича пост главного тренера занял его 35-летний ассистент.
Контракт с бывшим полузащитником дортмундцев рассчитан до 2027 года.
С 2021 по 2023 год Шахин работал главным тренером турецкого «Антальяспора». В декабре 2023-го он перешел на должность ассистента главного тренера «Боруссии».
Фото: bvb.de
По другим 12,5 процентам дядьки постарше и лэптоп-ноунеймы.
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