«Боруссию» возглавил 35-летний Шахин. Нури работал ассистентом Терзича

Новым главным тренером «Боруссии» стал Нури Шахин.

После ухода пост главного тренера занял его 35-летний ассистент.

Контракт с бывшим полузащитником дортмундцев рассчитан до 2027 года.

С 2021 по 2023 год Шахин работал главным тренером турецкого «Антальяспора». В декабре 2023-го он перешел на должность ассистента главного тренера «Боруссии».

Фото: bvb.de