Месси хочет, чтобы у него была дочка. У Лионеля три сына

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу светская хроника Интер Майами Антонелла Рокуццо Футбол

У Лионеля Месси может родиться четвертый ребенок.

«Я бы хотел, чтобы у меня была дочка, но сейчас мы не планируем.

Прямо сейчас нет ничего конкретного на этот счет», – сказал нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» в интервью ESPN.

У Месси и Антонеллы Рокуццо трое сыновей: Тиаго, Матео и Чиро.

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23 комментария
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А у меня две )
Ну хоть в чем-то его обошёл )))
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Дочка - это счастье и восторг, в детстве парня я был, в детстве девочки - нет! Когда она родилась, я очутился в новом мире!
Всем желающим желаю по дочке, это реально круто, интересно и совершенно другой опыт, самое главное - не запираться в образе, типа я крутой мужик, девчачьи темы не для меня!
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Месси сделает покер )))
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Карпин: "Мне б твои прoблемы, ёпт"
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Не сомневаюсь, Фабрицио Романо сообщит об этом ещё до того как это станет известно родителям.
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Тогда надо ещё одного сына, чтоб было «четыре сыночка и лапочка-дочка»😊
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Тут ювелирная работа нужна.
Как у Розарио Агро.
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"Лео, позвони мне" Валера К.
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Может удочерить Альбу. Страшненький, но девочка
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ФИФА приняла на заметку, к окончанию кубка Америки ему предоставят дочку.
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Пусть обратится к Рональду. Тот научит.
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Вот тогда и догонить меня. У меня 3 сына и дочь
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Ответ Domian
У кринжа из аль насры три дочери, но настоящим мужчиной его только совсем недалёкий может назвать.
а что тебя так трясёт?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Значит плохо старался. Хемингуэй говорил что дочери родятся только у настоящих мужиков.
Комментарий удален модератором
Ответ Domian
У кринжа из аль насры три дочери, но настоящим мужчиной его только совсем недалёкий может назвать.
Все претензии к Хемингуэю,
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Ответ englishman in new york
Комментарий удален модератором
Эту дрянь написал Хемингуэй, к нему и адресуйся.
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