Месси хочет, чтобы у него была дочка. У Лионеля три сына

У Лионеля Месси может родиться четвертый ребенок.

«Я бы хотел, чтобы у меня была дочка, но сейчас мы не планируем.

Прямо сейчас нет ничего конкретного на этот счет», – сказал нападающий сборной и « » в интервью ESPN.

У Месси и трое сыновей: Тиаго, Матео и Чиро.