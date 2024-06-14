Месси хочет, чтобы у него была дочка. У Лионеля три сына
У Лионеля Месси может родиться четвертый ребенок.
«Я бы хотел, чтобы у меня была дочка, но сейчас мы не планируем.
Прямо сейчас нет ничего конкретного на этот счет», – сказал нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами» в интервью ESPN.
У Месси и Антонеллы Рокуццо трое сыновей: Тиаго, Матео и Чиро.
Ну хоть в чем-то его обошёл )))
Всем желающим желаю по дочке, это реально круто, интересно и совершенно другой опыт, самое главное - не запираться в образе, типа я крутой мужик, девчачьи темы не для меня!
Как у Розарио Агро.